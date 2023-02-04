Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»

прокомментировал поражение « » от « » (0:3).

«Ливерпуль» плохо начал. Да, они давили. Я наблюдал за ними в матче с « » (1:2), там их переиграли. А в матче с «Вулвз» я сказал, что если «Ливерпуль» забьет, то добьется результата. Они показали гораздо больше, чем с «Брайтоном».

Но затем «Вулверхэмптон» забил хороший гол. Отличная игра Невеша и Траоре.

Я впервые видел в таком состоянии, как будто... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше», – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»