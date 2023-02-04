У «Ливерпуля» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Команда Клоппа идет 10-й

У «Ливерпуля» нет побед в 4 матчах подряд.

В субботу команда уступила « » (0:3). До этого были поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» и ничья с «Челси».

До этой серии у « » было 4 победы подряд.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков.