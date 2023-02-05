Кристоф Гальтье: «Месси нужно освободить от части работы, а его партнеры должны удвоить усилия»

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил роль Лионеля Месси в победе над «Тулузой».

«Месси был движущей силой команды, забил гол и создавал моменты. Я прошу команду играть на Лео, работать ради него.

Нам нужно освободить его от части работы, а его партнеры должны прикладывать двойные усилия, чтобы вернуть мяч, и активно передвигаться, чтобы он имел возможность отдавать передачи столь редкого для сегодняшнего футбола уровня», – сказал Гальтье.

Месси забил 39 мячей из-за штрафной в топ-лигах с сезона-2017/18. Де Брюйне с 19 голами – второй

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39 комментариев

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Max Tulenev
Ну что ты будешь делать, снова победный у Лео!
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AnMe
Неужели дошло! Надеюсь команда будет набирать обороты!
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Колыван
Ответ Имя Фамилия
Точно дело в Неймаре и Мбаппе, а не в сопернике из зоны вылета. Слушай а раз уж разговор пошёл, давай обсудим другие матчи меси без Неймара и Мбаппе, в кубке против Ниццы например, или против Ланса в прошлом сезоне, особенно по части целостности и остроты.
У тебя какой-то подвид мании Месси.
Рядовая новость, где глав.тренер говорит, что уверен в игроке и готов создавать ему условия для лучшей игры

