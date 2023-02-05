«ПСЖ» и Месси хотят продлить контракт как можно скорее. Встреча будет в феврале
Лионель Месси и «ПСЖ» хотят продлить контракт.
Перед финалом ЧМ-2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции, окружение Месси провело переговоры с представителями «ПСЖ».
Тогда стороны устно договорились о том, что продолжат сотрудничество, – оставалось лишь встретиться и подписать новый контракт. На этой встрече нужно было обсудить срок контракта, зарплату и финальные детали.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, эта встреча между представителями Месси и руководством «ПСЖ» состоится в феврале.
Агенты игрока прилетят в Париж на личную встречу с боссами парижан, в ходе которой и пройдут переговоры о продлении контракта. До этого все общение между клубом и представителями игрока проходило в онлайн-формате.
Стороны хотят продолжить сотрудничество и подписать новый контракт как можно скорее. На данный момент у Месси нет переговоров с другими клубами – только с «ПСЖ».
В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 результативных передач в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
Послезавтра: Лионель почти подписал контракт с ПСЖ
Через два дня: Месси уходит, поругался с шейхами. Варианты - MLS, Барселона и какой-то третий
Через три: контракт Месси и ПСЖ полностью согласован, стороны обожают друг друга
Затем пустили слухи о нежелании пешехода "падать под леваки" за Париж.
И вот наконец это сборище скунсов милостиво "согласилось" уговорить себя на новый контракт.
А нафига ему в Китай или Саудовская Аравия с ОАЭ переться, когда ему во Франции хорошо в личку насыпают?
Так что тут со всех сторон идеальный вариант.
Может канеш у него душа к Испании лежит, но почему бы не поиграть ещё несколько лет во Франции за большие деньги на достойную пенсию?
Тем более Франция по укладу жизни и менталитету (что важно для комфортного проживания) к Испании гораздо ближе чем Китай или Саудовская Аравия, куда он мог теоретически уехать.
Надеюсь, в этот раз ничего экстраординарного не произойдет)