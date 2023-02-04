«Головин усилит любой топ-клуб. Он лучший российский игрок». Каррера о хавбеке «Монако»
Массимо Каррера считает хавбека «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.
«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери.
Прямо сейчас Александр – лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
как вообще можно сравнивать игроков разных позиций ??
))почему ты мудрика с вратарем не сравниваешь? кто из них лучше ?
у человека сыгранных матчей меньше ,чем пропущенных из-за травмы ...
лидер монако ??Это вообще смешно ))) я то думал что ..если речь о лучшем игроке команды ,то это Бен-Йеддер )) Хз ..кто там у них лидер по ментальным качествам ..но сомневаюсь что Головин лидер в раздевалке клуба ...
не имею ничего против него(((но смешно читать когда из головина делают звезду мирового масштаба, хотя он выступает не в самой сильный лиге , так и еще не в самом сильном клубе)
средней игрок ,среднего клуба...
Возьмите меня на работу ну пжл пжл пожалуйста
Топовым клубам он не нужен.
В Реале, Барсе и Баварии ему тоже конкуренцию вряд ли выиграть и что из топов остается?