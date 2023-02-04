Месси забил 39 мячей из-за штрафной в топ-лигах с сезона-2017/18. Де Брюйне с 19 голами – второй
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует по числу голов из-за штрафной с 2017 года.
Сегодня аргентинец дальним ударом поразил ворота «Тулузы» (2:1) в 19-м туре чемпионата Франции.
Начиная с сезона-2017/18 форвард отметился 39 голами из-за пределов штрафной площади в Ла Лиге и Лиге 1.
По этому показателю он лидирует в топ-5 лигах Европы. На втором месте – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне с 19 голами.
Думаю, как забьет 800-й - всё посчитают.
Сколько у Месси и сколько у Роналду?
Кто нибудь знает?