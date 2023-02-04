Хэштег #КлоппВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Ливерпуля» от «Вулвс»
Болельщики «Ливерпуля» требуют отставки тренера Юргена Клоппа.
После поражения в матче АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:3) в тренды твиттера вышел хэштэг #KloppOut (#КлоппВон).
Напомним, «Ливерпуль» не побеждает уже 4 матча в АПЛ – у клуба 3 поражения и ничья. «Красные» занимают 10-е место в таблице, отставая на 21 очко от «Арсенала».
-клопп не виноват
-виновато руководство
-денег они не дали и не дадут
-клоппа оставить
помоему это пишут либо инвалиды либо фанаты других клубов, логику я не пойму
1. Восхищаться САФом
2. Выгонять тренера из команды после первых же неудач, даже если он целиком построил предыдущие успехи
Раз раз и ты больше не юнва?