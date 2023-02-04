У «Ливерпуля» 1 удар в створ за 1-й тайм против «Вулверхэмптона». Команда Клоппа уступает 0:2
«Ливерпуль» нанес один точный удар за 1-й тайм матча 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмтона».
Мерсисайдцы суммарно пробили 8 раз: 5 ударов – мимо ворот, 2 – заблокированы, 1 – в створ.
«Волки» до перерыва нанесли 7 ударов, из которых 5 пришлись в створ. Команда Хулена Лопетеги ведет со счетом 2:0.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
наш старый и любимый Ливерпуль возвращается 🤩 снова будет 20 лет ждать, когда их команда встанет на ноги ✨️✨️
Беллингем будет дураком, если выберет Ливерпуль вместо Реала.