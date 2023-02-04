У «Ливерпуля» 1 победа и 4 поражения за 7 матчей в 2023-м. Дальше – дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» в 2023 году добился лишь одной победы во всех турнирах.
Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена «Вулверхэмптоном» (0:3) в 22-м туре АПЛ.
За последние 7 игр мерсисайдцы выиграли лишь раз – у «волков» в Кубке Англии 17 января. Также на этом отрезке у них 4 поражения и 2 ничьих.
Далее «Ливерпуль» примет «Эвертон» в чемпионате. Матч пройдет 11 февраля.
Он заслуживает шанса после перестройки.Нынешняя середина поля Ливерпуля на фоне топов АПЛ это лютый кринж