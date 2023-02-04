У «Ливерпуля» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Команда Клоппа идет 10-й
У «Ливерпуля» нет побед в 4 матчах АПЛ подряд.
В субботу команда Юргена Клоппа уступила «Вулверхэмптону» (0:3). До этого были поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» и ничья с «Челси».
До этой серии у «Ливерпуля» было 4 победы подряд.
«Ливерпуль» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков.
Гений в очках был не только лучшим болельщиком Ливерпуля и поддерживал клуб в самые тяжёлые времена, но и как человек оказался не мразью. Был, увы.
Карма работает.