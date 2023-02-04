Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

«Очевидно, что начало было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей собственной вине. Мы должны были лучше защищаться. Наша команда была пассивной в этот отрезок. Я не могу объяснить. Этому нет оправдания.

После 0:2 нам удалось получить некоторые контроль над ситуацией. Затем в течение примерно 45 минут мы хорошо играли, но не забили. На этом все и закончилось.

Дело в концентрации в первые 15 минут. Опять же, я не могу объяснить. Но такие 15 минут нельзя допускать. Нужно менять это. Первые 15 минут я не могу объяснить, извините.

В итоге мы проиграли 0:3, [третий] гол во втором тайме был, возможно, первым эпизодом, когда они пересекли среднюю полузащиты. Но это справедливо, потому что когда ты так начинаешь, то не заслуживаешь ничего в игре АПЛ.

На данный момент я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов. После [15 минут] у нас появились моменты, которые мы должны были реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. «Вулвс» заслужили три очка», – сказал тренер «Ливерпуля».

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74 комментария

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Ненавидящий2.0
Ответ miguel_diaz
Хотелось бы услышать болельщиков Ливера со стажем. Как считаете стоит ли увольнять Клоппа?
Конечно нет. Тем кто с клубом давно, понимают, что если Клопп уйдёт - это будет конец самым высоким амбициям
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Bulat89
Трансферы весьма средние.
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nuts43
Марсель Забитцер.
Кто смотрит Бундеслигу - знает эту машину. И отобрать, и отработать, и жахнуть с 30 метров, и головой со стандарта положить.
Просто факты
1. Он идёт в аренду = на рынке = недорого.
2. Из Бундеслиги, продукт Ред Булла = подходит Юргену.
3. У Ливерпуля, при всём понимании отсутствия ВВД и привычного нападения, жопа в полузащите. Кто б мне сказал еще год назад, что ЧЕТЫРЕ матча подряд в старте будут юниор и &&ный Кейта - не поверил бы.

Итог
Юнайтед теряет Эриксена и за два дня берёт Забитцера
FSG хлопает е&&лом и не берёт вообще никого.

