Хави о лидерстве «Барсы» в Ла Лиге: «Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во 2-м круге этого может и не быть»

прокомментировал итоги первой половины сезона в Ла Лиге.

«Барселона» лидирует в таблице чемпионата , набрав 50 очков из 57 возможных в 19 играх.

«Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во втором круге этого может и не быть.

Мы должны соответствовать уровню первого круга, цель – стать чемпионами», – заявил главный тренер «Барселоны».

В следующем туре Ла Лиги « » примет «Севилью». Матч состоится 5 февраля.