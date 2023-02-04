Месси об известности: «Всегда старался жить как обычный человек: радоваться мелочам, семье. Не делал ничего только ради того, чтобы меня узнавали»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Месси рассказал, как он относится к своей известности. 

– Ты человек номер один в мире: не политик, не ученый, но все хотят видеть Месси. Как ты живешь с этим?

– Ну, я всегда старался быть обычным. Жить как обычный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, моим детям.

Я не старался что-то делать только ради того, чтобы быть известным, чтобы меня узнали. Я всегда старался быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже сделало меня таким.

И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обычный человек, – сказал нападающий «ПСЖ».

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52 комментария

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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Иван Ларин
согласен. Мне это напоминает парадоксы восприятия белки и крысы. C тз биологии один вид - грызуны. С тз социологии "ой белочка какая милота дай пофоткаю" "ой крыса фу пшла вон." Так и тут у Роналду ни одной татуировки, но он нарцисс. Месси весь забит, но в глазах общественности "скромняга трудяга" хотя втихую по факту выжил из барсы и Ибру и Виллью и тд.
А при чём здесь татуировки вообще?КР7 не за татуировки называют нарциссом,эгоистом и вообще мало приятным человеком
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Stannis_Baratheon
как же бомбит персофан Роналду 😂😂😂😂😂
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Bunyod Turgunov
Ответ Иван Ларин
согласен. Мне это напоминает парадоксы восприятия белки и крысы. C тз биологии один вид - грызуны. С тз социологии "ой белочка какая милота дай пофоткаю" "ой крыса фу пшла вон." Так и тут у Роналду ни одной татуировки, но он нарцисс. Месси весь забит, но в глазах общественности "скромняга трудяга" хотя втихую по факту выжил из барсы и Ибру и Виллью и тд.
Татуировки что решает на счёт личности человека? С Давидом они играли отлично, да не так как с Суаресом но вместе они выиграли топ матчи и ЛЧ. А у Ибры был эго, он и сам не хотел перестроится под команду поэтому и ушёл
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U. M. A. Muhammad
Краткое напоминает фанату Месси, следить за игрой своего кумира, радоваться его победе, огорчаться но не унывать поражения. Что делать строго запрещается. Приводить в пример другого футболиста ( так как этого не требуется) Месси такой один и это ясно всем у кого болле менее нормальное зрение. С самого начала карьеры и по сегодняшний день Месси лучший игрок в командную игру футбол. Не противопоставляйте никого напротив него. Спасибо за внимание.
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Alex Legend
Ответ Дмитрий Смирнов
Он очень похож на меня в этом плане! Только меня никто не знает 😔
и ты не выбивал 100 миллионов в год с завода
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Alex Legend
Стараюсь жить как обычный человек, но обанкротить Барселону свои контрактом - святое дело.
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Имя Фамилия
Микрочелик, который колол себе допинг, выдаивал из родного клуба сотни лямов когда тот был на грани банкротства, изменял жене со стриптизёршей и партнёрами по сборной, раздавал взятки направо и налево, спонсировал семейный наркокартель, использовал детские благотворительные фонды для ухода от налоговой, в конце концов купил себе гейский отель на острове Сиджес, и теперь говорит, что он обычный скромняга.
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aidos_1979
Кринж: Я фрукт и все хотят меня попробовать!)
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А.Э.РАСИМ
Ответ ЫЫыыы
радовался каждой мелочи... когда через мой фонд у голодающих детей тиснули 10 лямов, я сказал - какие мелочи ))
И голодные дети хотели позвонить и попросить помощи.
Но какой то осел поломал единственный телефон пацану.
Он был пацан, аутистом.
И на ее маму напала шайка шакалов.
Вы правы.
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Дмитрий Смирнов
Он очень похож на меня в этом плане! Только меня никто не знает 😔
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Экспертное мнение
Скромный не значит быть терпилой, не стоит путать) Хитрые шакалы хотят чтобы он еще терпел всяких бобо, и молча схавал оскорбления. Послать бобо или криштиботов не является чем-то плохим, и порядочность, скромность человека от этого не страдает.
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shurepa17@gmail.com
Ответ Сикарио
Осталось только рот закрыть, засрал весь сайт.
про себя говорите?
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инок
Судя по всему Месси - самый счастливый футболист в мире
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Max Payne
Ответ EvertoniaMen
Почему в новости про Месси каждый второй коммент про Роналду? Травмы какие-то? Мания? Шиза?
да
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А.Э.РАСИМ
Ответ Великий Алонсо
"Как один из них, как обычный человек". А ты необычный человек что ли? Уахахаха 🖕
Он необычный человек.
Как и ты, впрочем.
Вася, а где Роналду?
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Игорь Климов
Ответ Stewart Downing
как надо шантажировать клуб и выбивать себе непропорциональную з/п
А зачем ты здесь пишешь про одного Португальца7, который выбил себе контракт на 200 млн, разве это кому-то интересно?!
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Иван Лапин
насколько же много может быть лицемерия в таком маленьком человечке. противно
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Marcus-light
Ответ Лукашин Петр
Удивительно и прекрасно как время расставило все по своим местам: Месси на трон, а нарцисса в пустыню👍
Петра в комментарии спортс
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А.Э.РАСИМ
Ответ Лукашин Петр
Удивительно и прекрасно как время расставило все по своим местам: Месси на трон, а нарцисса в пустыню👍
Джапар гуляет по пустыне.
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Иван Ларин
Ответ Romanian_Daddy
Нормально, конечно, над его святым образом поработала его пиар-команда
согласен. Мне это напоминает парадоксы восприятия белки и крысы. C тз биологии один вид - грызуны. С тз социологии "ой белочка какая милота дай пофоткаю" "ой крыса фу пшла вон." Так и тут у Роналду ни одной татуировки, но он нарцисс. Месси весь забит, но в глазах общественности "скромняга трудяга" хотя втихую по факту выжил из барсы и Ибру и Виллью и тд.
+11
-10
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EvertoniaMen
Почему в новости про Месси каждый второй коммент про Роналду? Травмы какие-то? Мания? Шиза?
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Великий Алонсо
Смени пластинку уже 🤦‍♂️
Опять ты? Что ты вообще делаешь тут, ведь ты ненАвидишь Месси а как новости про него первыми появляешься?
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Генаха Орлов
Ну в этом лео не откажешь. Очень достойное поведение для человека из другой галактики. Не каждый так сможет
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Stewart Downing
Ответ Игорь Климов
Да, Лео Месси является отличным примером для подражания, для всех молодых игроков!
как надо шантажировать клуб и выбивать себе непропорциональную з/п
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Стопы Зайона
Ответ Великий Алонсо
"Как один из них, как обычный человек". А ты необычный человек что ли? Уахахаха 🖕
Посиди на чем нибудь холодном )
+10
-1
+9
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