И под КАЖДЫМ комментом появляешься ты, «фанат ПСЖ со времён Ибры», показывая всем какой же Месси плохой футболист.
Тебе бы с шокком начать дружно под каждой новостью писать, что Месси должен сесть
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Станислав Л
Ответ BiG ^SiZe^
нет, но в ЛЧ смотрел все матчи, тогда это была команда, и вышла в финал, а потом, уходя из ПСЖ и став тренером Челси он уже в следующем году взял ЛЧ с новым клубом
подскажи, где он сейчас?
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Станислав Л
Ответ Пенс
Понеслось по новой) Похоже кто-то топнул ножкой и пригрозил увольнением.
за что тебя увольняют-то?
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Это не так работает. Если игрок/тренер в другой команде и играют отлично, то они топчики по определению, и эхх вот бы меси таких партнёров, а если они уже в команде меси, то вот уж блин опять меси придётся тащить какой-то сброд. Общеизвестный факт, что Игуаин, Пьянич и Дибала это тащеры если они играют в команде с Рональду, но в команде с меси это уже балласт. Тут как бы есть разница и её понимать надо.
Видели мы Дибалу с приходом Роналду, точно так же Бруно и Решфорда.
Без него они играют в 10 раз лучше чем роналду.
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andr d
Ответ vwzx8mx5vh
По конспектам сборной Аргентины)
Скорее по конспектам Скалоне, учится у лучших
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
Это не так работает. Если игрок/тренер в другой команде и играют отлично, то они топчики по определению, и эхх вот бы меси таких партнёров, а если они уже в команде меси, то вот уж блин опять меси придётся тащить какой-то сброд. Общеизвестный факт, что Игуаин, Пьянич и Дибала это тащеры если они играют в команде с Рональду, но в команде с меси это уже балласт. Тут как бы есть разница и её понимать надо.
Да уж, Месси сделал полузащиту Аргентины такой слабой, что выиграл вместе с ними ЧМ.
Представляю, какими бы их сделал Роналду)) Жаль ему не удалось это сделать с португальцами)
Жги еще!)
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Имя Фамилия
Вспомни любой другой матч без Неймара и Мбаппе, в котором меси сделал результативное действие или хотя бы победил.
Так а сколько было таких матчей где Месси играл на поле без Нея и Мбаппе одновременно 🤡
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Имя Фамилия
Ответ Гегенпрессинг Рангника
То есть 🤡 ты вспомнил прошлый сезон? С Лансом в этом году как сыграли без Месси, порвали их? Тулуза на 11 месте, какая зона вылета. Ты путаешь с Аль-Насром 🐵🐵
Вспомни любой другой матч без Неймара и Мбаппе, в котором меси сделал результативное действие или хотя бы победил.
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Комил Мирзаев
Хетери как вам такой гол Месси!!!
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Caterina
Ответ !Sc@ryClown!
Солер и Руис сильнее всей полузащиты Аргентины вместе взятой.
Аххаха, пять баллов))
Сравнить эти бревна с лучшей полузащитой ЧМ, доминировавшей в каждом матче плейофф.
Жесть!
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Имя Фамилия
Точно дело в Неймаре и Мбаппе, а не в сопернике из зоны вылета. Слушай а раз уж разговор пошёл, давай обсудим другие матчи меси без Неймара и Мбаппе, в кубке против Ниццы например, или против Ланса в прошлом сезоне, особенно по части целостности и остроты.
То есть 🤡 ты вспомнил прошлый сезон? С Лансом в этом году как сыграли без Месси, порвали их? Тулуза на 11 месте, какая зона вылета. Ты путаешь с Аль-Насром 🐵🐵
+3
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Muhammad Juraev
Ответ Имя Фамилия
Точно дело в Неймаре и Мбаппе, а не в сопернике из зоны вылета. Слушай а раз уж разговор пошёл, давай обсудим другие матчи меси без Неймара и Мбаппе, в кубке против Ниццы например, или против Ланса в прошлом сезоне, особенно по части целостности и остроты.
Вуаахахахахахахах🤣🤣🤣
У кринжового бомбит из-за того, что его кумир играет в любительской лиге и даже там ничего не может 🤣
Иди смотреть "топ" лигу со всякими Аль Надальями раз не нравится лига 1 🤣
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Имя Фамилия
Ответ !Sc@ryClown!
Солер и Руис сильнее всей полузащиты Аргентины вместе взятой.
Это не так работает. Если игрок/тренер в другой команде и играют отлично, то они топчики по определению, и эхх вот бы меси таких партнёров, а если они уже в команде меси, то вот уж блин опять меси придётся тащить какой-то сброд. Общеизвестный факт, что Игуаин, Пьянич и Дибала это тащеры если они играют в команде с Рональду, но в команде с меси это уже балласт. Тут как бы есть разница и её понимать надо.
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Имя Фамилия
Ответ Блуждающий странник
Глянул подробный обзор, понятное дело это не показатель, но чисто по ощущениям: ПСЖ когда играет лишь один из звездной тройки выглядит целостнее и острее. За 2 матча без Неймара и Мбаппе создали моментов на 6 по xG. Интересно было бы глянуть на такой же состав, но с Марко в центре поля, думаю не все так печально против Баварии в ЛЧ, шансы есть. Фланги у ПСЖ огонь если и Мендеш и Хакими будут готовы к ЛЧ
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Имя Фамилия
Ответ remontada
Какие бестолковые эти Витинья, Солер, Руис, Экитик. Пока Месси сам не взялся за дело, эти кудесники пороли всё что можно. Ни ударить, ни навесить, ни пас отдать на 3 метра... тяжело Лео с такими бездарями.
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!Sc@ryClown!
Ответ Алибек Багаутдинов
Аргументы?
аргументы?в сб Аргентине кроме распиаренного Энцо из полузащитников такого же амплуа и в целом сопоставимого уровня просто нет.
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Имя Фамилия
Как же противно, что эти два позорника попали в ПСЖ. Приятно было раньше зайти на ветку барсы и поржать над их клоунадой и культом личности, который они там развели с меси, а теперь этот цирк пробрался в ПСЖ. Оба персонажа из вражеских клубов, им просто не место в Париже, будь у них капля достоинства и верности Марселю/Барсе, они бы и не подумали сюда переходить даже имея на руках предложение. Галтье после Лилля открыты дороги в любой топ-клуб, это же насколько конченным надо быть, чтобы из всего изобилия вариантов выбрать именно вражеский ПСЖ, меси почти то же самое, с той лишь разницей, что он никому не был нужен.
+1
-8
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Блуждающий странник
Глянул подробный обзор, понятное дело это не показатель, но чисто по ощущениям: ПСЖ когда играет лишь один из звездной тройки выглядит целостнее и острее. За 2 матча без Неймара и Мбаппе создали моментов на 6 по xG. Интересно было бы глянуть на такой же состав, но с Марко в центре поля, думаю не все так печально против Баварии в ЛЧ, шансы есть. Фланги у ПСЖ огонь если и Мендеш и Хакими будут готовы к ЛЧ
+6
-1
+5
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Алибек Багаутдинов
Ответ !Sc@ryClown!
Солер и Руис сильнее всей полузащиты Аргентины вместе взятой.
Аргументы?
+5
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AF007
Ответ Любезный Коссутий
ахах, это пять!!! какой каблук, лол 😁😁😁
Лучший игрок в истории заслужил все привилегии, которые только есть, что не так?
+4
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remontada
Какие бестолковые эти Витинья, Солер, Руис, Экитик. Пока Месси сам не взялся за дело, эти кудесники пороли всё что можно. Ни ударить, ни навесить, ни пас отдать на 3 метра... тяжело Лео с такими бездарями.
+8
-1
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Висита Эльмурзаев
Не удивлюсь, если в таком стиле они умудрятся затащить лч.
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BiG ^SiZe^
Ответ funkymonkey
Хотя бы с пяток матчей парижан при Тухеле в Лиге 1 смотрел?
нет, но в ЛЧ смотрел все матчи, тогда это была команда, и вышла в финал, а потом, уходя из ПСЖ и став тренером Челси он уже в следующем году взял ЛЧ с новым клубом
+1
-2
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