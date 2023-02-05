«ПСЖ» и Месси хотят продлить контракт как можно скорее. Встреча будет в феврале

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Фабрицио Романо Футбол

Лионель Месси и «ПСЖ» хотят продлить контракт.

Перед финалом ЧМ-2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции, окружение Месси провело переговоры с представителями «ПСЖ».

Тогда стороны устно договорились о том, что продолжат сотрудничество, – оставалось лишь встретиться и подписать новый контракт. На этой встрече нужно было обсудить срок контракта, зарплату и финальные детали.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, эта встреча между представителями Месси и руководством «ПСЖ» состоится в феврале.

Агенты игрока прилетят в Париж на личную встречу с боссами парижан, в ходе которой и пройдут переговоры о продлении контракта. До этого все общение между клубом и представителями игрока проходило в онлайн-формате.

Стороны хотят продолжить сотрудничество и подписать новый контракт как можно скорее. На данный момент у Месси нет переговоров с другими клубами – только с «ПСЖ».

В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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27 комментариев

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Silent2006
Новость на Спортсе завтра: Месси хочет уйти из ПСЖ, его многое не устраивает
Послезавтра: Лионель почти подписал контракт с ПСЖ
Через два дня: Месси уходит, поругался с шейхами. Варианты - MLS, Барселона и какой-то третий
Через три: контракт Месси и ПСЖ полностью согласован, стороны обожают друг друга
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ROBINZON
Агент гнома встретился с ПСЖ перед финалом,но не подписал контракт,чтобы поднять цену.
Затем пустили слухи о нежелании пешехода "падать под леваки" за Париж.
И вот наконец это сборище скунсов милостиво "согласилось" уговорить себя на новый контракт.
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Он саМый
Ответ Russ Ivan
Профи, который реально приносит пользу и прибыль клубу, а не едет пылить в чемпионат водокачки за бюджетные деньги саудовских старух...
Как раз-таки и пылит в чемпионате водокачки на деньги катарских старух. Хотя, не пылит, а числится
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Kuryanin
Февраль. Достать чернил и подписать контракт!
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Он саМый
Ответ Павел Мельников
Без давления играть куда проще, даже в ПСЖ.
А он играет?
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Он саМый
Ответ Маноло Санчи́с
Так а смысл ему в СА переходить, если шейхи ему и тут готовы столько же платить?)
Конечно не в СА, Он ведь помнит, чем его пешеходная игра с саудитами заканчивается - отбирают мяч в середине поля и забивают
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Nate
ПСЖ для Месси это - игра в топ-5 лиг Европы, гарантированное участие в ЛЧ, лояльные боссы. Да и жить во Франции гораздо приятнее чем в непонятной Саудовской Аравии.
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Montenegro Serbian
Ответ Барсик Юрана
Ну не в саудовской же лиги заканчивать, у Месси всё таки есть амбиции
Да дело то не только в амбициях. Ещё и вопрос хорошего заработка перед выходом на пенсию.
А нафига ему в Китай или Саудовская Аравия с ОАЭ переться, когда ему во Франции хорошо в личку насыпают?
Так что тут со всех сторон идеальный вариант.
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Montenegro Serbian
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Подпишут.Это взаимовыгодно.
Верно.
Может канеш у него душа к Испании лежит, но почему бы не поиграть ещё несколько лет во Франции за большие деньги на достойную пенсию?

Тем более Франция по укладу жизни и менталитету (что важно для комфортного проживания) к Испании гораздо ближе чем Китай или Саудовская Аравия, куда он мог теоретически уехать.
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zzzeeerrrooo
ПСЖ в идеале слить Мбаппе и купить прессинг машину по типу Альвареса
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Russ Ivan
Профи, который реально приносит пользу и прибыль клубу, а не едет пылить в чемпионат водокачки за бюджетные деньги саудовских старух...
+1
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Игорь Климов
Ответ Iuasamotu
Лионель хорошо приживается в ПСЖ. Когда он там, фаны за него спокойны. Да и самому ПСЖ престижно иметь в своём составе лучшего футболиста за всю историю человечества
Лео Месси ещё и на постоянной основе приносит победы, а также огромную пользу ПСЖ во всех аспектах!
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Маноло Санчи́с
Ответ Барсик Юрана
Ну не в саудовской же лиги заканчивать, у Месси всё таки есть амбиции
Так а смысл ему в СА переходить, если шейхи ему и тут готовы столько же платить?)
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Кино Музыка
Жестоко по отношению к глорам.
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Игорь Климов
Это отличное решение для Лео Месси и ПСЖ, удачи!
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Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
У гения новая цель, обонкротить второй клуб, но задача не из легких, катарских хозяев тяжело будет обнулить! Но гений обязательно постарается
Гений во всём гений!
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Терминатор///Айлбибекович
Подпишут.Это взаимовыгодно.
+16
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Барсик Юрана
Ну не в саудовской же лиги заканчивать, у Месси всё таки есть амбиции
+16
-6
+10
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Павел Мельников
Без давления играть куда проще, даже в ПСЖ.
+7
0
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Khairba4i
То хотят, то Месси не хочет, опять накидывают.
0
0
0
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Iuasamotu
Лионель хорошо приживается в ПСЖ. Когда он там, фаны за него спокойны. Да и самому ПСЖ престижно иметь в своём составе лучшего футболиста за всю историю человечества
+48
-4
+44
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VERBLYUD
Ответ error505
Фанаты тоже хотят, чтобы Месси как можно скорее продлил контракт. Хотя, тем, кто не его фанат, тоже надоело 2 месяца читать одно и тоже)))
Помню, все авторитетные источники каждый день писали, что Лео 100% продлит контракт с Барсой, а в самом конце...

Надеюсь, в этот раз ничего экстраординарного не произойдет)
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Zidan GOAT
Комментарий скрыт
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прощай Роналду
Глядя на его игру, если бы не Барселонское прошлое, думаю ПСЖ предложил бы даже пожизненный контракт сделав из него бренд👑🇦🇷
+4
-1
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DolJun
Комментарий удален
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