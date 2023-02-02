«Барселона» набрала 50 очков за 1-й круг Ла Лиги в шестой раз. «Реалу» это никогда не удавалось

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне рейтинги Футбол

На счету «Барселоны» 50 очков за первые 19 туров чемпионата Испании.

Каталонцы набрали полсотни баллов за первый круг в шестой раз в истории Ла Лиги. Прежде им это удавалось в следующих сезонах: 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14 и 2017/18.

Также дважды 50 очков за первый круг набирал «Атлетико» – в сезоне-2013/14 и сезоне-2020/21. Другие команды таких показателей не достигали.

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71 комментарий

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Camp_Nou
Ответ ßd ßy
Что ты там пыжишься? Факт остаётся фактом, чё ты мне тут ссылки со скринами о правляешь, вместо того, чтоб отправить повтор момента?
Ахахахахах, всё ясно.
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mr kovalsky
Ответ Дядя Витя_
Исторически Реал никогда не был силен на дистанции, как Барселона. Поэтому сливочные делают ставку на кубковые турниры, в чем преуспевают.
«Исторически Реал никогда не был силен в дистанции»

Чемпионы Испании по футболу

по состоянию на 2022 год на двоих они выиграли 61 титулов: 35 раза побеждал «Реал» и 26 раз — «Барселона».

Ахахвхха😂
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ßd ßy
Ответ Camp_Nou
Комментарий пользователя Demn213 под вот этой новостью: https://www.sports.ru/football/1114863323-barselona-mogla-zabit-pervyj-gol-s-narusheniem-pravil-betis-schitaet-c.html Вот место, где Гави уже начинает падать, то есть точка совершения фола - https://radikal.host/i/JapuYd И вот место, откуда Де Йонг начинает розыгрыш - https://radikal.host/i/JamNz4 Бетис клоуны или да?
Что ты там пыжишься? Факт остаётся фактом, чё ты мне тут ссылки со скринами о правляешь, вместо того, чтоб отправить повтор момента?
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Diduev
Ответ белошип
А здесь никакой заслуги катарского физрука нет Банкрот лидирует чисто из-за лютого фарта,отскоков и прухи В еврокубках традиционно будут опозорены )
Парни, вам самим не смешно такое писать?
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TAGAY
Ответ ISkO
Надо добраться до ста очков и повторить рекорд Вилановы
впрочем это возможно, либо большинство сложных выезд уже прошли. календарь теперь чуть по легче чем у Реала, но отрыв 5 очков. даже если не наберут 100 то чемпионами должны стать
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ßd ßy
Ответ Burel
конечно, унылое понятие. Всего-то высшее сезонное достижение для клуба. Меньше, чем клуб ща всю свою жалкую историю брал его ноль раз
Какое же это достижение выиграть в кубке Испании, в котором играют команды из 4 дивизиона... Вау какой крутой турнир, настолько крутой, что Реал на этом турнире выпускает всяких школьников. Лучше 1 раз брать 2 раза подряд ЛЧ, чем 3 раза требл.
Чтоб ты понимал 2 ЛЧ подряд это уникальное достижение которому кроме как Реалу никому не удавалось, а треблы же брали многие клубы)
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TAGAY
Ответ Ариф Мейланов
Написали бы сколько раз из этих восьми случаев команды становились чемпионами
все они стали чемпионами, правда только сезон 13/14 нет, но там ка мывидим у АТМ такое же количество очков, то есть были в равенстве очков, забавное то что чемпионство тогда решилась именно в последнем туре,именно в очном противостоянии. в том матче Барса мучалась, но все равно была лучше, Лео забил победный но судья ошибочно зафиксировал офсайд и отменил гол, ну а АТМ стал чемпионом,а ведь будь ВАР был бы другой чемпион) а так во всех остальных были чемпионами в конце.
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ßd ßy
Ответ Burel
не сам реал, а судьи
Да да
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ßd ßy
Ответ Экспертное мнение
Чистый пенальти, то был величайший камбэк в истории
Чистый пенальти 😂😂😂. И да исторически так сложилось, что Реал и Барса встречались в ЛЧ в эпоху Пепа и Моура, когда судья удалил Пепе, после симуляции Алвеса (в Ютубе есть около 10 видеповторов того момента, где в замедленном действии видно, что Пепе даже не коснулся ноги Алвеса.
Но вы конечно не любите об этом вспоминать, ведь судья постарался в том матче, и на своем горбу вытащил Барсу, вместо того чтоб дать вторую ЖК Алвесу за симуляцию, судья даёт прямую КК Пепе.
Ну же вспоминай, хотя я уверен что ты это прекрасно помнишь, помнишь тот трофей ЛЧ Барсы имени судьи.
И смени свой никнейм на "диванный мамкин аналитик"
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Camp_Nou
Ответ ßd ßy
Как и вчерашний левый гол Барсы, даже ни одного поста по этому поводу... Боюсь представить что было на спортсе, если бы Реалу засчитали бы такой. Парочку постов о том как Реалу помогают судья, и что это Перес фсе купил.
Комментарий пользователя Demn213 под вот этой новостью: https://www.sports.ru/football/1114863323-barselona-mogla-zabit-pervyj-gol-s-narusheniem-pravil-betis-schitaet-c.html

Вот место, где Гави уже начинает падать, то есть точка совершения фола - https://radikal.host/i/JapuYd
И вот место, откуда Де Йонг начинает розыгрыш - https://radikal.host/i/JamNz4
Бетис клоуны или да?
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белошип
Ответ TheFrosty
Лол лига конечно знатно дегродировала если катарский физрук отлетающий от айнтрахтов может вести с таким отрывом в чемпионате.
А здесь никакой заслуги катарского физрука нет
Банкрот лидирует чисто из-за лютого фарта,отскоков и прухи
В еврокубках традиционно будут опозорены )
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ßd ßy
Ответ Burel
это сложно. перес врубил админресурс на полную: скоро за гол в ворота меньше, чем клуба, игроков Барсы будут дисквалифицировать
Перес врубил админ ресурс, и барсе засчитали левый гол вчера... Перес гений, походу админ ресур врубил в обратную сторону
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Четыреноль
И при этом лучший клуб 2010-20 считается Барселона!!!! Где ваш хваленный судейский Реал с тремя ЛЧ подряд? https://www.google.com/amp/s/www.fcbarcelona.com/en/news/2076534/fc-barcelona-best-club-of-the-decade-2011-2020-according-to-the-iffhs/amp
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ßd ßy
Ответ Camp_Nou
И во всех этих сезонах Барселона брала титул, кроме 2013-2014, когда в последнем туре против Атлетико отменили победный гол Месси из-за несуществующего оффсайда. Но об этом не принято вспоминать)
Как и вчерашний левый гол Барсы, даже ни одного поста по этому поводу...
Боюсь представить что было на спортсе, если бы Реалу засчитали бы такой. Парочку постов о том как Реалу помогают судья, и что это Перес фсе купил.
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TheFrosty
Лол лига конечно знатно дегродировала если катарский физрук отлетающий от айнтрахтов может вести с таким отрывом в чемпионате.
+1
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0
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Франческо Тортик
Ответ Дядя Витя_
Исторически Реал никогда не был силен на дистанции, как Барселона. Поэтому сливочные делают ставку на кубковые турниры, в чем преуспевают.
Наверное поэтому у Реала больше побед в ЛаЛиге - потому что исторически Реал никогда не был силен на дистанции.
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Rainn
Ответ Rainn
Реал😂😂😂🤡🤡🤡
Три ребенка обиделись ))
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белошип
Ответ Четыреноль
Пффф, напомни сколько золотых хет-триков у вас? Если ты чемпион, то ты должен побеждать везде, доминировать, гнобить разгромами. У Барсы два таких когда везде нагибал. Так что вам до нас как до луны
Ну конечн,куда лучшему клубу 20-21 века до позорных покорителей ЛЕ)
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umnik3
Ответ Ruslan3132
И тем не менее, у Реала нааамного больше чемпионских титулов ))
Ты еще вспомни век до нашей эры.Реал - хорошая команда, но Барса сильно ее унижала. 5-1, 3-0, 4-1, 6-2, 3-0, 3-0
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Burel
Ответ Сикарио
Слит в унитаз, второсорт, как и унылое понятие требл, распиаренное барсучками, дабы хоть где-то оправдаться)) Но в свое время Реал Зидана взял 3 ЛЧ подряд, вот это я понимаю требл. (Даю подсказку, можешь еще квакнуть про 14 второсортных суперкубков Испании))
конечно, унылое понятие. Всего-то высшее сезонное достижение для клуба. Меньше, чем клуб ща всю свою жалкую историю брал его ноль раз
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Четыреноль
Ответ белошип
А кто мешал позорным ЛЕшникам набивать стату? Ну раз речь за стату,тогда стату набивали как раз на варселоне,ведь она исторический середняк)
Пффф, напомни сколько золотых хет-триков у вас? Если ты чемпион, то ты должен побеждать везде, доминировать, гнобить разгромами. У Барсы два таких когда везде нагибал. Так что вам до нас как до луны
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Тен мать его Хаг
Ответ Сикарио
Смотрим 21 век, на данный момент: Реал - 8 раз, Блуд - 10 раз. Что тебя тут рассмешило? То, что меськи больше нет?)) Про ЛЧ будем считать?
Ахахаххаха ты чего?
Если будем считать чемпионства с начала 90-х (когда барса окончательно оформилась как топ клуб с приходом кройфа) то получаем следующую статистику. 17 ла лиг у Барсы и 10 у Реала.
Так же хотелось бы напомнить с сезона 2004-2005 (когда пришел Лёня) у Барсы 40 с лишним трофеев, в то время как у всего хваленого Мадрида 20. Делайте выводы
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Zidan GOAT
Ответ sheri_24
Элементарно, по правилам если это не левое удаление, то к специалисту нужно обратиться тебе. В сети не трудно найти этот момент
Вы серьезно хотите тот судейский беспредел оправдать? Да у вас проблемы…
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Ruslan3132
И тем не менее, у Реала нааамного больше чемпионских титулов ))
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sheri_24
Ответ Zidan GOAT
Хаахахаха левое?? Парень тебе срочно надо обратиться к специалисту
Элементарно, по правилам если это не левое удаление, то к специалисту нужно обратиться тебе.
В сети не трудно найти этот момент
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