Директор «Барсы» о срыве трансфера Хулиана Араухо: «Мы опоздали к дедлайну лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА»

Директор «Барселоны» рассказал о срыве трансфера .

Каталонцам не удалось оформить переход защитника « » до дедлайна.

«Мы не смогли зарегистрировать его [вовремя] из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд.

Посмотрим, что скажет », – сказал .