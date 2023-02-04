Месси набрал 45 (27+18) очков в 34 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину. Сегодня – гол «Тулузе»
Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в 3 из 5 матчей в 2023 году.
Аргентинец вывел команду вперед в матче против «Тулузы» (2:1, второй тайм) в 22-м туре. Ассистировал ему на 58-й минуте защитник Ашраф Хакими.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 34 матча за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 27 голов и отдал 18 результативных пасов.
В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач.
Подробно со статистикой Лионеля Можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Потому что праймовый Месси в 25 лет вообще ни с кем соперничал, и тем более не проигрывал 35 летним ветеранам борьбу за лучшего игрока.
Кришти 1 гол с игры за 8 месяцев!
Но пенальтист в этом году Месси 😂😂😂