«Барселона» набрала 50 очков за 1-й круг Ла Лиги в шестой раз. «Реалу» это никогда не удавалось
На счету «Барселоны» 50 очков за первые 19 туров чемпионата Испании.
Каталонцы набрали полсотни баллов за первый круг в шестой раз в истории Ла Лиги. Прежде им это удавалось в следующих сезонах: 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14 и 2017/18.
Также дважды 50 очков за первый круг набирал «Атлетико» – в сезоне-2013/14 и сезоне-2020/21. Другие команды таких показателей не достигали.
Чемпионы Испании по футболу
по состоянию на 2022 год на двоих они выиграли 61 титулов: 35 раза побеждал «Реал» и 26 раз — «Барселона».
Ахахвхха😂
Чтоб ты понимал 2 ЛЧ подряд это уникальное достижение которому кроме как Реалу никому не удавалось, а треблы же брали многие клубы)
Но вы конечно не любите об этом вспоминать, ведь судья постарался в том матче, и на своем горбу вытащил Барсу, вместо того чтоб дать вторую ЖК Алвесу за симуляцию, судья даёт прямую КК Пепе.
Ну же вспоминай, хотя я уверен что ты это прекрасно помнишь, помнишь тот трофей ЛЧ Барсы имени судьи.
И смени свой никнейм на "диванный мамкин аналитик"
Вот место, где Гави уже начинает падать, то есть точка совершения фола - https://radikal.host/i/JapuYd
И вот место, откуда Де Йонг начинает розыгрыш - https://radikal.host/i/JamNz4
Бетис клоуны или да?
Банкрот лидирует чисто из-за лютого фарта,отскоков и прухи
В еврокубках традиционно будут опозорены )
Боюсь представить что было на спортсе, если бы Реалу засчитали бы такой. Парочку постов о том как Реалу помогают судья, и что это Перес фсе купил.
Если будем считать чемпионства с начала 90-х (когда барса окончательно оформилась как топ клуб с приходом кройфа) то получаем следующую статистику. 17 ла лиг у Барсы и 10 у Реала.
Так же хотелось бы напомнить с сезона 2004-2005 (когда пришел Лёня) у Барсы 40 с лишним трофеев, в то время как у всего хваленого Мадрида 20. Делайте выводы
В сети не трудно найти этот момент