«Ливерпуль» в 2023 году добился лишь одной победы во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена « » (0:3) в 22-м туре .

За последние 7 игр мерсисайдцы выиграли лишь раз – у «волков» в Кубке Англии 17 января. Также на этом отрезке у них 4 поражения и 2 ничьих.

Далее « » примет «Эвертон» в чемпионате. Матч пройдет 11 февраля.