У «Ливерпуля» 1 удар в створ за 1-й тайм против «Вулверхэмптона». Команда Клоппа уступает 0:2

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Футбол

«Ливерпуль» нанес один точный удар за 1-й тайм матча 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона».

Мерсисайдцы суммарно пробили 8 раз: 5 ударов – мимо ворот, 2 – заблокированы, 1 – в створ.

«Волки» до перерыва нанесли 7 ударов, из которых 5 пришлись в створ. Команда Хулена Лопетеги ведет со счетом 2:0.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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13 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Что то с Ливерпулем происходит непонятное.
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Герцог Анжуйский
Клоппу пора в Челси.
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Zomourning33
Ох уж эти спортовские эксперты. Ну в Дортмунде то с трофеями все намного лучше. Посмотрим, что будет петь хейтеры после того как Ливерпуль снова заиграет после кризиса, который бывает у все, тогда может и основа вся здорова будет.
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nugoboss
Одним словом, полная разочарования.
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Stewee
Ответ Artem89S
Чтобы быть в топе долгие годы, нужны постоянные трансферы, а у ЛФК норм трансферов не было лет 5, тупо доигрывают чем есть
В этом и проблема. Им еще везет, что Клопп еще тот терпилоид и особо не жалуется. С ФСГ Ливерпуль будет середняком, учитывая рост цен.
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kotopandych
Ответ Stewee
Ну в году 2018-2020 еще можно было бы. Казалось, что Ливерпуль в топе на долгие годы.
Ну так Ливерпуль и провел в топе многие годы, а на перестройку забил. Вот результат.
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Artem89S
Ответ Stewee
Ну в году 2018-2020 еще можно было бы. Казалось, что Ливерпуль в топе на долгие годы.
Чтобы быть в топе долгие годы, нужны постоянные трансферы, а у ЛФК норм трансферов не было лет 5, тупо доигрывают чем есть
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Stewee
Ответ kotopandych
Да он бы даже в прошлогодний не перешел. Кто в здравом уме выберет Ливерпуль вместо Реала кроме фаната Ливерпуля?
Ну в году 2018-2020 еще можно было бы. Казалось, что Ливерпуль в топе на долгие годы.
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Stewee
Ответ deadjoker
Дайч уже занят, к сожалению.
А Биг Сэм еще тренирует?)
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kotopandych
Ответ Stewee
И вот зачем Беллингему переходить в этот Ливерпуль? Никаких амбиций на трофеи, ясного плана перестройки команды, так еще и зп ниже рынка. Беллингем будет дураком, если выберет Ливерпуль вместо Реала.
Да он бы даже в прошлогодний не перешел. Кто в здравом уме выберет Ливерпуль вместо Реала кроме фаната Ливерпуля?
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sayemlo
вопрос, зачем Беллингему в эту недокоманду? как там 85миллионый Нуеньес , как там Гакпо решают? 🤣

наш старый и любимый Ливерпуль возвращается 🤩 снова будет 20 лет ждать, когда их команда встанет на ноги ✨️✨️
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Stewee
И вот зачем Беллингему переходить в этот Ливерпуль? Никаких амбиций на трофеи, ясного плана перестройки команды, так еще и зп ниже рынка.
Беллингем будет дураком, если выберет Ливерпуль вместо Реала.
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deadjoker
Дайч уже занят, к сожалению.
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