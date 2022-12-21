Президент «Оренбурга» о Сычевом в «Крыльях» за 100 млн рублей: «Он сделал такой выбор, хотя были другие варианты»

Президент « » рассказал о деталях перехода Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарцы купят 26-летнего форварда за 100 млн рублей, а в контракте игрока будет пункт об отступных для «Зенита».

– Сычевой переходит в «Крылья Советов»?

– Да. Сейчас вокруг этого [перехода] проводится определенная работа, бумажные процессы между клубами. У меня был разговор с одним из руководителей « », мы договорились о конструктивном решении этого вопроса.

Если есть согласие Сычевого, нам остается только получить соответствующие денежные средства за него. И пусть переходит. Я Сычевому высказал свое отношение к этому вопросу.

– Вы уговаривали его остаться в «Оренбурге»?

– Нет. Я объяснял ему, что ему надо сделать.

– В контракте с «Оренбургом» у Сычевого была прописана сумма отступных в 100 миллионов рублей. «Крылья» готовы выплатить эту сумму?

– Да, у него прописано 100 миллионов рублей. Любой клуб с согласия Сычевого вносит эти денежные средства в кассу нашего клуба и может забирать игрока.

У «Крыльев» есть твердое намерение забрать Сычевого. Вчера я разговаривал с Владимиром, мне он сказал, что сделал для себя именно такой выбор, хотя у него были другие варианты, – сказал Василий Еремякин.

В текущем сезоне Мир 26-летний футболист провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 ассиста. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.

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