Хави о лидерстве «Барсы» в Ла Лиге: «Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во 2-м круге этого может и не быть»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави прокомментировал итоги первой половины сезона в Ла Лиге.

«Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков из 57 возможных в 19 играх.

«Все может быстро измениться. Мы набрали 50 очков, но во втором круге этого может и не быть.

Мы должны соответствовать уровню первого круга, цель – стать чемпионами», – заявил главный тренер «Барселоны».

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Севилью». Матч состоится 5 февраля.

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30 комментариев

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Vlad
Странные эти глоры и школота Реала. Когда Хави говорит о том, что он хочет взять ЛЛ и ЛЕ - то он болтун и трепач по вашему, пиарится как вы говорите. Когда трезво рассуждает - то он сливает турнир. Вы уж определитесь и будьте последовательны. Это замечание не касается адекватных болельщиков Реала.
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Burel
Ответ cektor
верю что Хави возьмет все 3 испанских кубка . 1 уже сеть .
но нельзя сбрасывать со счетом чудовищный судейский админресурс меньше, чем клуба
+1
-1
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Виктор Петров
Ответ JealousNobody
Сольются Реалу - как пить дать. В 2020 тоже лидировали перед локдауном, как потом обосрались, думаю, не надо напоминать. Клуб уровня Лиги Европы.
Барса изнасилует реальку, скринь
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Konstantin Frolov
Ответ JealousNobody
Сольются Реалу - как пить дать. В 2020 тоже лидировали перед локдауном, как потом обосрались, думаю, не надо напоминать. Клуб уровня Лиги Европы.
Ахахах, утешай себя, клоун 🤡😂
+3
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+3
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Экспертное мнение
Ответ !Sc@ryClown!
успокойся бот,Пике лучший ЦЗ в 21 веке.
Позорище такое говорить когда был лев-лидер Пуйоль
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90 Minutes
Ответ !Sc@ryClown!
успокойся бот,Пике лучший ЦЗ в 21 веке.
Точно++
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rigobersong
Вчера 100% пенальти не поставили на Рафинье, с учетом того как топят Барселону и тащад мадридское недоразумение, то есть повод так говорить:))
+2
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Рустам Атаев
Ответ Экспертное мнение
В любом случае, всё позади и Пуке больше нет на поле. Можно объявить тот день нац праздником Каталонии!
Пике вам конкретно дорогу перешёл.
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0
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Экспертное мнение
Ответ Рустам Атаев
Вы эксперт-аналитик?
В любом случае, всё позади и Пуке больше нет на поле. Можно объявить тот день нац праздником Каталонии!
0
-1
-1
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Flylink
Ответ Мадрид наказывает!
Катарец понимает, что команда уже еле дышит, и сольет все во второй половине))
Ахахахаха, аналитика от Бога....
+4
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+4
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Рустам Атаев
Ответ Экспертное мнение
Тем, что в футбол должен играть футболист, а не твиттерный балабол теннисист-политик. Я многого прошу? Почему я должен включать футбол и терпеть политика-привозника на футбольном поле?
Вы эксперт-аналитик?
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Экспертное мнение
Ответ !Sc@ryClown!
успокойся бот,Пике лучший ЦЗ в 21 веке.
Макваер > Пике, это просто факты
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Kyancey
Ответ Экспертное мнение
Пуке якобы занял место Пуйоля и считался лидером защиты, кто по твоему их должен был призвать к внимательности? Только вот этот твиттерный депутат теннисист думал о чем угодно, только не о футболе точно, теперь ясно что о любовницах.
Хотя бы Месси. Потому что элементарно он тогда был капитаном команды и лидером клуба
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Экспертное мнение
Ответ Рустам Атаев
Пике как вас именно обидел?
Тем, что в футбол должен играть футболист, а не твиттерный балабол теннисист-политик. Я многого прошу? Почему я должен включать футбол и терпеть политика-привозника на футбольном поле?
0
-2
-2
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Сергей Джунь
Барселона может полностью сосредоточиться на чемпионате и выиграть его, забив на ЛЕ, в отличие от Реала, который будет бороться за ЛЧ.
+1
0
+1
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Мадрид наказывает!
Катарец понимает, что команда уже еле дышит, и сольет все во второй половине))
0
-6
-6
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Экспертное мнение
Ответ Kyancey
Один Пике проспал угловой Трента? Там из всей команды один человек только на него среагировал)))
Пуке якобы занял место Пуйоля и считался лидером защиты, кто по твоему их должен был призвать к внимательности? Только вот этот твиттерный депутат теннисист думал о чем угодно, только не о футболе точно, теперь ясно что о любовницах.
0
-2
-2
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Рустам Атаев
Ответ Экспертное мнение
Ничего не изменится, вы избавились от Пуке и очистили карму. Изменщик, который изменил девушке, с которой изменил Шакире, помимо прочего привозник на поле. А ведь убери его еще раньше, никто не задремал бы тот угловой Трента, только Пуке способен считать любовниц на небе во время такого важного матча, даже Магуайр не допустил бы такого.
Пике как вас именно обидел?
+1
-1
0
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Sweaty25
Главное, чтобы без травм!
0
0
0
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Рустам Атаев
Ответ JealousNobody
Сольются Реалу - как пить дать. В 2020 тоже лидировали перед локдауном, как потом обосрались, думаю, не надо напоминать. Клуб уровня Лиги Европы.
3-1
+7
-2
+5
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Рустам Атаев
Здраво сказал Хави.
+8
0
+8
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JealousNobody
Сольются Реалу - как пить дать. В 2020 тоже лидировали перед локдауном, как потом обосрались, думаю, не надо напоминать. Клуб уровня Лиги Европы.
+1
-6
-5
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!Sc@ryClown!
Ответ Экспертное мнение
Ничего не изменится, вы избавились от Пуке и очистили карму. Изменщик, который изменил девушке, с которой изменил Шакире, помимо прочего привозник на поле. А ведь убери его еще раньше, никто не задремал бы тот угловой Трента, только Пуке способен считать любовниц на небе во время такого важного матча, даже Магуайр не допустил бы такого.
успокойся бот,Пике лучший ЦЗ в 21 веке.
+1
-1
0
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Kyancey
Ответ Экспертное мнение
Ничего не изменится, вы избавились от Пуке и очистили карму. Изменщик, который изменил девушке, с которой изменил Шакире, помимо прочего привозник на поле. А ведь убери его еще раньше, никто не задремал бы тот угловой Трента, только Пуке способен считать любовниц на небе во время такого важного матча, даже Магуайр не допустил бы такого.
Один Пике проспал угловой Трента?
Там из всей команды один человек только на него среагировал)))
0
0
0
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Экспертное мнение
Ничего не изменится, вы избавились от Пуке и очистили карму. Изменщик, который изменил девушке, с которой изменил Шакире, помимо прочего привозник на поле. А ведь убери его еще раньше, никто не задремал бы тот угловой Трента, только Пуке способен считать любовниц на небе во время такого важного матча, даже Магуайр не допустил бы такого.
0
-7
-7
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