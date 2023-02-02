Хави о лидерстве «Барсы» в Ла Лиге: «Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во 2-м круге этого может и не быть»
Хави прокомментировал итоги первой половины сезона в Ла Лиге.
«Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков из 57 возможных в 19 играх.
«Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во втором круге этого может и не быть.
Мы должны соответствовать уровню первого круга, цель – стать чемпионами», – заявил главный тренер «Барселоны».
В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Севилью». Матч состоится 5 февраля.
Там из всей команды один человек только на него среагировал)))