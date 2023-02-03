Гвардиола о Холанде и Кейне: «Я доволен Эрлингом, а «Тоттенхэм» доволен Харри. Он доказал, что статистика не зависит от титулов»
Пеп Гвардиола высказался об Эрлинге Холанде и Харри Кейне.
Летом 2021 года «Манчестер Сити» пытался купить нападающего «Тоттенхэма», но трансфер не состоялся.
«Я очень доволен Эрлингом. А «Тоттенхэм» доволен Кейном. Какой замечательный игрок. Он столько сделал – речь не только о голах, но и о мастерстве. Они не выиграли трофей, значит, он плохой игрок? Харри доказал, что статистика не зависит от титулов.
Кейн остается одним из лучших нападающих из тех, которых я видел в жизни. Разве тренеры плохи, если не выигрывают титулы? «Тоттенхэм» рад, что Кейн у них есть, мы счастливы с Эрлингом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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