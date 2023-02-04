Юрген Клопп: «Не могу уже слышать про «если, если, если». Как исправить ситуацию? Не на пресс-конференциях»

поделился мыслями после поражения «Ливерпуля» от « » (0:3).

«Я не потерял уверенности в ребятах, но вижу, где нам нужно прибавлять. После ужасного начала все пошло нормально, даже отлично. Если бы мы так играли при счете 0:0, я бы с удовольствием посмотрел на результат.

Но сейчас это всегда «если, если, если». Я не могу больше это слышать, однако такова ситуация. Как я могу ее исправить? Только не на пресс-конференциях! Это не поможет.

Я знаю свою работу, вы знаете свою работу. Речи не идет о том, чтобы объяснять здесь, как я могу построить команду. Меня будете судить вы, и это нормально. Но сегодня то, что я сделал, было недостаточно хорошо», – сказал тренер « ».