Президент «Оренбурга» о продаже пива на стадионе: «Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация»

Теги премьер-лига Россия бизнес Оренбург стадион Газовик стадионы алкоголь и спорт Василий Еремякин Футбол

В «Оренбурге» высказались о том, что в 2023 году на стадионах не будет продаваться пиво.

«Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения.

Если будет – ладно, не будет, так не будет», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

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29 комментариев

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lovec23
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Василий понимает ,что нужно водочку сразу начинать продовать. Почти всегда холодно , какое пиво
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Spartakus1984
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Ответ Будь Мужиком
Не надо сажать молодежь на алкоголь. Спорт для пропаганды здорового образа жизни или я что-то не так понимаю:/
То что футболисты бухают,это ничего?
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9_volk
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"главное, чтобы без фанайди никуда не пускали. плюс сделать так, чтобы получить его было нельзя. тогда вообще будет без хлопот. красота." - добавил функционер.
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Spartakus1984
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Сидит на государственном обеспечении,ему даже не хочется думать о заработке клуба
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vrazrez
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В то, что он сам пьёт не Жигули, я поверю, но не хотеть денег от рекламы... Не вполне нормально.
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B_Boris
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Ответ tackle by Moore
Зрители на трибуне? Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация
Зачем? Зрители копейки приносят, а клуб за бюджетные деньги содержится 🤷🏻🤭 как и вся лига в общем.
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Максим Прокофьев
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Всё частные клубы завидуют этой беспечности российских бюджетных присосок которые думают что они самостоятельные структуры. Убери Газпром, Лукойл, РЖД, ВТБ и бюджеты регионов из источников финансирования и наш чемпионат скатится до уровня Беларусии или Литвы, ну вобщем где-то на уровне Эстонии и Албании будем играть хотя и сейчас не далеко от них
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Kirkoroff
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Когда живёшь не на свои бабки, действительно, к чему лишние хлопоты.
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Sinister Kid
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С такой логикой, наш футбол ждёт грандиозное развитие и рывок.
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mossad
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Ответ Будь Мужиком
Спорт и для зож и для развлечения верно. Вы посмотрите сколько детей и подростков туда приходит. Думаю взрослые им будут подавать не лучший пример.
Хотя да, простите, не подумал сразу.
Мне жаль весь цивилизованный мир, в котором подростки, насмотревшись на трибунах стадионов как взрослые пьют пиво, повторяют их пример, спиваются наглухо, не доживая даже до 25 лет. Ужас на.
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Илнур Кара
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Зачем нам лишние хлопоты если из госбюджета и так деньги капают
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Marcus-light
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Ответ Будь Мужиком
Не надо сажать молодежь на алкоголь. Спорт для пропаганды здорового образа жизни или я что-то не так понимаю:/
Выбор гораздо меньше, чем запреты, порождает зависимость
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Будь Мужиком
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Ответ mossad
Действительно не понимаешь. Массовый спорт - да, для пропаганды ЗОЖ. Профессиональный спорт, даже в его кривой российской интерпретации, с точки зрения зрителя - для развлечения.
Спорт и для зож и для развлечения верно. Вы посмотрите сколько детей и подростков туда приходит. Думаю взрослые им будут подавать не лучший пример.
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mossad
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Ответ Будь Мужиком
Не надо сажать молодежь на алкоголь. Спорт для пропаганды здорового образа жизни или я что-то не так понимаю:/
Действительно не понимаешь.
Массовый спорт - да, для пропаганды ЗОЖ. Профессиональный спорт, даже в его кривой российской интерпретации, с точки зрения зрителя - для развлечения.
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Мукунку хороший
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Ответ psycho killer
Стыдно за наш зенит, конечно. Чего греха таить-то
Он точно не наш)))
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Мукунку хороший
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-…. заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.. и затушил кубинскую сигару в банке чёрной икры…
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psycho killer
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Стыдно за наш зенит, конечно. Чего греха таить-то
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Будь Мужиком
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Не надо сажать молодежь на алкоголь. Спорт для пропаганды здорового образа жизни или я что-то не так понимаю:/
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Marcus-light
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Туалет построить, урны поставить. Вы с ума сошли?
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Кино Музыка
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А ведь в Оренбурге пиво должно быть хорошее.
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Max M
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Бюджетный спорт - бессмысленный и беспощадный
Болельщики и работа с ними - это оказывается лишние хлопоты, конечно, когда тебе все равно из бюджета бабосики скинут...
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savik-A.M.
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Ответ tackle by Moore
Зрители на трибуне? Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация
Ещё и фан айди введем и проблем совсем уже почти не останется
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Евгений Громов 22
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Тут просто классика : Зачем что то делать , если можно не делать ничего
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Алексей Ненахов
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Странно , стадион расположен в посёлке и пиво было бы очень популярно там , другой вопрос что там нет специальных мест для продаж
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RSM-1930
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Хлопоты? Поставил киоск рядом с местом где хот-доги продаете и все.
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