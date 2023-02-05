Кристоф Гальтье: «Месси нужно освободить от части работы, а его партнеры должны удвоить усилия»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил роль Лионеля Месси в победе над «Тулузой».
«Месси был движущей силой команды, забил гол и создавал моменты. Я прошу команду играть на Лео, работать ради него.
Нам нужно освободить его от части работы, а его партнеры должны прикладывать двойные усилия, чтобы вернуть мяч, и активно передвигаться, чтобы он имел возможность отдавать передачи столь редкого для сегодняшнего футбола уровня», – сказал Гальтье.
Месси забил 39 мячей из-за штрафной в топ-лигах с сезона-2017/18. Де Брюйне с 19 голами – второй
Рядовая новость, где глав.тренер говорит, что уверен в игроке и готов создавать ему условия для лучшей игры
И под КАЖДЫМ комментом появляешься ты, «фанат ПСЖ со времён Ибры», показывая всем какой же Месси плохой футболист.
Тебе бы с шокком начать дружно под каждой новостью писать, что Месси должен сесть
Без него они играют в 10 раз лучше чем роналду.
Представляю, какими бы их сделал Роналду)) Жаль ему не удалось это сделать с португальцами)
Жги еще!)
Сравнить эти бревна с лучшей полузащитой ЧМ, доминировавшей в каждом матче плейофф.
Жесть!
У кринжового бомбит из-за того, что его кумир играет в любительской лиге и даже там ничего не может 🤣
Иди смотреть "топ" лигу со всякими Аль Надальями раз не нравится лига 1 🤣