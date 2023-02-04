Дешам об уходе Варана из сборной Франции: «Меня это не радует. Он мог бы еще поиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Дидье Дешам премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Рафаэль Варан Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уход Рафаэля Варана.

Защитник «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении международной карьеры в 29 лет.

«Мы все знаем этого футболиста, и надо отдать должное его прекрасной карьере на клубном уровне. Ему было меньше 20 лет, когда он начал играть за сборную, и он показывал высокий спортивный уровень. И он очень приятный человек, у которого есть определенные ценности. Он был одним из самых молодых игроков сборной и вырос в одного из ее лидеров.

Меня не радует его решение. Только он знает, почему принял его. Он всегда отличался зрелостью.

Я бы предпочел, чтобы он еще поиграл, но благодарен ему за все», – сказал Дешам.

Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Уход Варана из сборной не неожидан. Ведь и он не вечен, хотя пока по-прежнему классен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PD10
это может быть связано с тем, что после Льориса капитанскую повязку ему не дали или не дадут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий