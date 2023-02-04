Дешам об уходе Варана из сборной Франции: «Меня это не радует. Он мог бы еще поиграть»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уход .

Защитник « » объявил о завершении международной карьеры в 29 лет.

«Мы все знаем этого футболиста, и надо отдать должное его прекрасной карьере на клубном уровне. Ему было меньше 20 лет, когда он начал играть за сборную, и он показывал высокий спортивный уровень. И он очень приятный человек, у которого есть определенные ценности. Он был одним из самых молодых игроков сборной и вырос в одного из ее лидеров.

Меня не радует его решение. Только он знает, почему принял его. Он всегда отличался зрелостью.

Я бы предпочел, чтобы он еще поиграл, но благодарен ему за все», – сказал Дешам.

Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился