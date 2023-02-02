«Барселона» набрала 50 очков за 1-й круг Ла Лиги в шестой раз. «Реалу» это никогда не удавалось

На счету «Барселоны» 50 очков за первые 19 туров чемпионата Испании.

Каталонцы набрали полсотни баллов за первый круг в шестой раз в истории Ла Лиги. Прежде им это удавалось в следующих сезонах: 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14 и 2017/18.

Также дважды 50 очков за первый круг набирал « » – в сезоне-2013/14 и сезоне-2020/21. Другие команды таких показателей не достигали.