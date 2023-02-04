Дешам об уходе Варана из сборной Франции: «Меня это не радует. Он мог бы еще поиграть»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уход Рафаэля Варана.
Защитник «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении международной карьеры в 29 лет.
«Мы все знаем этого футболиста, и надо отдать должное его прекрасной карьере на клубном уровне. Ему было меньше 20 лет, когда он начал играть за сборную, и он показывал высокий спортивный уровень. И он очень приятный человек, у которого есть определенные ценности. Он был одним из самых молодых игроков сборной и вырос в одного из ее лидеров.
Меня не радует его решение. Только он знает, почему принял его. Он всегда отличался зрелостью.
Я бы предпочел, чтобы он еще поиграл, но благодарен ему за все», – сказал Дешам.
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