Кристоф Гальтье: «Месси нужно освободить от части работы, а его партнеры должны удвоить усилия»

Главный тренер « » оценил роль в победе над «Тулузой».

«Месси был движущей силой команды, забил гол и создавал моменты. Я прошу команду играть на Лео, работать ради него.

Нам нужно освободить его от части работы, а его партнеры должны прикладывать двойные усилия, чтобы вернуть мяч, и активно передвигаться, чтобы он имел возможность отдавать передачи столь редкого для сегодняшнего футбола уровня», – сказал Гальтье.

Месси забил 39 мячей из-за штрафной в топ-лигах с сезона-2017/18. Де Брюйне с 19 голами – второй