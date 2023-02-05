Маркиньос: «Месси – гений, феномен. Лео выиграл все, но у него всегда есть мотивация. Он хочет большего»
Защитник «ПСЖ» Маркиньос в восторге от игры Лионеля Месси.
Вчера нападающий парижан забил победный гол в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).
«Месси – гений. Мы не можем сказать о нем ни одного плохого слова, это феномен. Он попробовал себя во всем и выиграл все, но у него всегда есть мотивация для новых достижений. Он хочет большего.
Я очень счастлив, что он с нами. Месси мотивирован, он хочет помогать команде», – сказал Маркиньос в интервью ESPN.
В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
Кринж, в таком моменте будь на месте Маркиньоса подставил бы свою гелевую бошку и случился офсайд
Alex Ferguson: "I’m 80 years old, I’m definitely not the youngest anymore. I’m not ashamed to tell you I didn’t have an erection in 25 years.. but after watching Messi I’m 100% sure I felt something tingling down there"