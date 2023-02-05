Президент «Оренбурга»: «Где в России проводить сборы? В Крыму какая-то промерзлая желтая трава на поле. Юг не обеспечит всех»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» считает, что условий для проведения сборов в России нет.

– Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии – какая-то промерзлая желтая трава на поле.

Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.

– Таких условий сейчас нет?

– Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами, – сказал Василий Еремякин.

Этой зимой российские клубы в основном проводят сборы в Турции и ОАЭ.

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41 комментарий

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Arthurino
Ответ Mixos Demid
Чем тебя не устраивает жёлтая трава? Ты чё, не патриот?
Нужно сплотиться вокруг желтой травы. Скоро нас ждут реальные изменения! Зеленая трава навязана нам коллективным Западом, это их ценности, пусть ими и довольствуются!
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Уся Ваткин
Ответ Оператор Дзюбы
Дискредитация российского юга
просто патриотический оргазм начинает сходить на нет
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Антон Шаповалов
Ответ Rainn
Посмотри прогноз погоды в Краснодаре на неделю. Про стадион в Анапе я и вовсе молчу.
В Анапе хороший газон был на центральном стадионе, плюс две новые базы с искусственным покрытием построенные перед чемпионатом мира
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Balt
Ответ Roy Keane
Ялта, Симферополь, Севастополь, Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Алушта, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Туапсе, Керчь, Новороссийск, Судак, Евпатория, Балаклава, Таганрог или надо больше городов где есть стадионы и в зимнее время тёплая погода?
Это далеко до той теплоты при которой газон сохраняет свою пышность и сочность.
+2
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Balt
Вот и остаётся только Турция, ОАЭ, может быть Саудовская Аравия. Да и в Эфиопии можно пару баз отстроить...
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Rio de Janeiro
Ответ Bot Vinnik
Весь мир считал СССР "русскими", но никак не Россией. Которая, благодаря нашему несменяемому и прогрессивному с дружками "доедает" все великое, что было у СССР, от армии, космоса и АЭС до основных фондов и коммуникаций ЖКХ. Науку с образованием, социалку и медицину давно сожрали. Общую тему ветки, спорт, тоже
Вы бред пишите.В мире страну называли СССР, Россией, Советской Россией и все эти слова были тождественны.А в международных СМИ и в стенограммах переговоров мировых политиков слово "Россия" доминировала и весь анализ СССР на том же Западе осуществлялся на вековом опыте отношений ещё с РИ потому что повторюсь для всего внешнего мира СССР был исторической Россией а в коммунизме многие видели самую экспансионистскую форму традиционного российского имперализма и великодержавия.Того же Сталине больше рассматривали приемником даже не политики Ленина а Петра и Екатерины
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red_scorpion
Ответ Roy Keane
Ялта, Симферополь, Севастополь, Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Алушта, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Туапсе, Керчь, Новороссийск, Судак, Евпатория, Балаклава, Таганрог или надо больше городов где есть стадионы и в зимнее время тёплая погода?
в Махачкале погодка сейчас тоже не очень, да и спаринги проводить не с кем. Махачкалинские команды сами едут в Кисловодск и играют на желтых полях )
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red_scorpion
в Махачкале погодка сейчас тоже не очень, да и спаринги проводить не с кем. Махачкалинские команды сами едут в Кисловодск и играют на желтых полях )
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+2
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Jean_M
Ну, жёлтая трава всё же лучше жёлтого снега
+3
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+3
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Iuasamotu
Ответ Rio de Janeiro
Так СССР это та же переформатированная РИ который собрал 95.7% её территории а в сталинский период даже превзошла И ещё раз ответьте на вопрос: у украинских патриотов СССР считается злом, оккупантом, тоталитарным режимом, но при этом то что этот тоталитарный режим отписал вам огромные территории с этим вы готовы мириться да ещё и ссылаться на Конституцию страны-оккупанта.Как так???)
Какая ещё переформатированная РИ? СССР был союзом свободных государств, добровольно объединившихся. Десятки народов получили свою территориальную самостоятельность, в рамках своей национальной идентичности. А РИ, это тоталитарное государство монархического, репрессивного толка, где народы угнетали и уничтожали их самобытность.
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Mixos Demid
Чем тебя не устраивает жёлтая трава? Ты чё, не патриот?
+11
-3
+8
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Игорь Гайдашев
Ответ Roy Keane
Ялта, Симферополь, Севастополь, Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Алушта, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Туапсе, Керчь, Новороссийск, Судак, Евпатория, Балаклава, Таганрог или надо больше городов где есть стадионы и в зимнее время тёплая погода?
вы правы. кто то просто забрался и отмыв денег на сборах колоссальный. то то в советские времена почти все клубу готовились здесь и играли лучше, а сейчас вдруг трава жёлтая. Плохому танцору вечно что то мешает, а как не назывался если вы не футболисты такиовном и останетесь
+1
-5
-4
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Bot Vinnik
Ответ Rio de Janeiro
СССР это исторический период названия России (весь мир считал СССР именно Россией) и всё великое что было у украинцев в ненавистном совке от Космоса до футбола и Мрии всё имеет российскую маркировку
Весь мир считал СССР "русскими", но никак не Россией. Которая, благодаря нашему несменяемому и прогрессивному с дружками "доедает" все великое, что было у СССР, от армии, космоса и АЭС до основных фондов и коммуникаций ЖКХ. Науку с образованием, социалку и медицину давно сожрали. Общую тему ветки, спорт, тоже
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rainn
Ответ Roy Keane
Ялта, Симферополь, Севастополь, Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Алушта, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Туапсе, Керчь, Новороссийск, Судак, Евпатория, Балаклава, Таганрог или надо больше городов где есть стадионы и в зимнее время тёплая погода?
Посмотри прогноз погоды в Краснодаре на неделю.
Про стадион в Анапе я и вовсе молчу.
+8
-2
+6
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Rio de Janeiro
Ответ Iuasamotu
С какого это бодуна, СССР стал незаконным образованием? Создание СССР сопровождалось активным разрушением Российской империи, чему были рады все национальности, населявшие эту "тюрьму народов"
Так СССР это та же переформатированная РИ который собрал 95.7% её территории а в сталинский период даже превзошла
И ещё раз ответьте на вопрос: у украинских патриотов СССР считается злом, оккупантом, тоталитарным режимом, но при этом то что этот тоталитарный режим отписал вам огромные территории с этим вы готовы мириться да ещё и ссылаться на Конституцию страны-оккупанта.Как так???)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roy Keane
Ялта, Симферополь, Севастополь, Анапа, Краснодар, Сочи, Геленджик, Алушта, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Туапсе, Керчь, Новороссийск, Судак, Евпатория, Балаклава, Таганрог или надо больше городов где есть стадионы и в зимнее время тёплая погода?
+4
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-3
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Bot Vinnik
Ответ Michael Boldyrev
Так в Симферополе сейчас слабый минус. Примерно как в Воронеже) Никто в Крым и не ездил особо. Как было? Сборная СССР регулярно проводила зимние сборы в тёплых странах: не только на Черноморском побережье Кавказа, но и в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Обычно команда десять дней тренировалась в Сухуми и оттуда, транзитом через Москву, отправлялась в Южную Америку. Перед каждой такой поездкой футболистам читали лекцию о стране, куда они отправляются, а партийные руководители желали победы. В странах Европы, куда регулярно ездило киевское «Динамо», игроки покупали дефицитные в СССР товары Одесский «Черноморец» часто гостил в Болгарии, в городе-побратиме Варна. Туда советские футболисты плыли на одном из кораблей Черноморского морского пароходства (ЧМП) – на нём же и жили во время проведения сбора. А если у тебя ни Газпрома, ни республиканского руководства, то... "После холодной части сборов зенитовцы по путёвкам уезжали в Сочи, Гагры и другие южные города, где порой играли на покрытых льдом полях утром и на разбитых и превратившихся в кашу вечером".
Не катит. Зенит точно так же часто тренировался на зарубежных полях
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OldRedWhite
Ответ СИ
Это уже хорошо что поднимают такие вопросы. Непонятно почему минспорта отменил свой же приказ и очень быстро про выезд команд на сборы за рубеж.? Денег куры в футболе не клюют? А может быть деньги от футбола направить в фонд на нужды СВО?
Можно к Вам в Китай , товарищ Си ?
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-1
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Michael Boldyrev
Так в Симферополе сейчас слабый минус. Примерно как в Воронеже) Никто в Крым и не ездил особо.
Как было?

