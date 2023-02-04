Хэштег #КлоппВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Ливерпуля» от «Вулвс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Вулверхэмптон соцсети Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют отставки тренера Юргена Клоппа.

После поражения в матче АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:3) в тренды твиттера вышел хэштэг #KloppOut (#КлоппВон).

Напомним, «Ливерпуль» не побеждает уже 4 матча в АПЛ – у клуба 3 поражения и ничья. «Красные» занимают 10-е место в таблице, отставая на 21 очко от «Арсенала».

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152 комментария

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arspurs9
Ответ Вася Столяр
Так это же само собой разумеется. Ведь если так добавлять, то значит существует какой-то идеальный, "объективный", правдивый или как-то еще
Эм нет, ибо тут люди зачастую считают себя самыми главными экспертами и через одного считают все свои «рейтинги» чуть ли стопроцентно официальными.
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Андрей Andrey
зря стараются)) Юргена нет в соц. сетей😂😂 ему по#й на тренды. он знает что делает. а диванные эксперты пусть смотрят как Челси с тройным составом не могут выиграть.😎
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bijbajbo
Какой же Клоп вон
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Arthas Northman
смешные глоры в комментах, логика на уровня пту..
-клопп не виноват
-виновато руководство
-денег они не дали и не дадут
-клоппа оставить

помоему это пишут либо инвалиды либо фанаты других клубов, логику я не пойму
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TravenS
Ответ Акира_1
Все равно было бы не хуже, чем с Поттером, которого сложно назвать тренером. имхо.
Ну как сказать... И не лучше) зато Поттер не обладает скандальным характером. А Тухеля не из первой команды увольняют за его склоки
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Den-is
Ответ TravenS
Смысл то один и тот же. Это в Англии синонимов нет, а у нас их много
Смысл тот же, а эмоциональная окраска у слова "вон" будет сильнее и звучит, скажем так, литературней. В Англии синонимов много. Просто обычно те, кто изучают язык, с ними редко пересекаются.
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Balt39
Ответ Тимофей Кушнир
То что он сделал Ливер симпатичным – это безусловно. Но если по какой-то причине его идеи и методы перестают работать, то может стоит вовремя влить свежую тренерскую кровь. А то будет как у Арсенала с Венгером.
А как было у Арсена? Постоянный участник ЛЧ?
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Andrey Andreev
Даже Фергюсон не мог побеждать в каждом чемпионате. Цените своих тренеров, хотя бы таких топовых как Клопп
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Snid
Неблагодарное глорье.
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Lucky Z
KloppOut переводится как "Клопп, уходи", а не как "Клопп, вон" всё же
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Акира_1
Ответ TravenS
Не все) команда играла не пойми во что, Тухель исчерпал себя имхо
Все равно было бы не хуже, чем с Поттером, которого сложно назвать тренером. имхо.
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AERN
ахахахахахаха
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Василий Куликов
Причём тут Нуньез и Гакпо, проблемы в центре, где половина в лазарете лежит годами, а вторая уровень не вывозит. Кто-то дал деньги? А если и говорить про Нуньеза, ну и где он? Да круто выбирает позицию, но реализация где? Тоже Клопп виноват? Или нужно вместо него выйти и забивать
кто у ливерпуля в лазарете из центра поля? артур? ну тогда вопросов нет, ключевой игрок
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hedgehog111
Ответ TravenS
Приятно познакомиться, а я Человек с адекватным взглядом на вещи
судя по твоим комментариям, ты далеко не тот за кого себя выдаешь))
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Izokot
А в соседней ветке меня с этим тегом заминусили)
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Emin Aliev
Ждём Юргена в Барселоне на следующий год!
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hedgehog111
Ответ Санжар Уразбаев
Не Клоппа надо выгнать а владельцев , это они не дают деньги на новичков
это точно 👍
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Федор Журавлев
Современные футбольные фанаты больше всего любят две вещи:
1. Восхищаться САФом
2. Выгонять тренера из команды после первых же неудач, даже если он целиком построил предыдущие успехи
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TravenS
Ответ hedgehog111
сказочник
Приятно познакомиться, а я Человек с адекватным взглядом на вещи
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hedgehog111
Ответ Yakub25
Мда... "100 раз помоги- забудут, 1 раз откажи- запомнят". Уверен, что большинство адекватных болельщиков Ливерпуля все понимают и поддерживают команду и тренера.
согласен!++
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hedgehog111
Ответ Gornostaev
Увольнение Клоппа было бы как контрольный в голову для мерсисайдцев. Это стало бы одним из самых ужасных решений в истории клуба...
согласен! нужно перетерпеть, этот сезон не факт,что спасут, но в следующем с новыми силами и мыслями. не нужно рубить с горяча!!!
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#SharkTeam
И эти люди еще юнву поют)
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hedgehog111
Ответ TravenS
Не все) команда играла не пойми во что, Тухель исчерпал себя имхо
сказочник
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#SharkTeam
неблагодарные скаузеры.
Раз раз и ты больше не юнва?
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hedgehog111
Ответ arspurs9
Нет, прав не будет ни один до тех пор, пока не начнёт добавлять «исключительно для меня».
имхо)
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