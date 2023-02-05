«ПСЖ» и Месси хотят продлить контракт как можно скорее. Встреча будет в феврале

и « » хотят продлить контракт.

Перед финалом ЧМ-2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции, окружение Месси провело переговоры с представителями «ПСЖ».

Тогда стороны устно договорились о том, что продолжат сотрудничество, – оставалось лишь встретиться и подписать новый контракт. На этой встрече нужно было обсудить срок контракта, зарплату и финальные детали.

Как сообщает журналист , эта встреча между представителями Месси и руководством «ПСЖ» состоится в феврале.

Агенты игрока прилетят в Париж на личную встречу с боссами парижан, в ходе которой и пройдут переговоры о продлении контракта. До этого все общение между клубом и представителями игрока проходило в онлайн-формате.

Стороны хотят продолжить сотрудничество и подписать новый контракт как можно скорее. На данный момент у Месси нет переговоров с другими клубами – только с «ПСЖ».

В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.