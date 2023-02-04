Хави о Ла Лиге: «Барса» – не фаворит, а один из претендентов на титул. «Реал» силен, хоть и отстает на 5 очков»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что не считает «Барселону» фаворитом Ла Лиги. 

«Оценки даются в конце сезона. Мы находимся в хорошей форме, переживаем хороший момент. Мы провели хорошие игры.

В целом, я очень рад и доволен тем, как у нас идут дела в Ла Лиге: мы лидируем, на 5 очков опережаем «Реал», который только что выиграл титул... Мы должны должны продолжать в том же духе.

Я не чувствую нас фаворитами, скорее одними из претендентов на титул. Мы соревнуемся с действующими победителями Ла Лиги и Лиги чемпионов. Мы будем бороться за чемпионство до последнего или предпоследнего тура. Я считаю их сильными, хоть они и отстают на 5 очков. 

Мы также испытываем давление в каждом матче, не только со стороны «Реала». Каждая неделя – ключевая. Каждый матч знаменует сезон. Мы – «Барса», и мы находимся под давлением, и это может только приветствоваться», – сказал главный тренер «Барселоны».

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14 комментариев

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Виталий Желтоусов
Вся борьба в Ла лиге ещё впереди, но у барсы есть преимущество - она вылетела из ЛЧ)))
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Ussaev M
Ещё не вечер
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cruel Snake
Не устал это писать? Никто не мимо, половина сезона только. Ты действительно веришь в свою команду
Надеюсь, что я ошибаюсь.
0
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-1
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Лукашин Петр
Для второго сезона при Хави, просто шикарнейший результат, особенно если учесть в какой бардак пришел Хави.
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Cruel Snake
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барселона может чувствовать себя спокойно. Реал в этом сезоне похоже мимо.
Не устал это писать? Никто не мимо, половина сезона только. Ты действительно веришь в свою команду
0
-2
-2
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Los Galácticos
Ну зная специфику Ла Лиги и глядя на тот гандикап который у Барселоны уже есть то понятно что Хави просто соблюдает рабочую этику а так конечно фаворит, команда набрала сильный ход и уверенно идёт по всем фронтам, впереди еще будут очень интересные игры против Реала в кубке и против МЮ в ЛЕ.
+3
-2
+1
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Cruel Snake
Почему прицепились к этим 5 очкам? Первый круг только прошёл! Это отыграть... две неудачных игры и преимущества нет.
0
-2
-2
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Сикарио
Хаве понимает, что Анчи сожрет его на дистанции.
Наоборот Анчи не дистанционник, он выигрывал лч на коротких отрезок времени но на нац.чемпионате что в италий ,испаний у него возникает проблемы. Скорее скорострел.
+2
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+1
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Que miras, bobo?
Как же хочется Барсу увидеть чемпионом Ла Лиги в этом году 🤞🏽
Хави, Кулес Заждались!
+6
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+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Барселона может чувствовать себя спокойно. Реал в этом сезоне похоже мимо.
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Seyidov#
Красавчик Хави, разобрал как надо.
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-2
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Тен мать его Хаг
Ответ Сикарио
Хаве понимает, что Анчи сожрет его на дистанции.
Как раз такие на дистанции Карло проявляет себя не лучшим образом
+3
-2
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ljolik888
Игр ещё очень много, так что произойти может все что угодно . Но сейчас таблица выглядит просто прекрасно . Надеюсь в конце сезона будет также .
+1
-1
0
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Сикарио
Хаве понимает, что Анчи сожрет его на дистанции.
0
-7
-7
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