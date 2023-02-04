«Ливерпуль» пропустил 2 мяча за 12 минут игры с «Вулверхэмптоном». У Матипа автогол

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вулверхэмптон Жоэль Матип Крэйг Доусон Хван Хи Чхан Футбол

«Ливерпуль» пропустил два гола от «Вулверхэмптона» в начале игры 22-го тура АПЛ.

Счет был открыт на 5-й минуте в результате автогола защитника Жоэля Матипа – после прострела форварда Хван Хи Чхана мяч от колена камерунца влетел в ворота.

На 12-й минуте защитник Крэйг Доусон увеличил разницу в счете после розыгрыша штрафного удара.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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12 комментариев

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Zomourning33
Ответ Юрий Р.
Сколько надо Гомезу привести голов, чтобы Клопп понял, что он не игрок Ливерпуля? Винить Матипа или кого-то ещё сегодня у меня не поднимается слово, так как до этого все зоны они приносили нам много позитива и титулов. Когда один из игроков защиты(нападения) бьёт выше ворот приблизительно с 13 метров, то это действительно проблема команды, а не конкретного игрока или когда нападающий не видит параллельно бегущего партнёра, а так же, как некоторые игроки просто не могут отдать точный пас на ход на 3 метра!!! Тем более все это очень странно, на фоне того, что мы проводим матчи практически 1 раз в неделю!!!
Так а кого ставить вместо Гомеса, привозящего Ван Дейка? Были бы бабки, купили бы пару защитников в резерв, но это не Челси, Сити и МЮ, это Ливерпуль.
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Юрий Р.
Ответ Фанат Лионеля Месси
Клоппу пора отдохнуть Он выжимал из этого Ливера все что мог 7 лет ,но с такими владельцами бороться за первые места в АПЛ -невозможно
Как раз таки Клопп здесь не причём!!
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Gestor_36
Если клоповника не выгонят то в следующем сезоне Ливерпуль с треском вылетит
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Юрий Р.
Ответ Ливерпуль_1993
А кого бы вы поставили сегодня вместо Гомеза? Он 4 цз по значимости, но увы травмы…
Честно, положа руку на сердце поставил бы Филлипса(несмотря на то, что он то же косячит)
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Ливерпуль_1993
Ответ Юрий Р.
Сколько надо Гомезу привести голов, чтобы Клопп понял, что он не игрок Ливерпуля? Винить Матипа или кого-то ещё сегодня у меня не поднимается слово, так как до этого все зоны они приносили нам много позитива и титулов. Когда один из игроков защиты(нападения) бьёт выше ворот приблизительно с 13 метров, то это действительно проблема команды, а не конкретного игрока или когда нападающий не видит параллельно бегущего партнёра, а так же, как некоторые игроки просто не могут отдать точный пас на ход на 3 метра!!! Тем более все это очень странно, на фоне того, что мы проводим матчи практически 1 раз в неделю!!!
А кого бы вы поставили сегодня вместо Гомеза? Он 4 цз по значимости, но увы травмы…
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
felixdyadya
Нужен норм защитник и игрок который будет разгонять атаки
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Юрий Р.
Сколько надо Гомезу привести голов, чтобы Клопп понял, что он не игрок Ливерпуля? Винить Матипа или кого-то ещё сегодня у меня не поднимается слово, так как до этого все зоны они приносили нам много позитива и титулов. Когда один из игроков защиты(нападения) бьёт выше ворот приблизительно с 13 метров, то это действительно проблема команды, а не конкретного игрока или когда нападающий не видит параллельно бегущего партнёра, а так же, как некоторые игроки просто не могут отдать точный пас на ход на 3 метра!!! Тем более все это очень странно, на фоне того, что мы проводим матчи практически 1 раз в неделю!!!
+1
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+1
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Zakir Hanseidov
Ответ LiverpoolUA
Как пережить это безобразие?!
Разбавляя с пивом.
+3
-2
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Donald J. Trump
Пора уже увольнять Клоппа и брать легенду Слиппи. Он точно приведёт Ливерпуль к медалям…Чемпионшипа…
+17
-6
+11
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Алексей Богородицкий
Катастрофа. Игрокам точно нужно переосознать подход к делу.
+1
-2
-1
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LiverpoolUA
Как пережить это безобразие?!
+1
-3
-2
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Фанат Лионеля Месси
Клоппу пора отдохнуть
Он выжимал из этого Ливера все что мог 7 лет ,но с такими владельцами бороться за первые места в АПЛ -невозможно
+2
-6
-4
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