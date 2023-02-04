У Месси 20 (10+10) очков в 18 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он делит с Неймаром первое место по ассистам
Нападающий Лионель Месси забил 10-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.
Аргентинец вывел команду вперед в матче против «Тулузы» (2:1, второй тайм) в 22-м туре.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 18 матчей за «ПСЖ» в чемпионате. Он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач. По системе «гол+пас» у Неймара 22 очка, у Месси – 20.
Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Видимо потому , что голов не забивают?
Лет 30 назад никто не. считал ассистов...Ни кому и в голову не приходило заниматься ерундой...
Но появилось племя бездельников, которые , чтобы
объяснить всем свой статус бездельников-статистов навыдумывали кучу разных позиций в разных видах спорта ...
ГОЛЫ НУЖНО СЧИТАТЬ, ИХ У ГНОМА ВСЕГО 10 !!!!
10 ЗА 18 игр... достоин играть в РПЛ...)))))
Шах и мат!
Гений, что тут сказать!
Но как говорят, лучше поздно чем никогда
Хоть и за Криша топил раньше.
У Месси 40 в этом сезоне, у Неймара 29!Это если считать и сборную!
Чемпионат аль пустыня пока не уровень к сожалению, ребзя
Кажется после ЧМ,он полностью расслабился в моральном плане и просто кайфует,великолепная статистика,как доказательство того,что он все таки совершенно другого уровня игрок,нежели остальные!
Просто браво!