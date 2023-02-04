У Месси 20 (10+10) очков в 18 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он делит с Неймаром первое место по ассистам

Нападающий Лионель Месси забил 10-й гол за « » в сезоне Лиги 1.

Аргентинец вывел команду вперед в матче против «Тулузы» (2:1, второй тайм) в 22-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 18 матчей за «ПСЖ» в чемпионате. Он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач. По системе «гол+пас» у Неймара 22 очка, у Месси – 20.

Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.