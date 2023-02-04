У Месси 20 (10+10) очков в 18 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он делит с Неймаром первое место по ассистам

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Футбол

Нападающий Лионель Месси забил 10-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

Аргентинец вывел команду вперед в матче против «Тулузы» (2:1, второй тайм) в 22-м туре.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 18 матчей за «ПСЖ» в чемпионате. Он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач. По системе «гол+пас» у Неймара 22 очка, у Месси – 20.

Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.  

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49 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ А. Мостовой
в шестой лиге против тулуз и нантов герой, против Баварии 2-8
В первой лиге мира 0:5 от Ливера и 0:4 от Брентфорда забыл?... Это было "красивое" возвращение... А-ха-ха-ха...
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Экселлент
Ответ Я Гражданин Мира
Удивляет то что , вы только поняли этого ! Но как говорят, лучше поздно чем никогда
С чего ты взял,что я не понимал этого раньше?Что за голословные и беспочвенные обвинения!?
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Павел Мельников
Ответ Турко Ибрагимов
Хороший сезон, последняя легенда из школьных времён! Хоть и за Криша топил раньше.
В Серии Б есть Фабрегас и Буффон, в Японии - Иньеста.
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Sweet Little Sister
блин, что за мода пошла асисты считать?
Видимо потому , что голов не забивают?
Лет 30 назад никто не. считал ассистов...Ни кому и в голову не приходило заниматься ерундой...
Но появилось племя бездельников, которые , чтобы
объяснить всем свой статус бездельников-статистов навыдумывали кучу разных позиций в разных видах спорта ...
ГОЛЫ НУЖНО СЧИТАТЬ, ИХ У ГНОМА ВСЕГО 10 !!!!
10 ЗА 18 игр... достоин играть в РПЛ...)))))
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Манюшный
Ответ rigobersong
Месси с каждым новым голом обновляет рекорд по голам в топ 5 лиг:) Т.е. каждый раз новые рекорды!:)) Что с лицом хейтер?:))
Заплаканному Рунальде обновляют по 50г. в баре

Шах и мат!
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Muhammad Juraev
А как там дела с топами мира в Саудовской Аравии?
После трансфера, презентацию которого смотрело 33 млрд человек, все там резко стали топами, кроме Аль-Насра. Не знаю, эффект ли это Роналду, но в любом случае, бедному фрукту приходится вытаскивать всяких бездарей типа Талиски на своих жилах. Хотя бы на сочную ничью💪🏽🙏🏽
+2
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Я Гражданин Мира
Какие слова ещё осталось не сказано про Месси!?
Гений, что тут сказать!
+1
-2
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Игорь Климов
Лео Месси лучший игрок матча.
0
-4
-4
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Я Гражданин Мира
Ответ Экселлент
Месси никогда не был моим кумиром в футболе,но невозможно было не восхищаться тем,что он творил и продолжает творить! Кажется после ЧМ,он полностью расслабился в моральном плане и просто кайфует,великолепная статистика,как доказательство того,что он все таки совершенно другого уровня игрок,нежели остальные! Просто браво!
Удивляет то что , вы только поняли этого !
Но как говорят, лучше поздно чем никогда
0
-1
-1
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Игорь Климов
Ответ Старый Негр
Эль бобик опять взялся за пенальти?)
Зачем ты так Португальца7 называеш?
0
-3
-3
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Forzd UY
Гоат
0
0
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Алибек Багаутдинов
Ответ Барсик Юрана
1 гол в топ 5 лиг Европы = 100 голов в верблюжьей лиги
Нет, 3 гола.
0
0
0
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Турко Ибрагимов
Хороший сезон, последняя легенда из школьных времён!
Хоть и за Криша топил раньше.
0
-2
-2
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Muhammad Juraev
Ответ chouchou
Неймар сейчас лучший, 12+10
У Месси 28 за ПСЖ, у Неймара 26, если считать ЛЧ!
У Месси 40 в этом сезоне, у Неймара 29!Это если считать и сборную!
+5
0
+5
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RYBvsSAB
Ответ Sevuska
Ещё одна заметка для любителей пустыни 😂😂
Мессигеально
0
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RYBvsSAB
у Нея еще и 12 голов, О-о ...
0
0
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Secret365
В французской лиге пфффф
Чемпионат аль пустыня пока не уровень к сожалению, ребзя
+4
-1
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Бабайка Бабаяра
Ответ Mancar Camoran 2.0
А помните, было время, когда фантики геля считали предголевые Месси и его попадания в штангу и иронизировали, в то время как их прима делала дубль Ньюкаслу после возвращения в Манчестер... и как все обернулось)))
Гель 😂
+3
0
+3
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burefan
Бог
+1
-2
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ибрагим гочияев
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
А вот попробовал бы он жарким вечерком в пустыне в ворота пастухов верблюдов забить.
Эти пастухи живут лучше чем ты и все кого ты знаешь
+2
-5
-3
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Экселлент
Месси никогда не был моим кумиром в футболе,но невозможно было не восхищаться тем,что он творил и продолжает творить!
Кажется после ЧМ,он полностью расслабился в моральном плане и просто кайфует,великолепная статистика,как доказательство того,что он все таки совершенно другого уровня игрок,нежели остальные!
Просто браво!
+1
-1
0
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Muhammad Juraev
Ответ ryze expari
ты серьезно сравниваешь Ньюкасл и Дижонами, Аяччами, Клермонами? во Франции условные Химки были бы крепким середняком.
А как там дела с топами мира в Саудовской Аравии?
+6
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ryze expari
Ответ Mancar Camoran 2.0
А помните, было время, когда фантики геля считали предголевые Месси и его попадания в штангу и иронизировали, в то время как их прима делала дубль Ньюкаслу после возвращения в Манчестер... и как все обернулось)))
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-13
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Мгер Цолакян
Не с пенальти, не в пустые, но тоже не плохо
+3
0
+3
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Машина Мощная
Чемпионы Мира они такие))
0
0
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