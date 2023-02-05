Президент «Оренбурга»: «Где в России проводить сборы? В Крыму какая-то промерзлая желтая трава на поле. Юг не обеспечит всех»

Президент « » считает, что условий для проведения сборов в России нет.

– Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии – какая-то промерзлая желтая трава на поле.

Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.

– Таких условий сейчас нет?

– Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами, – сказал Василий Еремякин.

Этой зимой российские клубы в основном проводят сборы в Турции и ОАЭ.