Мерсон о Клоппе после 0:3 от «Вулвс»: «Впервые видел его таким. Не думаю, что он знает, что делать дальше»
Пол Мерсон прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3).
«Ливерпуль» плохо начал. Да, они давили. Я наблюдал за ними в матче с «Брайтоном» (1:2), там их переиграли. А в матче с «Вулвз» я сказал, что если «Ливерпуль» забьет, то добьется результата. Они показали гораздо больше, чем с «Брайтоном».
Но затем «Вулверхэмптон» забил хороший гол. Отличная игра Невеша и Траоре.
Я впервые видел Клоппа в таком состоянии, как будто... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше», – сказал экс-игрок «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»
И кого же оттуда вытеснить то? МЮ? Ньюкасл? Или может Сити с Арсеналом? Да даже Тоттенхем и Брайтон догнать сложно
Клопп умеет строить скоростные команды, но скорости теряются со временем.
Пора Клоппу служить Германии.
Максимум молодых бразильцев
Но один такой уже в гольф играет.
клопп попал со своим Салахом.
Все выиграл-где мотивация?
Че делать - ждать Жоту, Диаса и Ван Дейка
А летом обновлять центр
По-любому вторая половина сезона будет сильная у Ливерпуля, собраться смогут, надеюсь, на попадание в 4ку хватит
С Гомесом в защите, Милнером на разных позициях и старичками/ молодёжью в центре - далеко не уедешь