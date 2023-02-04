«Головин усилит любой топ-клуб. Он лучший российский игрок». Каррера о хавбеке «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция Массимо Каррера Александр Головин Футбол

Массимо Каррера считает хавбека «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери.

Прямо сейчас Александр – лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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20 комментариев

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anastasia Krugova
Ответ otchim kaloeda
Мудрик сто раз лучше да,по твоему?
о )начинается ))) что это глупая затея сравнивать кого то ..у тебе что, подгорает одно место ?

как вообще можно сравнивать игроков разных позиций ??

))почему ты мудрика с вратарем не сравниваешь? кто из них лучше ?
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anastasia Krugova
Ответ Elm
Головин - середняк. И Усилит он максимум такой же средний клуб, как он игрок. Топовым клубам он не нужен.
Не говори так )) ты огорчаешь всех ,когда говоришь правду )))
у человека сыгранных матчей меньше ,чем пропущенных из-за травмы ...

лидер монако ??Это вообще смешно ))) я то думал что ..если речь о лучшем игроке команды ,то это Бен-Йеддер )) Хз ..кто там у них лидер по ментальным качествам ..но сомневаюсь что Головин лидер в раздевалке клуба ...

не имею ничего против него(((но смешно читать когда из головина делают звезду мирового масштаба, хотя он выступает не в самой сильный лиге , так и еще не в самом сильном клубе)

средней игрок ,среднего клуба...
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Razan13
Ответ otchim kaloeda
Мудрик сто раз лучше да,по твоему?
Мудрик сто раз хуже да,по твоему?
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SMART789
Перевожу с авантиевского на русский:

Возьмите меня на работу ну пжл пжл пожалуйста
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Elm
Головин - середняк. И Усилит он максимум такой же средний клуб, как он игрок.

Топовым клубам он не нужен.
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levon.a
Стоит признать, что Головин средний игрок по меркам топ-5, но все же он игрок из топ-5.И выше уже врятли прыгнет.Самый нормальный вариант это играть в Монако как можно дольше и стать одной из легенд неплохого европейского клуба
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lezhik
Ответ ILIILI
Любой
Головин хороший игрок, но, к сожалению, стеклянный. По этому при такой интенсивности как в АПЛ он вряд ли сможет там закрепиться. Уже минус ряд команд.
В Реале, Барсе и Баварии ему тоже конкуренцию вряд ли выиграть и что из топов остается?
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mancity111
Ответ ILIILI
Любой
То, что я вижу, это максимум уровень середины АПЛ
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mancity111
Ответ ILIILI
Любой
Сколько игр Монако смотрели для такой оценки ?
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ILIILI
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Это не правда. Не любой, тем более топ
Любой
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sprmn
Надо в ЦСКА возвращаться а то давно чемпионств не было
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Это не правда. Не любой, тем более топ
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otchim kaloeda
Ответ Best game on Earth
Головин, при всей моей к нему симпатии, даже в Монако не является безоговорочным лидером. Что-то Массимо лукавит.
Мудрик сто раз лучше да,по твоему?
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Алексей Толстюк
в условном Вест Хэме зацепиться уже успехом считать можно
+4
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Best game on Earth
Головин, при всей моей к нему симпатии, даже в Монако не является безоговорочным лидером. Что-то Массимо лукавит.
+4
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Bashibuzuck
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Наверное все же не "Сашины материалы", а "материалы о Саше"😉
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Bashibuzuck
Ответ Winterburn
Даже Аль-Наср
Да хватит уже завидовать Кришу😁
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problemzz9
каррера че на зп у рфс сидит))
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Serge Vendino
Каррере уже пора на Матч ТВ. Все равно уже по любому поводу у него комментарии берут.
+15
-2
+13
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igls54
Комментарий удален
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Winterburn
Даже Аль-Наср
+2
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-1
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