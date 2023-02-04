Юрген Клопп: «Не могу уже слышать про «если, если, если». Как исправить ситуацию? Не на пресс-конференциях»
Юрген Клопп поделился мыслями после поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3).
«Я не потерял уверенности в ребятах, но вижу, где нам нужно прибавлять. После ужасного начала все пошло нормально, даже отлично. Если бы мы так играли при счете 0:0, я бы с удовольствием посмотрел на результат.
Но сейчас это всегда «если, если, если». Я не могу больше это слышать, однако такова ситуация. Как я могу ее исправить? Только не на пресс-конференциях! Это не поможет.
Я знаю свою работу, вы знаете свою работу. Речи не идет о том, чтобы объяснять здесь, как я могу построить команду. Меня будете судить вы, и это нормально. Но сегодня то, что я сделал, было недостаточно хорошо», – сказал тренер «Ливерпуля».
Клопп кивнул!
Вот и все)
Обьясните ему что 3-0 просто так не бывает и это не 3-0 после 9 матчей с только победами)
А выделять что-то одно некорректно. Ну да, нет того трио. Вот только появление нового крутого трио не решит зияющую дыру в опорной зоне из-за невероятного спада у Фабиньо и Хендерсона, а также не исправит разрывы в линиях постоянные и отвратительную игру обороны.
А ещё есть вопросы к менеджменту, высшему руководству клуба, тренерскому штабу и медштабу. Это всё тоже решится новым атакующим трио?
из неё не знает даже Клопп
Будет и светлая полоса, когда нибудь
Клопп как лекарь должен чудом восстановить половину состава от травм 😂
Журналюги этого ждут наверно в ответе
Ливерпуль пойдет вниз.
Теперь Ливерпуль идет вниз.
Закончилась команда.