Месси об известности: «Всегда старался жить как обычный человек: радоваться мелочам, семье. Не делал ничего только ради того, чтобы меня узнавали»
Лионель Месси рассказал, как он относится к своей известности.
– Ты человек номер один в мире: не политик, не ученый, но все хотят видеть Месси. Как ты живешь с этим?
– Ну, я всегда старался быть обычным. Жить как обычный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, моим детям.
Я не старался что-то делать только ради того, чтобы быть известным, чтобы меня узнали. Я всегда старался быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже сделало меня таким.
И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обычный человек, – сказал нападающий «ПСЖ».
Но какой то осел поломал единственный телефон пацану.
Он был пацан, аутистом.
И на ее маму напала шайка шакалов.
Вы правы.
Как и ты, впрочем.
Вася, а где Роналду?