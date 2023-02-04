Хэштег #КлоппВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Ливерпуля» от «Вулвс»

Болельщики « » требуют отставки тренера .

После поражения в матче АПЛ от « » (0:3) в тренды твиттера вышел хэштэг #KloppOut (#КлоппВон).

Напомним, «Ливерпуль» не побеждает уже 4 матча в – у клуба 3 поражения и ничья. «Красные» занимают 10-е место в таблице, отставая на 21 очко от «Арсенала».