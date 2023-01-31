«Барселона» хочет арендовать Элангу. «МЮ» может отпустить 20-летнего вингера
«Барселоне» интересен вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга.
Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, каталонский клуб заинтересован в аренде 20-летнего вингера.
В руководстве «Барселоны» ведутся споры о том, какую позицию стоит усилить – атаку после ухода Мемфиса Депая в «Атлетико» и травмы Усмана Дембеле или полузащиту, где Серджи Бускетсу требуется сменщик.
«Ман Юнайтед» может отпустить Элангу сегодня. Интерес к нему также проявляют «Эвертон», «Боруссия» и ПСВ.
Также «Барселоне» интересен полузащитник Софьян Амрабат, но «Фиорентина» не хочет отдавать его в аренду, даже если в соглашении будет прописана опция выкупа.
Кроме того, каталонцы хотят усилить позицию правого защитника. «Барсе» интересен 21-летний защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо. С американским клубом ведут переговоры об аренде с правом выкупа. В случае трансфера Араухо зарегистрируют как игрока «Барсы Б».
В этом сезоне у Эланги 2 голевые передачи в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
- Дратути, а вы даёте Араухов в аренду?..
Элангу в ГЕРМАНИЮ в крепкий середняк - это его придел.