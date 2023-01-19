Предраг Миятович: «Азар сейчас практически бывший футболист. Летом нужны новые трансферы, и «Реал» к ним готовится»

Предраг Миятович поделился мнением о трансферах «Реала» в ближайшее время.

«У мадридского «Реала», как и у всех великих команд, есть свои плохие и хорошие моменты.

« » живее всех живых, и когда начинают говорить, что он мертв, начинается самое интересное, так что будьте осторожны. Я уверен, что найдет решения, он очень опытен. Цикл не закончен, в Мадриде всегда есть жажда титулов.

В январе не нужно никого подписывать, но летом нужно что-то предпринять, и я думаю, что клуб [к этому] готовится. Не хватает нападающего, креативного полузащитника, крайнего защитника.

Я знаю, что ведется работа по трансферу Беллингема. Конечно, я продолжаю мечтать о , рано или поздно он должен стать игроком мадридского «Реала».

Я думаю, мы можем наслаждаться еще немного дольше. [Того, что происходит] с , никто не ожидал. Говорить о нем сейчас – это практически говорить о бывшем игроке.

За последние 10 лет, если кто и наслаждался, так это мадридисты, поэтому, пожалуйста, давайте дадим им еще немного времени и будем судить в конце сезона», – сказал бывший нападающий и директор «Реала».