Кристоф Гальтье: «Месси действовал как прирожденный лидер в матче с «Монпелье». Он взял дело в свои руки после замен Мбаппе и Рамоса»
Кристоф Гальтье высказался о лидерских качествах Лионеля Месси.
«Лео Месси смог взять дело в свои руки в матче с «Монпелье», как только Килиан Мбаппе и Серхио Рамос ушли. Он действовал как прирожденный лидер. Я поздравил всех с проделанной работой, необходимой для достижения этой победы, которую было трудно одержать.
Отсутствие Неймара и Килиана Мбаппе неизбежно наносит ущерб, поскольку между тремя атакующими игроками было много связей. Теперь я должен организовать команду, принимая во внимание их отсутствие.
Лео Месси продолжит играть свою обычную роль. Игроки, которые выйдут с ним, должны будут воспользоваться моментами, и каждый должен повысить свой уровень игры», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Сегодня парижская команда встретится с «Тулузой» в 22-м туре Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
В этих трех командах он конечно же безоговорочный лидер
Ты можешь, ты должен Лео!
Удачи тебе
Будем надеяться и с Баварии у него всё получится.
Но без Мбпапе тяжело будет с Баварии
Если тренер/партнер хвалит Криша - это ж***зство
Если Лео - то это типа заслуженная оценка
Главное, не перепутать
И то, что несколько матчей был нулевым, а тут с Монпелье со дна таблицы гол забил - это все не важно))
Вопрос закрыт окончательно