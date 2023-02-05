У Месси 7 из 10 от L’Équipe за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими, сделавшего 1+1, оценка выше – 8

Газета L’Équipe оценила игроков « » после матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

Лучшую оценку в составе парижан получил защитник , забивший первый гол в матче. У него 8 баллов из 10. 7 баллов у , забившего победный мяч после паса от Хакими.

Защитники Маркиньос, и Нуну Мендеш получили по 6 баллов. Игру Витиньи оценили в 5 баллов, Фабиана Руиса и – в 4 балла. Карлосу Солеру и Юго Экитику поставили по 3 балла.

Ренату Саншеш, покинувший поле на 14-й минуте из-за травмы, остался без оценки.

Месси получил 6 из 10 от Goal.com за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими оценка выше – 8