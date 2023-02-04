Хави о Ла Лиге: «Барса» – не фаворит, а один из претендентов на титул. «Реал» силен, хоть и отстает на 5 очков»

заявил, что не считает «Барселону» фаворитом Ла Лиги.

«Оценки даются в конце сезона. Мы находимся в хорошей форме, переживаем хороший момент. Мы провели хорошие игры.

В целом, я очень рад и доволен тем, как у нас идут дела в : мы лидируем, на 5 очков опережаем «Реал», который только что выиграл титул... Мы должны должны продолжать в том же духе.

Я не чувствую нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующими победителями Ла Лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура. Я считаю их сильными, хоть они и отстают на 5 очков.

Мы также испытываем давление в каждом матче, не только со стороны «Реала». Каждая неделя – ключевая. Каждый матч знаменует сезон. Мы – «Барса», и мы находимся под давлением, и это может только приветствоваться», – сказал главный тренер «Барселоны».