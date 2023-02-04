Азар выбыл на 2 недели из-за проблем с коленом. Это его 18-я травма в «Реале», он пропустил 74 матча с 2019 года
Эден Азар получил травму.
«Реал» сообщил, что у бельгийского хавбека тенденит связок надколенника левого колена.
Журналист Марио Кортегана уточняет, что Азар выбыл на две недели.
По данным Transfermarkt, эта травма стала 18-й для Азара в «Реале». С 2019 года футболист пропустил 74 матча.
А вообще если честно очень жаль крутой был футболист
Лишь бы приплести Барселону!
Признай ,что этот трансфер дно!