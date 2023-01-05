Президент «Оренбурга» о продаже пива на стадионе: «Это лишние хлопоты для нас, безразличная ситуация»

В «Оренбурге» высказались о том, что в 2023 году на стадионах не будет продаваться пиво.

«Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения.

Если будет – ладно, не будет, так не будет», – заявил президент « » Василий Еремякин.