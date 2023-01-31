Фанаты на расовой почве оскорбляли форварда «Суонси» Обафеми после перехода в «Бернли» в аренду

Теги премьер-лига Англия болельщики Бернли Суонси высшая лига Уэльс соцсети Майкл Обафеми расизм дискриминация Футбол

Нападающий «Суонси» Майкл Обафеми подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

После перехода Обафеми в «Бернли» на правах аренды до конца сезона фанаты «Суонси» подвергли игрока оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. Клуб выпустил заявление, в котором резко осудил поведение болельщиков.

«Суонси» осведомлен об отвратительных расистских оскорблениях, размещаемых в социальных сетях в связи с переходом Майкла Обафеми на правах аренды в «Бернли».

Клуб возмущен мерзкими выражениями, используемыми в этих оскорбительных публикациях, и работает над выявлением виновных и принятием самых решительных мер.

Об инциденте сообщили в полицию Южного Уэльса, которая проводит расследование. В обществе или футболе нет места расизму и иным формам дискриминации», – говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне на счету Обафеми 3 гола и 1 голевая передача в 19 матчах в чемпионате Уэльса. Подробная статистика игрока – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий