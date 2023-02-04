«Ливерпуль» пропустил 2 мяча за 12 минут игры с «Вулверхэмптоном». У Матипа автогол
«Ливерпуль» пропустил два гола от «Вулверхэмптона» в начале игры 22-го тура АПЛ.
Счет был открыт на 5-й минуте в результате автогола защитника Жоэля Матипа – после прострела форварда Хван Хи Чхана мяч от колена камерунца влетел в ворота.
На 12-й минуте защитник Крэйг Доусон увеличил разницу в счете после розыгрыша штрафного удара.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Он выжимал из этого Ливера все что мог 7 лет ,но с такими владельцами бороться за первые места в АПЛ -невозможно