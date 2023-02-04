Месси об известности: «Всегда старался жить как обычный человек: радоваться мелочам, семье. Не делал ничего только ради того, чтобы меня узнавали»

рассказал, как он относится к своей известности.

– Ты человек номер один в мире: не политик, не ученый, но все хотят видеть Месси. Как ты живешь с этим?

– Ну, я всегда старался быть обычным. Жить как обычный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, моим детям.

Я не старался что-то делать только ради того, чтобы быть известным, чтобы меня узнали. Я всегда старался быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже сделало меня таким.

И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обычный человек, – сказал нападающий « ».