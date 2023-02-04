Клопп о 0:3 от «Вулвс»: «Ужасное начало, «Ливерпуль» проигрывал 0:2 по своей вине. У меня нет объяснений, нет слов»
Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).
«Очевидно, что начало было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей собственной вине. Мы должны были лучше защищаться. Наша команда была пассивной в этот отрезок. Я не могу объяснить. Этому нет оправдания.
После 0:2 нам удалось получить некоторые контроль над ситуацией. Затем в течение примерно 45 минут мы хорошо играли, но не забили. На этом все и закончилось.
Дело в концентрации в первые 15 минут. Опять же, я не могу объяснить. Но такие 15 минут нельзя допускать. Нужно менять это. Первые 15 минут я не могу объяснить, извините.
В итоге мы проиграли 0:3, [третий] гол во втором тайме был, возможно, первым эпизодом, когда они пересекли среднюю полузащиты. Но это справедливо, потому что когда ты так начинаешь, то не заслуживаешь ничего в игре АПЛ.
На данный момент я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов. После [15 минут] у нас появились моменты, которые мы должны были реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. «Вулвс» заслужили три очка», – сказал тренер «Ливерпуля».
Кто смотрит Бундеслигу - знает эту машину. И отобрать, и отработать, и жахнуть с 30 метров, и головой со стандарта положить.
Просто факты
1. Он идёт в аренду = на рынке = недорого.
2. Из Бундеслиги, продукт Ред Булла = подходит Юргену.
3. У Ливерпуля, при всём понимании отсутствия ВВД и привычного нападения, жопа в полузащите. Кто б мне сказал еще год назад, что ЧЕТЫРЕ матча подряд в старте будут юниор и &&ный Кейта - не поверил бы.
Итог
Юнайтед теряет Эриксена и за два дня берёт Забитцера
FSG хлопает е&&лом и не берёт вообще никого.
прям вижу как седовласый янки ржёт над призывами уволить Босса, переключая канал с MLB на NFA
Клуопп и физруки не знают как вытащить из физ ямы.
Позапрошлый сезон, пошедший по п&де из-за травмы ВВД ничему FSG не научил. В тот раз только на гении Босса выехали. Сейчас так не выйдет, Юнайтед и Ньюкасл добавились. Всё прогрессируют.
Продавайте клуб быстрее, хоть арабам, хоть кому, всё будет лучше сраных бейсбольных манагеров.