Кристоф Гальтье: «Месси действовал как прирожденный лидер в матче с «Монпелье». Он взял дело в свои руки после замен Мбаппе и Рамоса»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался о лидерских качествах Лионеля Месси

«Лео Месси смог взять дело в свои руки в матче с «Монпелье», как только Килиан Мбаппе и Серхио Рамос ушли. Он действовал как прирожденный лидер. Я поздравил всех с проделанной работой, необходимой для достижения этой победы, которую было трудно одержать.

Отсутствие Неймара и Килиана Мбаппе неизбежно наносит ущерб, поскольку между тремя атакующими игроками было много связей. Теперь я должен организовать команду, принимая во внимание их отсутствие. 

Лео Месси продолжит играть свою обычную роль. Игроки, которые выйдут с ним, должны будут воспользоваться моментами, и каждый должен повысить свой уровень игры», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

Сегодня парижская команда встретится с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. 

25 комментариев

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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ой, ветки ФК это отдельная жесть. Там тебе смерти могут пожелать
Зачем ты там сидишь вообще
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vik444
Ну мы не знали что он лидер. Годы в Барселоне не прошли даром.
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Геннадий Тимченко
Ответ Я Гражданин Мира
Я с вами согласен. Будем надеяться и с Баварии у него всё получится. Но без Мбпапе тяжело будет с Баварии
завтра у Неймара днюха, так что к матчу с Баварией он должен восстановиться
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Лео Месси по скиллам и характеру всегда являлся лидером любой команды.
Но у него команда то всего три было .
В этих трех командах он конечно же безоговорочный лидер
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AC_Milan_7
Такие как Мбаппе и Роналду сами себя пытаются провозгласить лидерами) а таких как Месси и Рамос люди сами хотят видеть лидерами и капитанами)
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Я Гражданин Мира
Месси все твои поклонники ждёт от тебя отличную игру с Баварии.
Ты можешь, ты должен Лео!
Удачи тебе
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nugoboss
Месси и в Африке Месси
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Одно дело Монпелье, другое дело Бавария :)
Я с вами согласен.
Будем надеяться и с Баварии у него всё получится.
Но без Мбпапе тяжело будет с Баварии
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человек-муравей человек-физрук
Ответ King_X
Если по методичке местных 🤡, что первые на ветках Аль-Насра Если тренер/партнер хвалит Криша - это ж***зство Если Лео - то это типа заслуженная оценка Главное, не перепутать И то, что несколько матчей был нулевым, а тут с Монпелье со дна таблицы гол забил - это все не важно))
ну куда там Монпелье до дворовой лиги пустыни. твоего ненаглядного сейчас не за что хвалить. он абсолютно донный. поэтому любая похвала автоматически становится ж.....ом. а хвалить игрока который тащит одну команду и сделал чемпионом мира другую наверное можно. это же логично. но не для кринжат :)
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Karl0709
Ответ edzkar73
Великий Монпелье из зоны вылета фермерской Лиги1 повержен.Бавария в ужасе забилась в угол.
Кстати такую Баварию,которая еле-еле спаслась от поражения в Бундеслиге , ПСЖ может и ########.
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Анатолий Шарий
зачем продавать Неймара пусть черепаха уйдёт в реал или куда угодно просто мерзкий слишком жадный игрок
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edzkar73
Ответ инок
Месси лучший игрок в современной истории футбола! Вопрос закрыт окончательно
Великий Монпелье из зоны вылета фермерской Лиги1 повержен.Бавария в ужасе забилась в угол.
+1
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fellx
По риторике ветка Месси почти точь в точь повторяет ветку Загитовой
Ой, ветки ФК это отдельная жесть. Там тебе смерти могут пожелать
+1
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King_X
Если по методичке местных 🤡, что первые на ветках Аль-Насра

Если тренер/партнер хвалит Криша - это ж***зство
Если Лео - то это типа заслуженная оценка

Главное, не перепутать
И то, что несколько матчей был нулевым, а тут с Монпелье со дна таблицы гол забил - это все не важно))
+1
-3
-2
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fellx
Ответ инок
Месси лучший игрок в современной истории футбола! Вопрос закрыт окончательно
По риторике ветка Месси почти точь в точь повторяет ветку Загитовой
+12
-6
+6
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fellx
Ответ Барсик Юрана
Главный тащер ПСЖ всё таки
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
-4
-1
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Michael Georgi
вот только в свои ноги, игра руками пока запрещена
+1
0
+1
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Heisenberg
Ответ Пирс Морган
Сейчас Гальтье эксперты объяснят, что он не прав
Я думал ты объяснишь.
+3
0
+3
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Xm.md
Сейчас эксперты нам пояснят какой пенальтист лучше
+1
-1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Барсик Юрана
Главный тащер ПСЖ всё таки
Неймар получил травму
+3
0
+3
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инок
Месси лучший игрок в современной истории футбола!
Вопрос закрыт окончательно
+12
-10
+2
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Игорь Климов
Лео Месси по скиллам и характеру всегда являлся лидером любой команды.
+3
-4
-1
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Барсик Юрана
Главный тащер ПСЖ всё таки
+6
-7
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Одно дело Монпелье, другое дело Бавария :)
+5
-5
0
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Пирс Морган
Сейчас Гальтье эксперты объяснят, что он не прав
+8
-6
+2
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