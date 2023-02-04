Нападающий « » лидирует по числу голов из-за штрафной с 2017 года.

Сегодня аргентинец дальним ударом поразил ворота «Тулузы» (2:1) в 19-м туре чемпионата Франции.

Начиная с сезона-2017/18 форвард отметился 39 голами из-за пределов штрафной площади в и Лиге 1.

По этому показателю он лидирует в топ-5 лигах Европы. На втором месте – хавбек « » Кевин де с 19 голами.