Месси набрал 45 (27+18) очков в 34 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину. Сегодня – гол «Тулузе»

Теги ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Ашраф Хакими Футбол

Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 3 из 5 матчей в 2023 году.

Аргентинец вывел команду вперед в матче против «Тулузы» (2:1, второй тайм) в 22-м туре. Ассистировал ему на 58-й минуте защитник Ашраф Хакими.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 34 матча за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 27 голов и отдал 18 результативных пасов.

В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач.

Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.  

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39 комментариев

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Манюшный
Почему Месси лучше Мбаппе?

Потому что праймовый Месси в 25 лет вообще ни с кем соперничал, и тем более не проигрывал 35 летним ветеранам борьбу за лучшего игрока.
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Игорь Климов
По итогу этого сезона Лео Месси заслуженно получит свой 8-й Золотой Мяч.
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Игорь Климов
Ответ Muhammad Juraev
Не 1 гол с игры за 8 месяцев, но тоже нормально)
Да, и не с чужого пенальти)))
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Игорь Климов
Отличный у Месси статистический показатель, респект!
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Александр Гурский
Шакалит стату в лиге фермеров. Пусть попробует поиграть на другом континенте, тогда и посмотрим
Это какой? Чтоб ты знал нет такого материка Азия, чему вас учат в школе? Чем тут сидеть, пошел бы изучать географию!
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Константин Губин
Ответ rej1sta
С сарказмом комментарий же)
👍👍🤣
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cektor
Лучший. И точка.
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rej1sta
Ответ Константин Губин
🤦🤣🤣🤣 у хейтеров по-прежнему кипит... Это никогда не прекратится....
С сарказмом комментарий же)
+3
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Константин Губин
Ответ Александр Гурский
Шакалит стату в лиге фермеров. Пусть попробует поиграть на другом континенте, тогда и посмотрим
🤦🤣🤣🤣 у хейтеров по-прежнему кипит... Это никогда не прекратится....
+1
0
+1
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Дмитрий
Саудовская Аравия и Франция находятся на одном континенте) Хотя с чего это я решил, что ты имел ввиду СА?🤔
Речь о ЮАР
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Muhammad Juraev
Месси 3 гола с игры после ЧМ!
Кришти 1 гол с игры за 8 месяцев!
Но пенальтист в этом году Месси 😂😂😂
+4
0
+4
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Ussaev M
Месси тащер
0
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Җәлил Рафиков
Ответ Александр Гурский
Шакалит стату в лиге фермеров. Пусть попробует поиграть на другом континенте, тогда и посмотрим
Это лига хотя бы в топ 5 входит
+3
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Muhammad Juraev
Не 1 гол с игры за 8 месяцев, но тоже нормально)
+3
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atomio
не пенальти где-то в песках за 200млн, но тоже ничо
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udiekemen
Ответ remontada
Не пенальти Аль-Потехе, конечно, но тоже достойно.
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прощай Роналду
Ударом Зидана что ли!?)))
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LIBerly
Дайте ему 8 зм, напечатайте на принтере прямо сейчас!
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Дмитрий
Ответ Александр Гурский
Шакалит стату в лиге фермеров. Пусть попробует поиграть на другом континенте, тогда и посмотрим
Саудовская Аравия и Франция находятся на одном континенте) Хотя с чего это я решил, что ты имел ввиду СА?🤔
+17
0
+17
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bijbajbo
когда в мощнейшим аль насре забьёт, тогда и говорите
+4
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AF007
MVP чемпионата пока что, и скорее всего им и останется
+16
-3
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upup
В огне парень
+4
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Burel
Слабовато. До топ-30 на Золотой Мяч нужно ещё работать
+1
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razoblachitel
Почти на все сто уверен, что Месси получит следующий ЗМ.
+1
0
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Sevuska
Гол Месси забил в Париже , но половина ветки пишет о какой-то пустыне 🤔😂😂
0
-3
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