Маркиньос: «Месси – гений, феномен. Лео выиграл все, но у него всегда есть мотивация. Он хочет большего»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос в восторге от игры .

Вчера нападающий парижан забил победный гол в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

«Месси – гений. Мы не можем сказать о нем ни одного плохого слова, это феномен. Он попробовал себя во всем и выиграл все, но у него всегда есть мотивация для новых достижений. Он хочет большего.

Я очень счастлив, что он с нами. Месси мотивирован, он хочет помогать команде», – сказал Маркиньос в интервью ESPN.

В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.