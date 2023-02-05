Президент «Оренбурга»: «Где в России проводить сборы? В Крыму какая-то промерзлая желтая трава на поле. Юг не обеспечит всех»
Президент «Оренбурга» считает, что условий для проведения сборов в России нет.
– Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии – какая-то промерзлая желтая трава на поле.
Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.
– Таких условий сейчас нет?
– Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами, – сказал Василий Еремякин.
Этой зимой российские клубы в основном проводят сборы в Турции и ОАЭ.
Про стадион в Анапе я и вовсе молчу.
И ещё раз ответьте на вопрос: у украинских патриотов СССР считается злом, оккупантом, тоталитарным режимом, но при этом то что этот тоталитарный режим отписал вам огромные территории с этим вы готовы мириться да ещё и ссылаться на Конституцию страны-оккупанта.Как так???)
Как было?
Сборная СССР регулярно проводила зимние сборы в тёплых странах: не только на Черноморском побережье Кавказа, но и в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Обычно команда десять дней тренировалась в Сухуми и оттуда, транзитом через Москву, отправлялась в Южную Америку. Перед каждой такой поездкой футболистам читали лекцию о стране, куда они отправляются, а партийные руководители желали победы.
В странах Европы, куда регулярно ездило киевское «Динамо», игроки покупали дефицитные в СССР товары
Одесский «Черноморец» часто гостил в Болгарии, в городе-побратиме Варна. Туда советские футболисты плыли на одном из кораблей Черноморского морского пароходства (ЧМП) – на нём же и жили во время проведения сбора.
А если у тебя ни Газпрома, ни республиканского руководства, то... "После холодной части сборов зенитовцы по путёвкам уезжали в Сочи, Гагры и другие южные города, где порой играли на покрытых льдом полях утром и на разбитых и превратившихся в кашу вечером".