Азар выбыл на 2 недели из-за проблем с коленом. Это его 18-я травма в «Реале», он пропустил 74 матча с 2019 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эден Азар Здоровье Футбол

Эден Азар получил травму.

«Реал» сообщил, что у бельгийского хавбека тенденит связок надколенника левого колена.

Журналист Марио Кортегана уточняет, что Азар выбыл на две недели.

По данным Transfermarkt, эта травма стала 18-й для Азара в «Реале». С 2019 года футболист пропустил 74 матча.

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86 комментариев

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pashka_86
Пришли к тому что ожидания от торгана больше чем от эдена
А вообще если честно очень жаль крутой был футболист
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hedgehog111
не удивительно))
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Abdul Aziz
Ответ Joe Moor
Коутиньо поспорит Выбил клуб который заплатил за него 140 лямов.
Коутинью хотя бы играл неплохо и помогал Барсе. Да, игрок так себе оказался,но это не такой провал, как Азар
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Romano1985
Вот прям сейчас с его личкой он клуб будет сете искать дольше чем Роналду )и окажется примерно там же … Или в Китае
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Val Smith
Ответ Bentley Verura
Ооо, он еще в Реале??
Присосался, даже в аренду не хочет.
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Владислав Харламов
Легенда лазарета
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Сэб Феттель
Ответ Joe Moor
Коутиньо поспорит Выбил клуб который заплатил за него 140 лямов.
Коутиньо хотя бы за Барсу играл, у него в одном сезоне 8+5 было. Однозначно, трансфер Азара хуже.
+4
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Muhammad Juraev
Ответ Joe Moor
Коутиньо поспорит Выбил клуб который заплатил за него 140 лямов.
Посмотри статистику Коутиньо и статистику Азара!
Лишь бы приплести Барселону!
Признай ,что этот трансфер дно!
+4
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Олег910
Физрук Мартинес перегрузил этого толстяка на ЧМ. Настойчиво пихал его в состав, отказываясь верить в то, что он закончился как футболист.
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Buzya
Ответ Alexander Zubkov
Как он умудряется травмироваться не выходя на поле?
Идёт по стопам Бэйла. Только вместо гольфа бургерную откроет после контракта с Мадридом.
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Spuki _Plai
К сожалению он уже давно, как банный лист на пятой точке Реала !
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Илья Банюк
Не,ну это уже слишком,ну как так то? Или он специально?)
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DJIGURDEZ
челюсть потянул на максибургере?
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Val Smith
Ответ Bolvan
😂😂😂,лучше когда он уйдёт
Через полтора года, ужас.
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ɔculpa
Ответ Joe Moor
Коутиньо поспорит Выбил клуб который заплатил за него 140 лямов.
Ну это просто такая комичная формальность. Там уже "Барсу" на молекулы разобрали, когда он выше и забил свои голы)
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crazy_elky
Про Азара надо скорее писать: «Азар выбыл на 2 недели из лазарета на пару матчей»
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Эразм
Тот случай когда гамбургер неудачно упал на колено...
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Meren
Подвернул ногу, когда шёл за бургерами?
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Максим Табаран
как может травму получить игрок , который закончил проф карьеру
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Alexander Zubkov
Как он умудряется травмироваться не выходя на поле?
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Серафима Кузьмина
Азар выбыл....он и не прибывал
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Real_v_dushe
Легенда нашего лазарета. С самого начала мне этот трансфер не нравился.
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Neil Deep
Да пристрелите его уже, чтоб не мучился
+3
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Zemanuha
Один из провальных трансферов в истории футбола после Коута, Гриззи, Пьянича и Дембеле 1 срок. 115млн за трансфер, 21+3млн зарплата. Почти 200млн.
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-1
-1
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undermail@mail.ru
Полное фиаско. Если реально смотреть Азар подходил под игровую схему Реала. Но что бы так … в итоге … он не показал ничего и думаю уже ничего не покажет. Очень жаль. Ведь игрок отличный. Был ).
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