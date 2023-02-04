«Ливерпуль» впервые при Клоппе проиграл 3 гостевых матча АПЛ подряд. Следующий выезд – к «Ньюкаслу»

«Ливерпуль» проиграл в три выездных матча подряд с общим счетом 1:9.

Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена «Вулверхэмтоном» (0:3) в 22-м туре чемпионата Англии. Ранее она также уступила «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3) в гостях.

Под руководством немецкого специалиста « » впервые проиграл на выезде в АПЛ трижды подряд. Клопп возглавляет команду с 2015 года.

В следующий раз мерсисайдцы на чужом поле выступят 18 февраля. Их соперником станет «Ньюкасл».