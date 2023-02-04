«Ливерпуль» пропустил 2 мяча за 12 минут игры с «Вулверхэмптоном». У Матипа автогол

« » пропустил два гола от « » в начале игры 22-го тура .

Счет был открыт на 5-й минуте в результате автогола защитника – после прострела форварда мяч от колена камерунца влетел в ворота.

На 12-й минуте защитник Крэйг Доусон увеличил разницу в счете после розыгрыша штрафного удара.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.