прям вижу как седовласый янки ржёт над призывами уволить Босса, переключая канал с MLB на NFA
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Плевать на клуб и болельщиков-уйди)Фанаты Ливерпуля ведь ждут и матчи АПЛ и победы, а не такой позор
Жду, что таких фанатов как ты будет поменьше
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Curiouscat
какой же Клоп самокритичный
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Олжас
Очень хотелось бы взглянуть на мастеров тренерского цеха, а именно Анчелотти, Гвардиолу или Зидана работающих с таким составом.
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Лучше бы ты думал целый январь как купить топ полузащитника
Он-то думал, Романо даже инсайды давал, что звонил каждый день по одному конкретному игроку, какой результат? Никакого. В чём его вина? Что не выложил со своего кармана?
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Иван Солоухин
Парни в связи последних событий я имею ввиду СВО перестал следить за Ливерпулем, что вообще происходит я так радовался что Юргена пригласили и вроде всё ок у него было , а тут приходят сообщения поражения за поражением, что происходит напишите вкратце.
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Бред)Там ушел работник из Ливерпуля один он за трансферы отвечал и была новость ,что сейчас влияние Клоппа на трансферы Ливерпуля больше стало.Деньги-есть)Трансферов-нет)Как понять?
Как понять? Как и все предыдущие сезоны, для того чтобы кто-то пришёл, надо чтобы кто-то ушёл. В Ливерпуле только так. Нам это может не нравится, но именно так в этом Ливерпуле при Генри всё это и происходит с самого начала их правления
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113k
Игроки просто забеганы за прошлый сезон, и не было нормального отдыха перед этим сезоном.
Клуопп и физруки не знают как вытащить из физ ямы.
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vicont666
Ответ miguel_diaz
Хотелось бы услышать болельщиков Ливера со стажем. Как считаете стоит ли увольнять Клоппа?
Абсолютно нет. Амеры слегка подзабили на клуб, так как готовят продажу актива, поэтому ресурсов команде не хватает, одни и те же 15 человек по сути играют весь сезон на протяжении трех лет с минимальной ротацией. Если будут ресурсы для обновления состава и создания глубины - дядя Юра сколотит новую банду, не хуже той, которая взяла ЛЧ и АПЛ
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113k
Ответ Lordk
Мне нравится фраза Бобука, что человека всегда надо увольнять через три года. Говорилось это в большей степени про технологические компании, но кажется этот принцип подходит почти везде.
WB увольняет, но никак вселенная не запускается, провал за провал экранизация комиксов.
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grinch
Ответ Lordk
Мне нравится фраза Бобука, что человека всегда надо увольнять через три года. Говорилось это в большей степени про технологические компании, но кажется этот принцип подходит почти везде.
Человека или специалиста? Тут уж - приветы)))
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Ненавидящий2.0
Ответ Mesut Ozil
В начале второго тайма Ливерпуль мог 3-4 раза забить, игра проходила на половине поля соперника
Это чистая правда, но хейтерам неинтересно, да и результат по итогу всё равно 0 очков, иметь возможности - это хорошо, но лучше их реализовывать
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Evengar
С Ливерпулем что-то происходит.
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Stivi M.D.
Ответ llolishe
У Реала сильный состав они и то купили Рюдигера хотя могли и не покупать А у Ливерпуля один топ ЦЗ Ван Дейк-Конате пока сырой-Матип уже все(
Ты даже не понимаешь что проблема Ливерпуля не в защите
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Расул Самедов
может и в правду проклятие 7 сезона есть?...
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Lordk
Ответ Pycckuu
Я долго не хотел этого признавать, да и сейчас не хочу… но у меня есть ощущение, что повторяется история Клоппа в Боруссии, правда с Ливерпулем этот яркий период был продолжительнее… и дело тут не в прессинге, ошибках, обороны, травмах… я впервые за весь период команды с Юргеном, вижу команду без страсти, полностью опустошённой… дай бог, чтобы я ошибался. YNWA
Мне нравится фраза Бобука, что человека всегда надо увольнять через три года. Говорилось это в большей степени про технологические компании, но кажется этот принцип подходит почти везде.
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Ненавидящий2.0
Ответ QWertY
Как же сейчас не хватает в комментах «Гения в очках»))
хватает тут других "гениев"
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Purple77
Ответ llolishe
Так ,а кого ставить если не купили других а молодежь сырая еще?
Филипс и Цимикас не так уж и молоды.
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Stivi M.D.
Ответ llolishe
Бред)Там ушел работник из Ливерпуля один он за трансферы отвечал и была новость ,что сейчас влияние Клоппа на трансферы Ливерпуля больше стало.Деньги-есть)Трансферов-нет)Как понять?
Влияния стало больше - это значит что последнее слово в вопросе «кого брать, кого не брать» - за Клоппом. Это понимать так, что прямо сейчас нет возможности купить тех кого хочет Клопп, а других он не хочет.
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grinch
Ответ Pycckuu
Я долго не хотел этого признавать, да и сейчас не хочу… но у меня есть ощущение, что повторяется история Клоппа в Боруссии, правда с Ливерпулем этот яркий период был продолжительнее… и дело тут не в прессинге, ошибках, обороны, травмах… я впервые за весь период команды с Юргеном, вижу команду без страсти, полностью опустошённой… дай бог, чтобы я ошибался. YNWA
Аналитика берет верх ’ такова жизнь нынешних времен .
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Ненавидящий2.0
Что бы ни случилось поддерживаю Клоппа до конца, он разберётся и выкарабкается, верю в это, даже скорее это вопрос не веры, а даже в какой-то степени уверен, что он вырулит ситуацию
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nuts43
Ответ miguel_diaz
Хотелось бы услышать болельщиков Ливера со стажем. Как считаете стоит ли увольнять Клоппа?
Босс - последний, кого надо убирать из клуба. Человек сделал команду топ-3 в мире при тратах даже не топ-10. Нельзя годами выезжать только на позитивной атмосфере внутри команды и сиюсекундной сыгранности. Нельзя брать одного цз и одного цпз за четыре года, хотя заработки позволяют закупаться каждый год так, чтоб на случай травм было кому играть.
Позапрошлый сезон, пошедший по п&де из-за травмы ВВД ничему FSG не научил. В тот раз только на гении Босса выехали. Сейчас так не выйдет, Юнайтед и Ньюкасл добавились. Всё прогрессируют.
Продавайте клуб быстрее, хоть арабам, хоть кому, всё будет лучше сраных бейсбольных манагеров.
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Pycckuu
Я долго не хотел этого признавать, да и сейчас не хочу… но у меня есть ощущение, что повторяется история Клоппа в Боруссии, правда с Ливерпулем этот яркий период был продолжительнее… и дело тут не в прессинге, ошибках, обороны, травмах… я впервые за весь период команды с Юргеном, вижу команду без страсти, полностью опустошённой… дай бог, чтобы я ошибался. YNWA
+2
-1
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