Директор «Барсы» о срыве трансфера Хулиана Араухо: «Мы опоздали к дедлайну лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА»
Директор «Барселоны» рассказал о срыве трансфера Хулиана Араухо.
Каталонцам не удалось оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» до дедлайна.
«Мы не смогли зарегистрировать его [вовремя] из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд.
Посмотрим, что скажет ФИФА», – сказал Матеу Алемани.
Так и тут: опоздание на 18 секунд все равно является опозданием
закон есть закон, нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов и не будет таких глупых ситуаций. а если опоздали - ваши проблемы. это же не только Барсы касается