Алиссон: «Не знаю, как разбудить «Ливерпуль». Две ошибки – два гола в начале матча с «Вулвс»
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» (0:3) в АПЛ.
«Порой в футболе вы совершаете ошибки – и вас за них наказывают. Мы делали это снова и снова. Две ошибки – два гола в начале матча. Мы сами себе усложняем жизнь.
Второй тайм мы провели отлично. В случае с третьим голом можно было сыграть получше, но там хорошо проявил себя соперник.
Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проснулись. Мы приехали сюда, сказали друг другу, что надо верить в себя, но на поле это не проявилось. Нам нужно оставить все это позади и найти силы на то, чтобы все наладить.
На протяжении матча нужна стабильность. Нас наказали за 15 неудачных минут.
За нас играют те же люди, которые добились больших успехов в этом клубе, но мы выступаем не лучшим образом. Сложно объяснить, почему так происходит.
Я не говорю, что мы не сможем все исправить, я просто разочарован этим поражением. Надо продолжать работать», – сказал голкипер.
Пора обнулятся. Они свои трофеи завоевали.
Пусть Клопп приедет и попробует выиграть медиалигу с губерниевым.. =)))
1. Возможно и медицинский штаб виноват, но наш дорогой тренер разве не отвечает за здоровье игроков? Может быть они перетренированы? Ссылки на ЧМ не принимаются - там игроков Ливерпуля было не больше других клубов.
2. Сам Алисон автор таких привозов в последние годы, что не ему о собранности говорить.
3. Да, в первом тайме Матип был просто тряпкой… НО и вся команда - не цепкая, но жёсткая, не бегущая, не видящая партнёров и соперников. Выход Нуньеса один на один во 2м тайме и бесхитростный удар в падающего вратаря…
Не знаю, какая и от кого встряска должна последовать
Решфорд- ЛЕ+проигранный финал ЛЕ Вилльяреалу))
- А я и не сплю...
Мы верим эти чёрные полосы когда нибудь кончится.