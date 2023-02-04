«Ливерпуль» впервые при Клоппе проиграл 3 гостевых матча АПЛ подряд. Следующий выезд – к «Ньюкаслу»
«Ливерпуль» проиграл в АПЛ три выездных матча подряд с общим счетом 1:9.
Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена «Вулверхэмтоном» (0:3) в 22-м туре чемпионата Англии. Ранее она также уступила «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3) в гостях.
Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» впервые проиграл на выезде в АПЛ трижды подряд. Клопп возглавляет команду с 2015 года.
В следующий раз мерсисайдцы на чужом поле выступят 18 февраля. Их соперником станет «Ньюкасл».
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