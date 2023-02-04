Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»

прокомментировал поражение от « » (0:3).

«Очевидно, что начало было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей собственной вине. Мы должны были лучше защищаться. Наша команда была пассивной в этот отрезок. Я не могу объяснить. Этому нет оправдания.

После 0:2 нам удалось получить некоторые контроль над ситуацией. Затем в течение примерно 45 минут мы хорошо играли, но не забили. На этом все и закончилось.

Дело в концентрации в первые 15 минут. Опять же, я не могу объяснить. Но такие 15 минут нельзя допускать. Нужно менять это. Первые 15 минут я не могу объяснить, извините.

В итоге мы проиграли 0:3, [третий] гол во втором тайме был, возможно, первым эпизодом, когда они пересекли среднюю полузащиты. Но это справедливо, потому что когда ты так начинаешь, то не заслуживаешь ничего в игре .

На данный момент я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов. После [15 минут] у нас появились моменты, которые мы должны были реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. «Вулвс» заслужили три очка», – сказал тренер « ».