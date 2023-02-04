Алиссон: «Не знаю, как разбудить «Ливерпуль». Две ошибки – два гола в начале матча с «Вулвс»

Вратарь « » подвел итоги матча с « » (0:3) в .

«Порой в футболе вы совершаете ошибки – и вас за них наказывают. Мы делали это снова и снова. Две ошибки – два гола в начале матча. Мы сами себе усложняем жизнь.

Второй тайм мы провели отлично. В случае с третьим голом можно было сыграть получше, но там хорошо проявил себя соперник.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проснулись. Мы приехали сюда, сказали друг другу, что надо верить в себя, но на поле это не проявилось. Нам нужно оставить все это позади и найти силы на то, чтобы все наладить.

На протяжении матча нужна стабильность. Нас наказали за 15 неудачных минут.

За нас играют те же люди, которые добились больших успехов в этом клубе, но мы выступаем не лучшим образом. Сложно объяснить, почему так происходит.

Я не говорю, что мы не сможем все исправить, я просто разочарован этим поражением. Надо продолжать работать», – сказал голкипер.