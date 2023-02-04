Кристоф Гальтье: «Месси действовал как прирожденный лидер в матче с «Монпелье». Он взял дело в свои руки после замен Мбаппе и Рамоса»

высказался о лидерских качествах .

«Лео Месси смог взять дело в свои руки в матче с «Монпелье», как только и ушли. Он действовал как прирожденный лидер. Я поздравил всех с проделанной работой, необходимой для достижения этой победы, которую было трудно одержать.

Отсутствие Неймара и Килиана Мбаппе неизбежно наносит ущерб, поскольку между тремя атакующими игроками было много связей. Теперь я должен организовать команду, принимая во внимание их отсутствие.

Лео Месси продолжит играть свою обычную роль. Игроки, которые выйдут с ним, должны будут воспользоваться моментами, и каждый должен повысить свой уровень игры», – сказал главный тренер « ».

Сегодня парижская команда встретится с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.