У Месси 7 из 10 от L’Équipe за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими, сделавшего 1+1, оценка выше – 8

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Данилу Перейра Маркиньос Ренату Саншеш Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Нуну Мендеш Юго Экитик Футбол

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

Лучшую оценку в составе парижан получил защитник Ашраф Хакими, забивший первый гол в матче. У него 8 баллов из 10. 7 баллов у Лионеля Месси, забившего победный мяч после паса от Хакими.

Защитники Маркиньос, Данилу Перейра и Нуну Мендеш получили по 6 баллов. Игру Витиньи оценили в 5 баллов, Фабиана Руиса и Джанлуиджи Доннаруммы – в 4 балла. Карлосу Солеру и Юго Экитику поставили по 3 балла.

Ренату Саншеш, покинувший поле на 14-й минуте из-за травмы, остался без оценки.

Месси получил 6 из 10 от Goal.com за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими оценка выше – 8

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33 комментария

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atomio
Ответ Three Days Grace
теперь оценки всех изданий после матча псж будут публиковаться?)
Это фишка спорца. Раньше тоже самое делали когда фрукт в МЮ был. Оценки всего МЮ за матч чтобы устраивать срачи в каментах. В итоге как только Кринж ушел в пески - резко оценки МЮ стали никому не нужны. А вот оценки Месси (ПСЖ) до сих пор зачемто постят 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Я Гражданин Мира
Ответ chouchou
вы ж не смотрите игры.. Веррати, Неймар и Месси - делают игры ПСЖ
Уважаемый я ранее псж не смотрел
Я начал смотреть из за Месси.
Во первых какие игры они делает?
В лиге один очень много нинадо делать чтобы выиграть,, таким составам.
А в лиге чемпионов как они игры сделали в прошлом году, мы все видели.
Я бы неймара близко к составу не пускал бы .
Для меня он нол
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BoGaL
Ответ Muhammad Juraev
Талиска забил в Аль Насре в 20 раз больше кринжа, но пресса будет передёргивать на кришти, кришти, кришти)
И что дальше…. ты продублировал мое сообщение заменив в нем игрока)))) в надежде что я персофан Роналду?! )))
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Я Гражданин Мира
Ответ chouchou
Сарабия уже в Англии... усиления совсем нет
Сарабия знаю.
Как можно было продавать ди Марии а купить Солера и Экитике
Это не усиление состава а наоборот ослабление состава я считаю
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Muhammad Juraev
Ответ BoGaL
Хакими вторую игру делает результат, и на равне с топами стал лидером команды с максимальным влиянием на игру но пресса будет передергивать на Месси Месси Месси при все уважении к Лео это уже перебор!
Талиска забил в Аль Насре в 20 раз больше кринжа, но пресса будет передёргивать на кришти, кришти, кришти)
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BoGaL
Ответ хороший фрукт
то что что, Месси побил рекорд в топ-5 лиги, тебя задело? или то что 39 голов забил из-за штрафных?
))) мне это не интересно, я смотрю футбол и получаю от него удовольствие а ты занимаешься «цифроблудием» это настолько разные вещи что даже объяснять не хочется)) считай рекорды математик ✌️😂
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chouchou
Ответ Я Гражданин Мира
Вы лучше говарите своём языке. Проста я считаю больше игры делает Месси чем другие в псж.
вы ж не смотрите игры.. Веррати, Неймар и Месси - делают игры ПСЖ
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Tazemyrat Kemalow
Скоро болели фрукта будут говорить что Хакими достоин получит золотой мяч, а не Месси, помниться как раньше за ван дейка топили 😂 ах да чуть не забыл, сегодня день рождения фрукта поздравляю 🤣фрукт оно и в Африке фрукт 😂ой простите она же в Азии играет 🤣 в алнассре там три официальных матча играла, один гол и то с пенали И ЭТО В 38 ЛЕТ! ☝️➕
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Я Гражданин Мира
Ответ BoGaL
Ты волен считать так как тебе нравится но нельзя принижать вклад других игроков только лишь потому что в команде есть Месси
Как раз я никогда этим не занимаюсь.
Вы меня не путайте с кем нибудь.
Я например считаю что Месси, Мбпапе идеальная пара нападающие. По мне у них всё получается или почти.
Но считаю состав псж не такой уж звёздный
Защита например проходной двор, Даже лиге 1у них сколько проблемы в зашите
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chouchou
Ответ Я Гражданин Мира
А тандем Солер и Эктитике, это дно. Это проста за граню моего понимания, как можно было купить этих футболистов и ещё Сарабия для усиления??????
