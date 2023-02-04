Месси забил 39 мячей из-за штрафной в топ-лигах с сезона-2017/18. Де Брюйне с 19 голами – второй

Теги ПСЖ Тулуза Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Кевин де Брюйне Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует по числу голов из-за штрафной с 2017 года.

Сегодня аргентинец дальним ударом поразил ворота «Тулузы» (2:1) в 19-м туре чемпионата Франции.

Начиная с сезона-2017/18 форвард отметился 39 голами из-за пределов штрафной площади в Ла Лиге и Лиге 1.

По этому показателю он лидирует в топ-5 лигах Европы. На втором месте – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне с 19 голами.

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69 комментариев

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BuTaJIbKa
Месси, безусловно, гений. Но почему с сезона-2017/18?
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muslim95
Ответ Владимир Владимирович
Не противоречит, но функции нападающего это чтобы мяч оказался в сетке
Функция нападвющего играть на команду и забивать нужные голы, а не играть ради личной ствты в ущерб команде
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
У Месси - 148, у Кришти - 119
Но при этом у Лео Месси ещё и сыгранных матчей меньше.
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muslim95
Ответ Владимир Владимирович
Однако 820 голов забил , из них 700 с игры
Не отрицаю, но замыкать или создавать голы это раная вещь, потому он никогда не будет наравне с Пеле, Мароданоа и Месси
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Lionel Van Damme
Собственно как и в велом, Лео - пропасть, потом на вкус
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Владимир Владимирович
Ответ Mortimer1
И это никак не противоречит высказыванию выше. Рон уже много лет никого не обыгрывал. Максимум играет роль замыкающего
Не противоречит, но функции нападающего это чтобы мяч оказался в сетке
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-1
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Mortimer1
Ответ Владимир Владимирович
Однако 820 голов забил , из них 700 с игры
И это никак не противоречит высказыванию выше. Рон уже много лет никого не обыгрывал. Максимум играет роль замыкающего
+2
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Владимир Владимирович
Ответ muslim95
Если голы с обыгрышем считать, то Роналду будет во второй сотне, он лет 5 никого не обыгрывал))
Однако 820 голов забил , из них 700 с игры
+2
-7
-5
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AnMe
Лео Соблюдает дистанцию даже со 2 номером 😁 Де Брюйне конечно тоже респект!
+2
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+2
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Машина Мощная
Ответ principiante
Так это продвинутая стата. А поверхностные Г+П не всегда отражают реальное положение дел)
вообщем не хватало рыжему до первого номера в мире)
+1
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VERBLYUD
Ответ Muhammad Juraev
А у кого больше голов из-за штрафной в истории? Сколько у Месси и сколько у Роналду? Кто нибудь знает?
У Месси - 148, у Кришти - 119
+3
0
+3
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Caterina
Ответ Muhammad Juraev
А у кого больше голов из-за штрафной в истории? Сколько у Месси и сколько у Роналду? Кто нибудь знает?
У Месси больше, он Роналду обогнал года 2 назад. У Роналду тоже много, но давно забиты .
Думаю, как забьет 800-й - всё посчитают.
+3
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principiante
Ответ Машина Мощная
стата это не такое. это КПД а значит факты в цифрах)
Так это продвинутая стата. А поверхностные Г+П не всегда отражают реальное положение дел)
0
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Олег910
А голов прической и дугой как не было, так и нет. Не быть Месси лучшим в мире, увы.
+2
0
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muslim95
Ерунда какая то, пусть он попрубует забить с пенальти в верблюжьем чемпионате за 3 игры..
+3
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Валдис Пельш
Ответ Bartez1986
а продавец клубники сколько?
Продавец, есть продавец, а там клубничка
0
0
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Игорь Климов
Ответ Caterina
Он и в сборной много забил из-за штрафной. В том числе гол Мексике на ЧМ.
Тот гол был вообще шедевр!
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NomerSports
статистика собрана сразу после 30 летия Месси .вот он гений .
+1
0
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Игорь Климов
Ответ Muhammad Juraev
А у кого больше голов из-за штрафной в истории? Сколько у Месси и сколько у Роналду? Кто нибудь знает?
Точно только знаю, что у Месси огромный отрыв от Кринжа в этом показателе.
+2
-1
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muslim95
Ответ AF007
По голам с обыгрышем 1, 2, 3, 4, 5 игроков у Месси уверен примерно такой же отрыв. Лучший игрок в истории
Если голы с обыгрышем считать, то Роналду будет во второй сотне, он лет 5 никого не обыгрывал))
+18
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+17
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bijbajbo
это всё изи, пусть нашакалить у бровочки попробует, или пенку пнуть
+2
0
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Игорь Климов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я даже не знаю кто должен получить золотой мяч кроме Лео Месси?! не вижу другого кандидата!!! что самое интересное Месси походу не понимает что ему уже 35... феноменально! точно пришелец с космоса!!!
Лео Месси единственный явный кандидат на ЗМ!
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Muhammad Juraev
А у кого больше голов из-за штрафной в истории?
Сколько у Месси и сколько у Роналду?
Кто нибудь знает?
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Caterina
Он и в сборной много забил из-за штрафной. В том числе гол Мексике на ЧМ.
+11
-1
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muslim95
Ответ Xabi Alonso78
Да, и ЧМ пусть попробует выиграть честно, а не в каждом матче шакаля голы с пенальти
Самый нашакаленный пенальти на ЧМ -это гол Роналду с позорного нырка))
+15
-1
+14
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