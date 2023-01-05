Президент «Оренбурга» о продаже пива на стадионе: «Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация»
В «Оренбурге» высказались о том, что в 2023 году на стадионах не будет продаваться пиво.
«Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения.
Если будет – ладно, не будет, так не будет», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
Мне жаль весь цивилизованный мир, в котором подростки, насмотревшись на трибунах стадионов как взрослые пьют пиво, повторяют их пример, спиваются наглухо, не доживая даже до 25 лет. Ужас на.
Массовый спорт - да, для пропаганды ЗОЖ. Профессиональный спорт, даже в его кривой российской интерпретации, с точки зрения зрителя - для развлечения.
Болельщики и работа с ними - это оказывается лишние хлопоты, конечно, когда тебе все равно из бюджета бабосики скинут...