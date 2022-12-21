Президент «Оренбурга» о Сычевом в «Крыльях» за 100 млн рублей: «Он сделал такой выбор, хотя были другие варианты»
Президент «Оренбурга» рассказал о деталях перехода Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что самарцы купят 26-летнего форварда за 100 млн рублей, а в контракте игрока будет пункт об отступных для «Зенита».
– Сычевой переходит в «Крылья Советов»?
– Да. Сейчас вокруг этого [перехода] проводится определенная работа, бумажные процессы между клубами. У меня был разговор с одним из руководителей «Крыльев Советов», мы договорились о конструктивном решении этого вопроса.
Если есть согласие Сычевого, нам остается только получить соответствующие денежные средства за него. И пусть переходит. Я Сычевому высказал свое отношение к этому вопросу.
– Вы уговаривали его остаться в «Оренбурге»?
– Нет. Я объяснял ему, что ему надо сделать.
– В контракте с «Оренбургом» у Сычевого была прописана сумма отступных в 100 миллионов рублей. «Крылья» готовы выплатить эту сумму?
– Да, у него прописано 100 миллионов рублей. Любой клуб с согласия Сычевого вносит эти денежные средства в кассу нашего клуба и может забирать игрока.
У «Крыльев» есть твердое намерение забрать Сычевого. Вчера я разговаривал с Владимиром, мне он сказал, что сделал для себя именно такой выбор, хотя у него были другие варианты, – сказал Василий Еремякин.
В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 ассиста. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.
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