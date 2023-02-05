У Месси 7 из 10 от L’Équipe за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими, сделавшего 1+1, оценка выше – 8
Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).
Лучшую оценку в составе парижан получил защитник Ашраф Хакими, забивший первый гол в матче. У него 8 баллов из 10. 7 баллов у Лионеля Месси, забившего победный мяч после паса от Хакими.
Защитники Маркиньос, Данилу Перейра и Нуну Мендеш получили по 6 баллов. Игру Витиньи оценили в 5 баллов, Фабиана Руиса и Джанлуиджи Доннаруммы – в 4 балла. Карлосу Солеру и Юго Экитику поставили по 3 балла.
Ренату Саншеш, покинувший поле на 14-й минуте из-за травмы, остался без оценки.
Месси получил 6 из 10 от Goal.com за матч с «Тулузой». Лишь у Хакими оценка выше – 8
Я начал смотреть из за Месси.
Во первых какие игры они делает?
В лиге один очень много нинадо делать чтобы выиграть,, таким составам.
А в лиге чемпионов как они игры сделали в прошлом году, мы все видели.
Я бы неймара близко к составу не пускал бы .
Для меня он нол
Как можно было продавать ди Марии а купить Солера и Экитике
Это не усиление состава а наоборот ослабление состава я считаю
Вы меня не путайте с кем нибудь.
Я например считаю что Месси, Мбпапе идеальная пара нападающие. По мне у них всё получается или почти.
Но считаю состав псж не такой уж звёздный
Защита например проходной двор, Даже лиге 1у них сколько проблемы в зашите
Ну тогда «########и свои закрыли,##### вонючие»
Проста я считаю больше игры делает Месси чем другие в псж.
Это проста за граню моего понимания, как можно было купить этих футболистов и ещё Сарабия для усиления??????