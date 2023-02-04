«Ливерпуль» впервые при Клоппе проиграл 3 гостевых матча АПЛ подряд. Следующий выезд – к «Ньюкаслу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

«Ливерпуль» проиграл в АПЛ три выездных матча подряд с общим счетом 1:9.

Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена «Вулверхэмтоном» (0:3) в 22-м туре чемпионата Англии. Ранее она также уступила «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3) в гостях.

Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» впервые проиграл на выезде в АПЛ трижды подряд. Клопп возглавляет команду с 2015 года.

В следующий раз мерсисайдцы на чужом поле выступят 18 февраля. Их соперником станет «Ньюкасл».

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45 комментариев

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BigPapa
Ответ Daud Temaev
Ща квадрупл будет))
Ахаха это топ)))
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cektor
Получается четыре ?)))
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tackle by Moore
Ответ Stivi M.D.
Не позорься
Витян самый адекватный фан ливера на ветке. С критическим мышлением. Остальные скоро будут свою юньву в чемпионшипе затягивать
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Сергей Посохов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Юргену, как и Пепу в свое время, надо сезон просто отдохнуть, перезагрузиться.
У пепа проблема в том что ему навялили бездарное норвежское полено, которое должно играть. Достаточно посмотреть как Сити играет с холодном и как когда его нет на поле. У нас же опять череда травм основы. Сразу вспоминается бронза когда была еще большая эпидемия.
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Любезный Коссутий
в позапрошлом сезоне, у Ливера было 6 домашних поражений подряд. правда, тогда было кому забивать, и всякие Кабаки, в обороне, не помешали им заехать в 4-ку. теперь будет посложнее, явно. тут и ЛК подарком будет
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tackle by Moore
Ждем Рангника. Должен подхватить выпавшее знамя гегенпрессинга из рук своего ученика
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Сергей Посохов
Ответ llolishe
Жаль Клоппу плевать на болельщиков поэтому он просто сидит и смотрит матчи
Это ты про себя говоришь. Ну правильно он делает, надо на таких еще ссать до кучи. Адекватные болельщики понимают что когда пол состава в лазарете сложно играть. Игроки вернуться и игра вернется.
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Stivi M.D.
Ответ llolishe
Жаль Клоппу плевать на болельщиков поэтому он просто сидит и смотрит матчи
Не позорься
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llolishe
Ответ #SharkTeam
А вины Клопа нет в том что состав донный? Сам набрал этих Нулиньесов с Гапко. Если бы они играли поприличней, то и разговоры бы такие не шли)
Так единственные игроки которых по просьбе Клоппа купили это Фирмино и Матип)Он вместо Салаха хотел Брандта купить
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llolishe
Ответ Stivi M.D.
За Клоппа доталово, он уже не раз поднимал команду из дна. Верим
Жаль Клоппу плевать на болельщиков поэтому он просто сидит и смотрит матчи
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llolishe
Ответ #SharkTeam
А вины Клопа нет в том что состав донный? Сам набрал этих Нулиньесов с Гапко. Если бы они играли поприличней, то и разговоры бы такие не шли)
Гакпо норм игрок просто с такой мертвой полузащитой до него чаще всего мяч не доходит
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Stivi M.D.
За Клоппа доталово, он уже не раз поднимал команду из дна. Верим
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llolishe
Ответ Stewee
Я все понимаю, что состав неукоплектован, но пора обратить внимание и на Клоппа. У него просто нет плана Б. Либо играем в суперпупергененпрессинг, либо полная безыдейность, дыры в позиционной защите и импотенция в атаке с бесполезными навесами и забросами. Другой вопрос, что сейчас нет адекватной замены Клоппу на рынке. Тот же Тухель сразу не сработается с ФСГ. Поэтому надо дождаться лета и там уже решать. Может быть текущих владельцев все устраивает, тогда менять Клоппа нет совершенно никакого смысла.
Флика надо приглашать уже хуже точно не будет
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Stewee
Ответ QWertY
Нужно переманить Мавра у Ромы. Отличный специалист, который сделает из Ливера машину!
Когда Маур в первое трансферное окно начнет загибать пальцы, ему скажут, вот тебе пару ноунеймов из Шотландии, или забирай неустойку и вали)
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llolishe
Ответ Извилина Заремы
Может, из-за доверия, которое Клопп заслужил за предыдущие 5 сезонов?
Это АПЛ-тут надо каждую неделю доказывать что ты топ тренер)
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llolishe
Ответ Graf_007
Глубины состава нет, лидер обороны травмирован, а виноват Клопа, ага. Спроси у парня своего как накидывать нормально.
Нормальный тренер попросил бы усиление состава,а этот будет ныть про судей
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#SharkTeam
Ответ Graf_007
Глубины состава нет, лидер обороны травмирован, а виноват Клопа, ага. Спроси у парня своего как накидывать нормально.
А вины Клопа нет в том что состав донный? Сам набрал этих Нулиньесов с Гапко. Если бы они играли поприличней, то и разговоры бы такие не шли)
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Крыс Пол
Ждем очередную трешку от команды Эдди.. это если Шон ещё не уволит Клоппа.
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Graf_007
Ответ llolishe
Не представляю по какой причине Клопп до сих пор тренер Ливерпуля-команда показывает ужасный футбол-глубины состава нет-лидер обороны травмирован
Глубины состава нет, лидер обороны травмирован, а виноват Клопа, ага. Спроси у парня своего как накидывать нормально.
+2
-2
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Mancar Camoran 2.0
Юргену, как и Пепу в свое время, надо сезон просто отдохнуть, перезагрузиться.
0
-2
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Donald J. Trump
Ответ llolishe
Не представляю по какой причине Клопп до сих пор тренер Ливерпуля-команда показывает ужасный футбол-глубины состава нет-лидер обороны травмирован
Пора гнать в шею немецкого нытика и брать легенду Слиппи под Чемпионшип.
0
-2
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QWertY
Ответ Stewee
Я все понимаю, что состав неукоплектован, но пора обратить внимание и на Клоппа. У него просто нет плана Б. Либо играем в суперпупергененпрессинг, либо полная безыдейность, дыры в позиционной защите и импотенция в атаке с бесполезными навесами и забросами. Другой вопрос, что сейчас нет адекватной замены Клоппу на рынке. Тот же Тухель сразу не сработается с ФСГ. Поэтому надо дождаться лета и там уже решать. Может быть текущих владельцев все устраивает, тогда менять Клоппа нет совершенно никакого смысла.
Нужно переманить Мавра у Ромы. Отличный специалист, который сделает из Ливера машину!
+2
-4
-2
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Машина Мощная
йоу Клопп? Что случилось??
0
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Juninho P.
Будет ничья
1-1
0
0
0
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Извилина Заремы
Ответ llolishe
Не представляю по какой причине Клопп до сих пор тренер Ливерпуля-команда показывает ужасный футбол-глубины состава нет-лидер обороны травмирован
Может, из-за доверия, которое Клопп заслужил за предыдущие 5 сезонов?
+31
-2
+29
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