Юрген Клопп: «Не могу уже слышать про «если, если, если». Как исправить ситуацию? Не на пресс-конференциях»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Юрген Клопп поделился мыслями после поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» (0:3). 

«Я не потерял уверенности в ребятах, но вижу, где нам нужно прибавлять. После ужасного начала все пошло нормально, даже отлично. Если бы мы так играли при счете 0:0, я бы с удовольствием посмотрел на результат.

Но сейчас это всегда «если, если, если». Я не могу больше это слышать, однако такова ситуация. Как я могу ее исправить? Только не на пресс-конференциях! Это не поможет.

Я знаю свою работу, вы знаете свою работу. Речи не идет о том, чтобы объяснять здесь, как я могу построить команду. Меня будете судить вы, и это нормально. Но сегодня то, что я сделал, было недостаточно хорошо», – сказал тренер «Ливерпуля».

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25 комментариев

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Константин Черешинский
Ответ llolishe
Руководоство сказало-даем контракт -не требуй трансферов Клопп кивнул! Вот и все) Обьясните ему что 3-0 просто так не бывает и это не 3-0 после 9 матчей с только победами)
Что за чушь насчёт контракта? Не дать Клоппу контракт могли только идиоты. А если и так, то желающих иметь Клоппа в своей команде пруд пруди.
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Растиньяк
Так че, весь ливер держался только на африканском бегунке?
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А.Д.
понятно, что сезон прое. В ЛЧ с такой игрой ловить нечего. В этом году надо исправлять игру и цепляться за зону ЛЧ или хотя бы ЛЕ
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Мыкола
Портовик возвращается на свои привычные места в середине таблицы)))
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Алексей Александрович
Ответ Токсик
Пора Ливерпулю попробовать свои силы в Шипе. Стиви Джи, как тренер, как раз уровень этого чемпионата 👍
Стивен сног до головы мерсисайдец он рожден быть только в одной команде,по этому не получилось в других,как только он переступит порог раздевалки все пропитаются его мерсисайдским духом и начнут играть в настоящий ливерпульский футбол
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Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Проблема в том что нет больше трио Мане,Фирмино,Салах которое делало результат в сезоне. Мане ушёл, Фирмино присел на банку, Салах потерял мотивацию, а все новые купленные игроки в нападение Луис Диас, Нуньес, Гакпо не могут и близко приблизиться к их тогдашнему уровню.
Диаз вообще отбывает травму а так он топ ,как и жота, а вот Нуньес переживает реальность АПЛ, Гакпо тоже Новичок в ожидании, всему есть объяснение
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Нуржан Тойшибеков
Ответ инок
Черная полоса у Ливерпуля продолжается. А как выйти из неё не знает даже Клопп
Если Ливер выиграет Эвертона то все сразу забудут про наших проблем ....
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Arti22
Пора Клоппу аут
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Токсик
Ответ Алексей Александрович
Это должно было случиться Стивен Джерард должен вернуться домой! А Клоппу пора в Бундеслигу помочь Лейпцигу вырастить пару игроков для Баварии
Пора Ливерпулю попробовать свои силы в Шипе. Стиви Джи, как тренер, как раз уровень этого чемпионата 👍
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llolishe
Руководоство сказало-даем контракт -не требуй трансферов
Клопп кивнул!

Вот и все)

Обьясните ему что 3-0 просто так не бывает и это не 3-0 после 9 матчей с только победами)
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Алексей Александрович
Это должно было случиться Стивен Джерард должен вернуться домой! А Клоппу пора в Бундеслигу помочь Лейпцигу вырастить пару игроков для Баварии
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Sevuska
Ich kann nicht mehr hören: „wenn, wenn, wenn“ Wie kann ich die Situation ändern 😎
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llolishe
Ему самому не стыдно что он проигрывает всем этим по факту ноунеймам типо Брентфордов?
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Иван Павлов
Ответ Los Galácticos
Проблема в том что нет больше трио Мане,Фирмино,Салах которое делало результат в сезоне. Мане ушёл, Фирмино присел на банку, Салах потерял мотивацию, а все новые купленные игроки в нападение Луис Диас, Нуньес, Гакпо не могут и близко приблизиться к их тогдашнему уровню.
Проблема в том, что нет одной проблемы. Как и в любом подобном системном явлении (футбольный клуб - не исключение), проблем куча, и они накопились на всех уровнях системы.

А выделять что-то одно некорректно. Ну да, нет того трио. Вот только появление нового крутого трио не решит зияющую дыру в опорной зоне из-за невероятного спада у Фабиньо и Хендерсона, а также не исправит разрывы в линиях постоянные и отвратительную игру обороны.

А ещё есть вопросы к менеджменту, высшему руководству клуба, тренерскому штабу и медштабу. Это всё тоже решится новым атакующим трио?
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crazy_elky
Думаю даже те кто сопереживают Пепу должны сейчас топить за то чтобы Клопп вытащил Ливер из этого дна. Конкуренция рулит. Мощнейшие Ливер и МС - украшение футбола
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А.В.Бубнов
Жалкое зрелище, конечно. Со стакана теперь точно не слезет
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Jaxongir Shodiev
Ответ Los Galácticos
Проблема в том что нет больше трио Мане,Фирмино,Салах которое делало результат в сезоне. Мане ушёл, Фирмино присел на банку, Салах потерял мотивацию, а все новые купленные игроки в нападение Луис Диас, Нуньес, Гакпо не могут и близко приблизиться к их тогдашнему уровню.
Да и трио полузащитников постарело и в лучшие годы не считались топами
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инок
Черная полоса у Ливерпуля продолжается. А как выйти
из неё не знает даже Клопп
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Cruel Snake
Ответ А.Э.РАСИМ
Я писал перед сезоном. Ливерпуль пойдет вниз. Теперь Ливерпуль идет вниз. Закончилась команда.
Вот видишь как бывает! Зря они тебя не послушали. Нет команды которая выигрывает постоянно, у всех бывают взлёты и падения. Хорошо быть с командой при победах, но только преданный болельщик с ней и при поражениях.
Будет и светлая полоса, когда нибудь
+8
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Los Galácticos
Проблема в том что нет больше трио Мане,Фирмино,Салах которое делало результат в сезоне. Мане ушёл, Фирмино присел на банку, Салах потерял мотивацию, а все новые купленные игроки в нападение Луис Диас, Нуньес, Гакпо не могут и близко приблизиться к их тогдашнему уровню.
+9
-5
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Дерзкий пеликан
Поплыл очкатый.
+2
-3
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King_X
Ага
Клопп как лекарь должен чудом восстановить половину состава от травм 😂
Журналюги этого ждут наверно в ответе
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Пирс Морган
Очень жаль, что Клоппу приходится вот так сидеть и отдуваться
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Леван Мкртчян
Клопп сейчас как узник замка ’if,if,if’
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А.Э.РАСИМ
Я писал перед сезоном.
Ливерпуль пойдет вниз.

Теперь Ливерпуль идет вниз.
Закончилась команда.
+2
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