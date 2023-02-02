Директор «Барсы» о срыве трансфера Хулиана Араухо: «Мы опоздали к дедлайну лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига возможные трансферы ФИФА Матеу Алемани Хулиан Араухо Футбол

Директор «Барселоны» рассказал о срыве трансфера Хулиана Араухо.

Каталонцам не удалось оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» до дедлайна.

«Мы не смогли зарегистрировать его [вовремя] из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд.

Посмотрим, что скажет ФИФА», – сказал Матеу Алемани.

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19 комментариев

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Илья Банюк
Ответ Рустам Микогазиев
ключевое: из-за ошибки системы. ты же не знаешь полный регламент, возможно в таких случаях если докажут, что не по своей вине, то разрешат
Тупые отмазы
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Sanchello
Ответ Osodj Djhshs
Весь мир в курсе правил, но почему-то мешки навроде Парижа и Барсы считают, что они им не писаны. Не успели хоть на полсекунды - ваши проблемы, был целый месяц
Абсолютно согласен
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gPk
Ответ Osodj Djhshs
Весь мир в курсе правил, но почему-то мешки навроде Парижа и Барсы считают, что они им не писаны. Не успели хоть на полсекунды - ваши проблемы, был целый месяц
Во как. Видимо другому не мешку Челси разрешено оформлять трансфер Энцо после закрытия ТО))
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-1
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Rule1
Фелять почему всё оставляют на последний день ? Зимнеее трансферное окно как бы месяц длиться а всё в итоге сваливается на дэд-лайн 31 января 🤦🏻‍♂️
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gPk
Ответ zer
другие опоздают лишь на 2 минуты, те кто опоздал на полчаса скажут, что всего лишь на 30 минут и где тогда та грань, когда успел? закон есть закон, нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов и не будет таких глупых ситуаций. а если опоздали - ваши проблемы. это же не только Барсы касается
Именно поэтому Челси разрешили уже после закрытия ТО провести трансфер Энцо?)
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Kostyanz13
Ответ ZamoRano
Я думал все адекватные после так называемого факса по де хеа из мю в реал поняли, что такие сделки в дедлайн совершать не стоит, но нет, есть упертые, два мешка Челси и ПСЖ вообще поругались 🤣🤣🤣
Вряд ли там кто-то на полном серьезе сейчас расстраивается, кроме самого игрока. Что одним что другим игрок нужен только для глубины, но у Челси хотя бы понятно в чем дело - травмы, а к чему он в Париже, понять невозможно
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3xclus1ve
Ответ zer
другие опоздают лишь на 2 минуты, те кто опоздал на полчаса скажут, что всего лишь на 30 минут и где тогда та грань, когда успел? закон есть закон, нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов и не будет таких глупых ситуаций. а если опоздали - ваши проблемы. это же не только Барсы касается
Ну конечно, 18-секунд это глобально много. Чем полчаса.
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WESTERN-
Его вроде во вторую команду брали. Думаю его и фифа и лига одобрит. Это же не игрок первой команды
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Кенигсбергер
Ответ Кино Музыка
Не верю в такую чушь. В здравом уме ни одна сделка не совершается на флажке. Просто не захотели.
Ну, не верь. Пару лет назад похожим образом трансфер Адриена Силвы из Спортинга в Лестер сорвался. Опоздали на 14 секунд. Причем Спортинг его уже отзаявил, а Лестер заявить не имел права, в итоге игрок полгода тупо сидел без футбола.
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Extrim
Жаль в Барсе было бы две Араухи)
+1
0
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Рустам Микогазиев
Ответ zer
другие опоздают лишь на 2 минуты, те кто опоздал на полчаса скажут, что всего лишь на 30 минут и где тогда та грань, когда успел? закон есть закон, нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов и не будет таких глупых ситуаций. а если опоздали - ваши проблемы. это же не только Барсы касается
ключевое: из-за ошибки системы. ты же не знаешь полный регламент, возможно в таких случаях если докажут, что не по своей вине, то разрешат
+6
0
+6
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Кино Музыка
Не верю в такую чушь. В здравом уме ни одна сделка не совершается на флажке. Просто не захотели.
+1
-2
-1
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Вячеслав Новиков
Если доказать что это реально ошибка системы, то всё возможно, но такой большой клуб должен как то делать всё заранее
+3
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+2
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Мягкий бананчик Месси
Это как с разговорами про ВАР и ширину линии оффсайда: ты в нем, даже если оказался впереди защитника всего на 1 см.
Так и тут: опоздание на 18 секунд все равно является опозданием
+3
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+3
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corazón blanco
Повторяется история с Силвой, которого приобрёл Лестер и тоже опоздал на считанные секунды, если мне память не изменяет.
0
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-1
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zer
другие опоздают лишь на 2 минуты, те кто опоздал на полчаса скажут, что всего лишь на 30 минут и где тогда та грань, когда успел?

закон есть закон, нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов и не будет таких глупых ситуаций. а если опоздали - ваши проблемы. это же не только Барсы касается
+22
-2
+20
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ZamoRano
Я думал все адекватные после так называемого факса по де хеа из мю в реал поняли, что такие сделки в дедлайн совершать не стоит, но нет, есть упертые, два мешка Челси и ПСЖ вообще поругались 🤣🤣🤣
+5
-1
+4
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Nate
Опоздали? Опоздали. Ну и всё на этом, че бухтеть то
+7
-1
+6
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Osodj Djhshs
Весь мир в курсе правил, но почему-то мешки навроде Парижа и Барсы считают, что они им не писаны. Не успели хоть на полсекунды - ваши проблемы, был целый месяц
+15
-10
+5
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