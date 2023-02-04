Алиссон: «Не знаю, как разбудить «Ливерпуль». Две ошибки – два гола в начале матча с «Вулвс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вулверхэмптон Алиссон Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» (0:3) в АПЛ.

«Порой в футболе вы совершаете ошибки – и вас за них наказывают. Мы делали это снова и снова. Две ошибки – два гола в начале матча. Мы сами себе усложняем жизнь.

Второй тайм мы провели отлично. В случае с третьим голом можно было сыграть получше, но там хорошо проявил себя соперник.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проснулись. Мы приехали сюда, сказали друг другу, что надо верить в себя, но на поле это не проявилось. Нам нужно оставить все это позади и найти силы на то, чтобы все наладить.

На протяжении матча нужна стабильность. Нас наказали за 15 неудачных минут.

За нас играют те же люди, которые добились больших успехов в этом клубе, но мы выступаем не лучшим образом. Сложно объяснить, почему так происходит.

Я не говорю, что мы не сможем все исправить, я просто разочарован этим поражением. Надо продолжать работать», – сказал голкипер.

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35 комментариев

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Ussaev M
Нафиг будить? Пусть поспит)
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Shoyimov Kaxramon
Ответ Enotaz24
Через 30 лет? Без обид.. обожаю как играет Ливерпуль на кураже, но блин какое же жадное руководство у Ливерпуля.
Извини, хоть через 50 лет.Ну верю, что это не произойдёт. Я болею с 1994 года, и буду болеть до конца жизни.
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*MVP*
Ответ llolishe
Энрике,, Зидан да даже Флик помогли бы Ливерпулю
хаха, Зидан. лол
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Enotaz24
Ответ Shoyimov Kaxramon
Хоть победа, хоть беда-мы Ливерпулем на всегда! Мы верим эти чёрные полосы когда нибудь кончится.
Через 30 лет? Без обид.. обожаю как играет Ливерпуль на кураже, но блин какое же жадное руководство у Ливерпуля.
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Sarumian
Ливерпуль достиг своего максимального уровня.
Пора обнулятся. Они свои трофеи завоевали.

Пусть Клопп приедет и попробует выиграть медиалигу с губерниевым.. =)))
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Alexander Rakhilkin
Да простит меня любимый клуб, с которым я всю жизнь…
1. Возможно и медицинский штаб виноват, но наш дорогой тренер разве не отвечает за здоровье игроков? Может быть они перетренированы? Ссылки на ЧМ не принимаются - там игроков Ливерпуля было не больше других клубов.
2. Сам Алисон автор таких привозов в последние годы, что не ему о собранности говорить.
3. Да, в первом тайме Матип был просто тряпкой… НО и вся команда - не цепкая, но жёсткая, не бегущая, не видящая партнёров и соперников. Выход Нуньеса один на один во 2м тайме и бесхитростный удар в падающего вратаря…
Не знаю, какая и от кого встряска должна последовать
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kostylb
клоппу денег надо дать, а не покупать одного полузащитника за 5 лет и медштаб выгнать к чертям
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Stivi M.D.
Ответ Vadiay
Сперва выгоните Лейндерса, он - бездарность, потом весь медицинский штаб, следом - владельцев клуба и все старые деревья вырубите с корнем без всяких продления контрактов.
Лейндерса? О чем ты говоришь вообще…
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ llolishe
Энрике,, Зидан да даже Флик помогли бы Ливерпулю
Зидан не будет и не хочет выходить из зоны комфорта) он желает только слаженный коллектив тренировать
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Максим Ларченков
Красная подводная лодка!
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Buharoid
Ответ llolishe
Энрике,, Зидан да даже Флик помогли бы Ливерпулю
Зидан)) Зидан боится идти в АПЛ, что сам признавал. Ждет теплое местечко в сборной. Нашли мессию)
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llolishe
Ответ А.В.Бубнов
Напоминаю, что за эту руко5-точковую пародию на вратаря пуль отгрузил 70 лямов. А потом кто-то смеет говорить, что это трансфер Антони "взорвал" рынок
Аллисон АПЛ+ЛЧ
Решфорд- ЛЕ+проигранный финал ЛЕ Вилльяреалу))
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llolishe
Ответ Stivi M.D.
Алиссон - единственный кто играет сейчас в команде. Жаль его
Байцетич ,Кейта и Робертсон сегодня играли и еще Гакпо)Другие просто номер отбывают
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Дмитрий
- Мужчина, проснитесь! Вы обосрались!
- А я и не сплю...
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llolishe
Ответ Vadiay
Сперва выгоните Лейндерса, он - бездарность, потом весь медицинский штаб, следом - владельцев клуба и все старые деревья вырубите с корнем без всяких продления контрактов.
Энрике,, Зидан да даже Флик помогли бы Ливерпулю
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llolishe
Ответ Stewee
Команде нужна перестройка, а руководству уже плевать на клуб. Потому что в АПЛ даже середняки приносят кучу бабок владельцам.
Тут в любом случаи нужен новый тренер)Этому не купят топ игроков-какая перестройка Доук вместо Салаха должен играть?
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Stivi M.D.
Алиссон - единственный кто играет сейчас в команде. Жаль его
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Олег Ринкевич
убрать вратаря! вон бойлер из Челси такую толковую схему придумал!
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Александр Кузичкин
Ответ А.В.Бубнов
Напоминаю, что за эту руко5-точковую пародию на вратаря пуль отгрузил 70 лямов. А потом кто-то смеет говорить, что это трансфер Антони "взорвал" рынок
он эти деньги отработал сполна. ЛЧ взята+ АПЛ. Да и счас один из немногих,кто играет на высоком уровне
+20
-2
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А.В.Бубнов
Напоминаю, что за эту руко5-точковую пародию на вратаря пуль отгрузил 70 лямов. А потом кто-то смеет говорить, что это трансфер Антони "взорвал" рынок
+2
-7
-5
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Stewee
Команде нужна перестройка, а руководству уже плевать на клуб. Потому что в АПЛ даже середняки приносят кучу бабок владельцам.
+1
-1
0
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Vadiay
Сперва выгоните Лейндерса, он - бездарность, потом весь медицинский штаб, следом - владельцев клуба и все старые деревья вырубите с корнем без всяких продления контрактов.
+13
-4
+9
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Donald J. Trump
Болельщикам Ливерпуля не стоит сильно расстраиваться и все таки надо смотреть с оптимизмом в будущее: до следующего юбилея осталось всего 27 лет.
0
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Alexander Prokofyev
Ответ Леван Мкртчян
Например "Yesterday" .С намеком на победы и хорошую форму ,где-то в прошлом
Вчера все мои проблемы казались такими далекими, А сегодня я не представляю своей жизни без них...
+2
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Shoyimov Kaxramon
Хоть победа, хоть беда-мы Ливерпулем на всегда!
Мы верим эти чёрные полосы когда нибудь кончится.
+6
-3
+3
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