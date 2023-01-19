Предраг Миятович: «Азар сейчас практически бывший футболист. Летом нужны новые трансферы, и «Реал» к ним готовится»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Лука Модрич Эден Азар Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Предраг Миятович поделился мнением о трансферах «Реала» в ближайшее время.

«У мадридского «Реала», как и у всех великих команд, есть свои плохие и хорошие моменты.

«Мадрид» живее всех живых, и когда начинают говорить, что он мертв, начинается самое интересное, так что будьте осторожны. Я уверен, что Анчелотти найдет решения, он очень опытен. Цикл не закончен, в Мадриде всегда есть жажда титулов.

В январе не нужно никого подписывать, но летом нужно что-то предпринять, и я думаю, что клуб [к этому] готовится. Не хватает нападающего, креативного полузащитника, крайнего защитника.

Я знаю, что ведется работа по трансферу Беллингема. Конечно, я продолжаю мечтать о Мбаппе, рано или поздно он должен стать игроком мадридского «Реала».

Я думаю, мы можем наслаждаться Модричем еще немного дольше. [Того, что происходит] с Азаром, никто не ожидал. Говорить о нем сейчас – это практически говорить о бывшем игроке.

За последние 10 лет, если кто и наслаждался, так это мадридисты, поэтому, пожалуйста, давайте дадим им еще немного времени и будем судить в конце сезона», – сказал бывший нападающий и директор «Реала».

10 комментариев

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corazón blanco
Ответ Александр Мельников
Миятович что то знакомое ? Подскажите кто знает?)
Отличный нападающий Югославии, который принёс Мадриду долгожданную победу в Лиге чемпионов в 1998 году. Тогда здорово интегрировали его в игру команду трио Рауль-Миятович-Шукер наколотили достаточное количество мячей, жаль, что слишком поздно пришёл в Мадрид.
+2
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+2
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Виктор Петров
Ответ corazón blanco
Давно уже пора Мадриду выйти на трансферный рынок, причём придётся неплохо вложиться, все-таки много позиций требует качественных усилений.
Азар, Камавинга, Рюдигер, Алаба, Чуамени ... Можно подумать роялька не делала трансферов
+1
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-1
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corazón blanco
Давно уже пора Мадриду выйти на трансферный рынок, причём придётся неплохо вложиться, все-таки много позиций требует качественных усилений.
+4
0
+4
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Sevuska
После блеска в Челси он всегда выглядел бывшим .
0
-1
-1
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Акира_1
Азара только ленивые не поливали, а он сам разве плохо устроился в солнечной Испании. Угадал, конечно, Абрамович с его продажей. 😁
0
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Александр Мельников
Миятович что то знакомое ? Подскажите кто знает?)
0
-3
-3
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Cevin Cigan
Так и будет!!! Зима ваша - весна наша!!! Vamos Real!!!!!!!!!!
0
-2
-2
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Александр Мельников
Ответ Evgen_Hazard
Теперь мнение каждого бича сюда публиковать будете? (Я не бич)
Топ)
+4
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Evgen_Hazard
Теперь мнение каждого бича сюда публиковать будете? (Я не бич)
+3
-7
-4
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Игорь Климов
Значит Азару тоже нужно ехать доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии.
0
-4
-4
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