Маркиньос: «Месси – гений, феномен. Лео выиграл все, но у него всегда есть мотивация. Он хочет большего»

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Маркиньос Футбол

Защитник «ПСЖ» Маркиньос в восторге от игры Лионеля Месси.

Вчера нападающий парижан забил победный гол в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

«Месси – гений. Мы не можем сказать о нем ни одного плохого слова, это феномен. Он попробовал себя во всем и выиграл все, но у него всегда есть мотивация для новых достижений. Он хочет большего.

Я очень счастлив, что он с нами. Месси мотивирован, он хочет помогать команде», – сказал Маркиньос в интервью ESPN.

В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Sevuska
Ответ Burel
Алекс Фергюсон недавно говорил: "У меня не было эрекции уже 25 лет, но после лицезрения игры Месси я почувствовал какое-то покалывание там" Alex Ferguson: "I’m 80 years old, I’m definitely not the youngest anymore. I’m not ashamed to tell you I didn’t have an erection in 25 years.. but after watching Messi I’m 100% sure I felt something tingling down there"
У рыгоберыча, олега и других фетишистов всегда преждевременная эякуляция даже при малейшем упоминании его имени 😎
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Я Гражданин Мира
Если Маркиньос будет играть как в прошлом году с реалам то никакой Месси не поможет псж с Баварии
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А.Э.РАСИМ
Месси гений футбола.
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ROBINZON
Марк : "Да,утверждаю,гном - гений по ныркам,феномен по катанию в штрафной,чтобы мотивировать судей на леваки".
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rigobersong
Лучший в истории футбола:))
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Милчик
Я понимаю, Месси крут, лучший, но хватит ему уже яица лизать
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Андрей Чехов
35-летнему Месси понадобился сезон, чтобы сместить фокус с лучшего футболиста нового поколения в расцвете сил на себя. Воистину такие игроки рождаются раз в 100 лет - и это минимум. Минимум, потому что проф. футболу всего 100 лет. И вполне реально, что таких футболистов может уже и не будет.
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Тиджани Бабангида
Как ни крути но психологически найти яркую мотивацию уже непросто и если Месси ее действительно находит,то это отлично
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Игорь Климов
Люди всегда высоко оценивают Лео Месси по его гениальному футбольному интеллекту, а также по универсальным скиллам.
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Барсик Юрана
Маркиньос во вчерашнем моменте с голом Месси сыграл превосходно👍🏿

Кринж, в таком моменте будь на месте Маркиньоса подставил бы свою гелевую бошку и случился офсайд
+2
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Burel
Алекс Фергюсон недавно говорил: "У меня не было эрекции уже 25 лет, но после лицезрения игры Месси я почувствовал какое-то покалывание там"

Alex Ferguson: "I’m 80 years old, I’m definitely not the youngest anymore. I’m not ashamed to tell you I didn’t have an erection in 25 years.. but after watching Messi I’m 100% sure I felt something tingling down there"
+9
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Никита Самарин
Маркиньос, смотри сам не накосячь в решающих матчах. На одном Месси, Баварию пройти не получится.
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Зелёный гопник
Месси > Кристинка
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Барсик Юрана
Ответ S100 Winner
АПЛ?
УПЛ?
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S100 Winner
АПЛ?
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Барсик Юрана
Ответ А. Мостовой
в итоге ждем очередные 2-8 от Баварии, классика от "гения"
Или 4-0
+3
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Барсик Юрана
Кринж хочет большего ишака
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А. Мостовой
в итоге ждем очередные 2-8 от Баварии, классика от "гения"
+1
-5
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