Сарабия уже в Англии... усиления совсем нет
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skazi
Пффф. Вы видели какой гол Рон сделал? Нет?
Ну тогда «########и свои закрыли,##### вонючие»
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хороший фрукт
Ответ BoGaL
Вот именно, инфоповод это лучший игрок матча - Хакими 1+1, а его в новости отодвигают на второй план и упоминают вскользь )))
то что что, Месси побил рекорд в топ-5 лиги, тебя задело? или то что 39 голов забил из-за штрафных?
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BoGaL
Ответ Я Гражданин Мира
Вы лучше говарите своём языке. Проста я считаю больше игры делает Месси чем другие в псж.
Ты волен считать так как тебе нравится но нельзя принижать вклад других игроков только лишь потому что в команде есть Месси
+1
-1
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BoGaL
Ответ хороший фрукт
то что, Хакими 8 балов получил,а Месси 6. Это не чё тебе не говорит? ты про прессу говоришь же
Вот именно, инфоповод это лучший игрок матча - Хакими 1+1, а его в новости отодвигают на второй план и упоминают вскользь )))
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Я Гражданин Мира
Ответ BoGaL
Ну давай на твоем языке попробую : моя не ругать Месси, моя говорить что Месси хароший но другой тоже хороший не Месси но тоже хороший, моя говорить что его тоже хвалить надо
Вы лучше говарите своём языке.
Проста я считаю больше игры делает Месси чем другие в псж.
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aellin
Ответ Three Days Grace
теперь оценки всех изданий после матча псж будут публиковаться?)
Только французских изданий, потому что они стабильно занижают оценки Месси. Во-первых, Месси не француз, во-вторых, Месси по-прежнему объективно сильнейший футболист атакующего плана в истории, а у французских редакций установка на пиар Мбаппе, с которым они разве что Платини и Зидана в один ряд ставить готовы, но никак не аргентинца.
+6
-7
-1
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VERBLYUD
Если у игрока 7 ключевых передач за матч, и при этом 0 ассистов - это говорит о том, что его партнеры по команде настоящие бревна.
+6
-2
+4
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Я Гражданин Мира
А тандем Солер и Эктитике, это дно.
Это проста за граню моего понимания, как можно было купить этих футболистов и ещё Сарабия для усиления??????
+1
-1
0
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хороший фрукт
Ответ BoGaL
Ты читать умеешь?! Я где то написал что мне Месси не угодил?!
то что, Хакими 8 балов получил,а Месси 6. Это не чё тебе не говорит? ты про прессу говоришь же
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Ответ BoGaL
Хакими вторую игру делает результат, и на равне с топами стал лидером команды с максимальным влиянием на игру но пресса будет передергивать на Месси Месси Месси при все уважении к Лео это уже перебор!
Наоборот, Месси принижают. У него 7 ключевых передач, 6 успешных обводок, победный гол, а они ему ставят оценки 6-7. Любой другой игрок с такими показателями получил бы минимум 8/10.
+3
-1
+2
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BoGaL
Ответ Я Гражданин Мира
К твоими сожалению, а к счастью к поклонником Месси, игры делает больше степени Месси и никто другой
Ну давай на твоем языке попробую : моя не ругать Месси, моя говорить что Месси хароший но другой тоже хороший не Месси но тоже хороший, моя говорить что его тоже хвалить надо
+5
-1
+4
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Я Гражданин Мира
Ответ BoGaL
Хакими вторую игру делает результат, и на равне с топами стал лидером команды с максимальным влиянием на игру но пресса будет передергивать на Месси Месси Месси при все уважении к Лео это уже перебор!
К твоими сожалению, а к счастью к поклонником Месси, игры делает больше степени Месси и никто другой
0
-1
-1
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BoGaL
Ответ хороший фрукт
интересно и чем? тебя игра Месси не угадил
Ты читать умеешь?! Я где то написал что мне Месси не угодил?!
+1
-2
-1
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Я Гражданин Мира
Тройка Месси Мбпапе и Хакими супер!!!!
0
0
0
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хороший фрукт
Ответ BoGaL
Хакими вторую игру делает результат, и на равне с топами стал лидером команды с максимальным влиянием на игру но пресса будет передергивать на Месси Месси Месси при все уважении к Лео это уже перебор!
интересно и чем? тебя игра Месси не угадил
+2
-2
0
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