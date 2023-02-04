У «Ливерпуля» 1 победа и 4 поражения за 7 матчей в 2023-м. Дальше – дерби с «Эвертоном»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

«Ливерпуль» в 2023 году добился лишь одной победы во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа сегодня была разгромлена «Вулверхэмптоном» (0:3) в 22-м туре АПЛ.

За последние 7 игр мерсисайдцы выиграли лишь раз – у «волков» в Кубке Англии 17 января. Также на этом отрезке у них 4 поражения и 2 ничьих.

Далее «Ливерпуль» примет «Эвертон» в чемпионате. Матч пройдет 11 февраля.

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21 комментарий

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Злобный Конь
Луз
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Мужанов Дмитрий Александрович
Клопп видимо хочет в отставку
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Ussaev M
Слив Клоппа
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UFO Beats
Ответ Rio de Janeiro
Не хочу чтобы Юрген уходил Он заслуживает шанса после перестройки.Нынешняя середина поля Ливерпуля на фоне топов АПЛ это лютый кринж
это плохо даже на уровне середины поля лестера
+2
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KMR
Напоминает падение в БД
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llolishe
Ответ Футбол_это_жизнь
Все этот Ливерпуль точно закончился. Охота была яркой но короткой.
Топ игроков Ливерпуль не покупает+скамейка без топов)Нужно быть наивным чтобы полагать что Байтецетич сможет полгода выдержать темп АПЛ-а сейчас это реальность-играть некому!
+2
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+2
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Rio de Janeiro
Не хочу чтобы Юрген уходил
Он заслуживает шанса после перестройки.Нынешняя середина поля Ливерпуля на фоне топов АПЛ это лютый кринж
+1
0
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Старик Стариканов
Продырявят наш Ливерпуль,увы
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-1
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Футбол_это_жизнь
Все этот Ливерпуль точно закончился. Охота была яркой но короткой.
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-1
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llolishe
Пусть Klopp поблагодарит Тен Хаага и Роджерса что не дали Астон Вилле обогнать Ливерпуль ,а Кристалам приблизиться
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СуперНегр228
Когда уже будут гнать физрука?
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Арман Мартиросян
Нет слов, одни эмоции.
0
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bibendum
И этот Эвертон не физрука Лэмпарда, а тренера Дайча
+6
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Betting Star
Тухеля в Ливерпуль, а Клоппа хотелось бы увидеть в Реале..
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sintenced
Сейчас Клопп опять расскажет, что это из-за того, что судьи МЮ пенальти дают.
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Миллиардер Рахим
Ахахаххахахаха
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За Валенсию с 1999
🤣🤣🤣🤣
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Max Zhomkov
мне вспомнились пираты карибского моря "НА ДНОООО!!!"
+8
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Tahir Turk
Ливерпуль в ужасной форме, кризис идей в атаке, ужасная игра в защите и абсолютно туманное будущее...
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-1
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MyNameIsLink
Впервые за долгие годы в дерби Эвертон будет фаворитом
+23
-1
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Yuri Ten
Банда Дайча накажет
+16
-1
+15
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