«Головин усилит любой топ-клуб. Он лучший российский игрок». Каррера о хавбеке «Монако»

считает хавбека «Монако» лучшим российским игроком.

«В « » Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери.

Прямо сейчас Александр – лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», – сказал бывший главный тренер «Спартака».