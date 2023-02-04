У «Ливерпуля» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Команда Клоппа идет 10-й

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

У «Ливерпуля» нет побед в 4 матчах АПЛ подряд.

В субботу команда Юргена Клоппа уступила «Вулверхэмптону» (0:3). До этого были поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» и ничья с «Челси».

До этой серии у «Ливерпуля» было 4 победы подряд.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков.

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94 комментария

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Ноно Гомес
Сливают Клоппа что ли?
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Abdul Aziz
Ответ Старик Стариканов
С Клоппом надо расставаться,Ливерпулю он больше ничего не даст, даже если одолжит банковскую карту у Боули.
а кого поставить? есть сейчас тренеры вообще?
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Alexander Prokofyev
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интересно, кто кого всё-таки обгонит в борьбе за заветное 10 место в этом сезоне, Ливерпуль или Челси)))
Спартак
+2
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+2
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Alexander Prokofyev
Ответ BUDRO NESTA
………..ДАЙТЕ КЛОПУ ПОРАБОТАТЬ ……..бумеранг ни кто не отменял …. Как там новички Дарвин и Гакпо тянут ливерпуль к успеху ???? ))))))) можете минусовать , но на правду обижаться не стоит . В том году много гадостей ливерпульцы наговорили на МЮ , злорадствовали , Клоп пора опять ныть про пенки МЮ )))
Клопп - немецкий Карпин
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Alexander Prokofyev
Какой же Клопп крутой
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Dexter Dallas
Сливают клоппа по ходу
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Дмитрий Джи
Ответ v.belorussky
Болельщики Ливерпуля после просмотра этого матча: https://youtu.be/L6LLQbJNs5s
Блин, мне и смешно и грустно
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Дмитрий Джи
Ответ v.belorussky
Ужас. Всякие Брайтоны и Вулверхемптоны за последнее время так продырявили наш Ливерпуль, что он уже стал похож на решето...
😭
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Elik1989
Ответ Новая жизнь
АПЛ с коронавирусом и ЛЧ с игрой руками в каждом матче плей-офф. Карма работает.
Этого я не знаю, не слежу за этой командой, говорю о цифрах и фактах. Может все было и так..
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Нейтральный критик
Ответ ak83
Мадрид не заметит это английское чудо
Мадрид по привычке проиграет три тайма, а потом героически превозмогёт. Таков путь.
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BUDRO NESTA
………..ДАЙТЕ КЛОПУ ПОРАБОТАТЬ ……..бумеранг ни кто не отменял …. Как там новички Дарвин и Гакпо тянут ливерпуль к успеху ???? ))))))) можете минусовать , но на правду обижаться не стоит . В том году много гадостей ливерпульцы наговорили на МЮ , злорадствовали , Клоп пора опять ныть про пенки МЮ )))
+3
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Мукунку хороший
Юрик дёрни за шнурик)
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Александр Анатольевич
Ответ Camp_Nou
Интересно будет глянуть на кредит доверия к Клоппу, если Ливерпуль вылетит уже в 1/8 от Реала, а в чемпионате не попадет в зону ЛЧ. Вариант то очень вероятный.
Если не пройдут Реал, что судя по сегодняшней игре очень и очень возможно, то Клопп сам уйдёт
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Aibek Zhaparov
Ответ onsigne
Второе. Гений в очках был не только лучшим болельщиком Ливерпуля и поддерживал клуб в самые тяжёлые времена, но и как человек оказался не мразью. Был, увы.
очень жаль
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Тен мать его Хаг
Ответ СуперНегр228
Только грязный болела второго ливерпульского мог насмехатся с МЮ в прошлом сезоне
По моему нику не видно, что я болею за мю?
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Kolya T
Ответ onsigne
Второе. Гений в очках был не только лучшим болельщиком Ливерпуля и поддерживал клуб в самые тяжёлые времена, но и как человек оказался не мразью. Был, увы.
Эх помню его гениальную цитату: продырявил наш ливерпуль)))))
+12
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+12
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Усатая Козляра
Ответ Человек из футбола
Не, он подделка, гений в очках добавил бы "увы"
хорош 😂
+4
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+4
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Роман Докукин
Ответ Новая жизнь
АПЛ с коронавирусом и ЛЧ с игрой руками в каждом матче плей-офф. Карма работает.
Что ты несешь..
0
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Усатая Козляра
Ответ Semper fidelis
Пытался построить политическую карьеру, но модерация спортса не оценила
он был лучший из нас((
+2
-2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Интересно, кто кого всё-таки обгонит в борьбе за заветное 10 место в этом сезоне, Ливерпуль или Челси)))
+2
-1
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Wekil Halylow
Ответ onsigne
Начал много писать на тему войны и получил пермач. Но он навсегда в наших сердцах.
Понял спс
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Олег910
Багаж Бенитеса закончился
0
-2
-2
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onsigne
Ответ Greenalem
Комментарий удален модератором
Второе.
Гений в очках был не только лучшим болельщиком Ливерпуля и поддерживал клуб в самые тяжёлые времена, но и как человек оказался не мразью. Был, увы.
+14
-8
+6
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Новая жизнь
Ответ Elik1989
Вот и посмотрим насколько руководство поддерживает тренера, который для них принес долгожданную победу в АПЛ ( а мог и две, сити был просто хорош тогда) и ЛЧ, а также доходил не один и не два раза до финала этого турнира.
АПЛ с коронавирусом и ЛЧ с игрой руками в каждом матче плей-офф.
Карма работает.
+1
-3
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elkipalki
Без Мане Ливер уже не тот. Странно, что Ливер выбрал Салаха из этой пары. Мане и в обороне отрабатывал, и мяч из середины поля до атаки доставлял, прессинг овал лучше. В атаке был практически также хорош. Салах побольше забивал, конечно, но так он все время впереди мяч ждал, пока Мане пахал, плюс пенки бил египтянин.
+1
0
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