Сборная СССР регулярно проводила зимние сборы в тёплых странах: не только на Черноморском побережье Кавказа, но и в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Обычно команда десять дней тренировалась в Сухуми и оттуда, транзитом через Москву, отправлялась в Южную Америку. Перед каждой такой поездкой футболистам читали лекцию о стране, куда они отправляются, а партийные руководители желали победы.

В странах Европы, куда регулярно ездило киевское «Динамо», игроки покупали дефицитные в СССР товары

Одесский «Черноморец» часто гостил в Болгарии, в городе-побратиме Варна. Туда советские футболисты плыли на одном из кораблей Черноморского морского пароходства (ЧМП) – на нём же и жили во время проведения сбора.

А если у тебя ни Газпрома, ни республиканского руководства, то... "После холодной части сборов зенитовцы по путёвкам уезжали в Сочи, Гагры и другие южные города, где порой играли на покрытых льдом полях утром и на разбитых и превратившихся в кашу вечером".
+16
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OldRedWhite
Ответ Rio de Janeiro
Возвращение главной нашей жемчужины обратно в корону Российской империи одна из немногих заслуг Путина после 2012 хотя я по-прежнему считаю что он не должен был возвращаться
Эко Вас пополам разорвало )))
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Iuasamotu
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
С какого это бодуна, СССР стал незаконным образованием? Создание СССР сопровождалось активным разрушением Российской империи, чему были рады все национальности, населявшие эту "тюрьму народов"
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-4
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OldRedWhite
Ответ jepp ebriloff
иран, эритрея, белоруссия, кндр. Выбор огромный, а им бы всё жаловаться!
Аравийский полуостров чем плох ?
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Оператор Дзюбы
Дискредитация российского юга
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Rio de Janeiro
Ответ Роман Кириченко
Так, может, потому что Крым был советским тогда, а не российским или украинским, не?
СССР это исторический период названия России (весь мир считал СССР именно Россией) и всё великое что было у украинцев в ненавистном совке от Космоса до футбола и Мрии всё имеет российскую маркировку
+1
-3
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Только Крылья
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
у них всегда так)
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-1
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