Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Брайтон Пол Мерсон Адама Траоре Рубен Невеш Футбол

Пол Мерсон прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3).

«Ливерпуль» плохо начал. Да, они давили. Я наблюдал за ними в матче с «Брайтоном» (1:2), там их переиграли. А в матче с «Вулвз» я сказал, что если «Ливерпуль» забьет, то добьется результата. Они показали гораздо больше, чем с «Брайтоном».

Но затем «Вулверхэмптон» забил хороший гол. Отличная игра Невеша и Траоре.

Я впервые видел Клоппа в таком состоянии, как будто... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше», – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
Ответ King_X
Такой неадекват Че делать - ждать Жоту, Диаса и Ван Дейка А летом обновлять центр По-любому вторая половина сезона будет сильная у Ливерпуля, собраться смогут, надеюсь, на попадание в 4ку хватит С Гомесом в защите, Милнером на разных позициях и старичками/ молодёжью в центре - далеко не уедешь
Попадание в 4ку??
И кого же оттуда вытеснить то? МЮ? Ньюкасл? Или может Сити с Арсеналом? Да даже Тоттенхем и Брайтон догнать сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эйс Вентура
Ответ Пирс Морган
Решение есть: Клоппа в Челси, Тухеля в Ливерпуль, Поттера в Хогвартс
«Спартак» в пердив 🙂👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Пирс Морган
Решение есть: Клоппа в Челси, Тухеля в Ливерпуль, Поттера в Хогвартс
Все люди с ником или с именем пирс Морган такие зловонные?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Интересно было бы посмотреть на Клоппа в Реале, там как раз нужна рука мастера перестройки и Клопп лучший в этом деле. В Ливерпуле уже написал историю, нужен новый вызов.
Кстати такие же как ты потом сразу изчезают или обувь меняют когда дела у клуба пойдут на лад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Интересно было бы посмотреть на Клоппа в Реале, там как раз нужна рука мастера перестройки и Клопп лучший в этом деле. В Ливерпуле уже написал историю, нужен новый вызов.
Тебе нужно за другого болеть,а от Клоппа руки прочь, он Саф для Ливерпуля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Токсик
Ответ Filipp Gorski
Да вот только хрен ему кого купят Максимум молодых бразильцев
Ему и не надо никого покупать сначала. Он в первое время даже с набором поленьев даёт результат. Просто человеку противопоказано надолго задерживаться в одной команде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гусев
В целом и не такое видали. Все что было анбеливбл, что есть нормально. А вот, что реально вокруг происходит, за это надеюсь ответят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Токсик
Ответ Пирс Морган
Решение есть: Клоппа в Челси, Тухеля в Ливерпуль, Поттера в Хогвартс
Роналду в Чечню
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
это вам не Симеоне - который из любых игроков выжимает всё, чтобы поддерживать уровень топа на протяжении многих лет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Клоппа не знает, что делать.
Клопп умеет строить скоростные команды, но скорости теряются со временем.

Пора Клоппу служить Германии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Клопп сейчас чем то напоминает себя в своём последнем сезоне в Боруссии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ Тимур Жалолдинов
Я не думаю, что ему пофиг. Будь его воля он бы давно купил нужных игроков. Владельцы тут жмотят
Результаты показывают что пофиг)Уже разгром от Наполи был звоночек и тогда уже сватали тренера Селтика в Ливерпуль)А сейчас проигрыши Брентфорду и Вулвз разгромные не просто так-или игроки сливают тренера или просто все пофиг на результаты команды(конфликт)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ML26
Ответ Тимур Жалолдинов
Я не думаю, что ему пофиг. Будь его воля он бы давно купил нужных игроков. Владельцы тут жмотят
Ну да, Гакпо за полтос ведь так нужен был, в атаке же некому играть)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ Тимур Жалолдинов
Знает он что делать. Нужно подождать, когда все вернутся с лазарета, и у него будет оптимальный состав. Без ключевых игроков схема Клоппа не работает. Такого мы наблюдали в сезоне 20/21. В этом месяце вроде все должны вернутся, за исключением Диаза. Вот тогда и посмотрим, знает ли Клопп что делать или нет
Пока топ ЦЗ не купим о каком АПЛ речь?Один Ван Дейк не вывозит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Ответ Los Galácticos
Интересно было бы посмотреть на Клоппа в Реале, там как раз нужна рука мастера перестройки и Клопп лучший в этом деле. В Ливерпуле уже написал историю, нужен новый вызов.
Да вот только хрен ему кого купят
Максимум молодых бразильцев
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Жалолдинов
Ответ llolishe
Нормальный тренер увидя всех этих Кейт в центре ужаснулся бы и 1 января купил бы полузащитника из середняка даже Лиги 1, а Клоппу пофиг
Я не думаю, что ему пофиг. Будь его воля он бы давно купил нужных игроков. Владельцы тут жмотят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Жалолдинов
Знает он что делать. Нужно подождать, когда все вернутся с лазарета, и у него будет оптимальный состав. Без ключевых игроков схема Клоппа не работает. Такого мы наблюдали в сезоне 20/21. В этом месяце вроде все должны вернутся, за исключением Диаза. Вот тогда и посмотрим, знает ли Клопп что делать или нет
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Если Клоппа не уволят пусть сдержит слово и доведет Ливерпуль до финала ЛЧ)А так еще окажется что и за слова не отвечает
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Нормальный тренер увидя всех этих Кейт в центре ужаснулся бы и 1 января купил бы полузащитника из середняка даже Лиги 1, а Клоппу пофиг
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
когда ничего ен получается, то должен быть игрок с дальним ударом.
Но один такой уже в гольф играет.
клопп попал со своим Салахом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Плевать ему на клуб-его волнуют только деньги ,которые он итак итак получает по новому контракту.
Все выиграл-где мотивация?
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Такой неадекват
Че делать - ждать Жоту, Диаса и Ван Дейка
А летом обновлять центр

По-любому вторая половина сезона будет сильная у Ливерпуля, собраться смогут, надеюсь, на попадание в 4ку хватит

С Гомесом в защите, Милнером на разных позициях и старичками/ молодёжью в центре - далеко не уедешь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheCasper13
Повторяется дортмундская история - ничего нового.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Интересно было бы посмотреть на Клоппа в Реале, там как раз нужна рука мастера перестройки и Клопп лучший в этом деле. В Ливерпуле уже написал историю, нужен новый вызов.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Решение есть: Клоппа в Челси, Тухеля в Ливерпуль, Поттера в Хогвартс
+62
-3
+59
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий