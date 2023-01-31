«Барселона» хочет арендовать Элангу. «МЮ» может отпустить 20-летнего вингера

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«Барселоне» интересен вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, каталонский клуб заинтересован в аренде 20-летнего вингера.

В руководстве «Барселоны» ведутся споры о том, какую позицию стоит усилить – атаку после ухода Мемфиса Депая в «Атлетико» и травмы Усмана Дембеле или полузащиту, где Серджи Бускетсу требуется сменщик.

«Ман Юнайтед» может отпустить Элангу сегодня. Интерес к нему также проявляют «Эвертон», «Боруссия» и ПСВ.

Также «Барселоне» интересен полузащитник Софьян Амрабат, но «Фиорентина» не хочет отдавать его в аренду, даже если в соглашении будет прописана опция выкупа.

Кроме того, каталонцы хотят усилить позицию правого защитника. «Барсе» интересен 21-летний защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо. С американским клубом ведут переговоры об аренде с правом выкупа. В случае трансфера Араухо зарегистрируют как игрока «Барсы Б».

В этом сезоне у Эланги 2 голевые передачи в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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31 комментарий

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Адепт Суперлиги
Ответ *MVP*
на чем основано предположение?
На том, что Хави - отличный тренер для молодежи, которвй ставит качественный атакующий футбол, не забывая об обороне
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Overkiller
О, ещё один Араухо-деф.
- Дратути, а вы даёте Араухов в аренду?..
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S1rAlex
Ответ Эрик Оганезов
потому что у Дембеле травма, а Рафинья не о чем
ох, помню, юзер риг.. очень наяривал на эту рафинью) Очевиднейший флоп)
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*MVP*
Ответ Адепт Суперлиги
Неплохой игрок. У Хави может раскрыться в топа.
на чем основано предположение?
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Falsegoalkeeper
Ответ jwbmwbqvih
Серьезно,арендовать Эланга? Это все,что в голову пришло после травмы Дембеля!? Не арендовать кого-то опытного,может даже старого,но все еще в форме? Взять кого-то из молодежки. Уж в вингерах,думаю,там недостатка нету. А они хотят Эланга?
Я бы взял Ахомаша из второй команды. Он левоногий и неплохо смотрелся
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c0ncistad0r
Забирайте, только с обязательством не выпускать его в матчах против МЮ
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jwbmwbqvih
Серьезно,арендовать Эланга? Это все,что в голову пришло после травмы Дембеля!? Не арендовать кого-то опытного,может даже старого,но все еще в форме? Взять кого-то из молодежки. Уж в вингерах,думаю,там недостатка нету. А они хотят Эланга?
0
0
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DolJun
Ответ Егор Ольшанов
Было бы весело если Челси в чемпион шип вылетит
егорка, при чем тут челси?)
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Aleus Marcus
Ответ Filipp Gorski
Будет забавно если он выбьет МЮ из ЛЕ
кто плюсует такую чепуху?
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Андрей Тишкович
Ответ RedDevil1909
Комментарий удален пользователем
Одним больше одним меньше Барселона даже непочувствует
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Samsung Galaxy
Ответ Kirill G.
Комментарий удален модератором
Не может чувак . Его всегда тянет в чужой огород . Знатная затычка
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Zorro
Хороший ход
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MS-13
Ответ RedDevil1909
Комментарий удален пользователем
чтобы ты спросило
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RedDevil1909
Комментарий удален
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Эрик Оганезов
Ответ Орa Алв
Зачем барсе ещё один вингер?
потому что у Дембеле травма, а Рафинья не о чем
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Валягин Максим
Ответ Орa Алв
Зачем барсе ещё один вингер?
Травма Дембеле
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Павел Тихомиров
Ну это смешно.
Элангу в ГЕРМАНИЮ в крепкий середняк - это его придел.
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прощай Роналду
Ответ DolJun
если выкинет мю из ле - было бы весело, но не так весело, как если бы барса успела арендовать роналду в свое время)
Пожелать Роналду Барсе это низко даже для тебя "Лучшего персофона в истории Барселоны"
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Nuraly Amirov
Ответ WelcomeBackPURE
Он играть не будет против МЮ и все. Да, очень забавно
Не, пусть играет, ослабит состав сопа)
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Kirill G.
Ответ Егор Ольшанов
Было бы весело если Челси в чемпион шип вылетит
Согл
+3
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Адилжан Иманкулов
Ответ Filipp Gorski
Будет забавно если он выбьет МЮ из ЛЕ
Никаких забавно если аренда то он против МЮ не сыграет
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Kirill G.
Ответ DolJun
если выкинет мю из ле - было бы весело, но не так весело, как если бы барса успела арендовать роналду в свое время)
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cektor
Тебас одобряет ?))
0
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Serik Alik
Ответ Karl0709
Почему такой ажиотаж в последний день?
Вы сами ответили на свой же вопрос.
+39
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Dida Fifty
Ответ Filipp Gorski
Будет забавно если он выбьет МЮ из ЛЕ
Если аренда, то врядли вообще сыграет против МЮ
+4
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