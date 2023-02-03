Гвардиола о Холанде и Кейне: «Я доволен Эрлингом, а «Тоттенхэм» доволен Харри. Он доказал, что статистика не зависит от титулов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался об Эрлинге Холанде и Харри Кейне.

Летом 2021 года «Манчестер Сити» пытался купить нападающего «Тоттенхэма», но трансфер не состоялся.

«Я очень доволен Эрлингом. А «Тоттенхэм» доволен Кейном. Какой замечательный игрок. Он столько сделал – речь не только о голах, но и о мастерстве. Они не выиграли трофей, значит, он плохой игрок? Харри доказал, что статистика не зависит от титулов.

Кейн остается одним из лучших нападающих из тех, которых я видел в жизни. Разве тренеры плохи, если не выигрывают титулы? «Тоттенхэм» рад, что Кейн у них есть, мы счастливы с Эрлингом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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razoblachitel
Ответ Direct free kick
Клуб попал в финал ЛЧ благодаря травме Кейна, снова лузер не при делах, а как он вышел на поле - проигрыш без шансов
Да и вообще, не было бы Кейна - тоттенхэм взял бы 5 апл и 3 лч, однозначно.
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lampard4ever
С точки зрения стороннего наблюдателя Кейн - одинаково великолепный футболист что с трофеями, что без. Другое дело, что со стороны самого Кейна картина выглядит совершенно иначе. Уверен, он, как и любой другой футболист, мечтает о трофеях. Пересидел он в Тоттенхэме, Леви запудрил ему мозги, конечно.
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Direct free kick
Ответ udiekemen
Жаль, почти всю карьеру в Тоттенхэме, но а мог бы и ЛЧ конечно выиграть с этой командой, но не везёт
Клуб попал в финал ЛЧ благодаря травме Кейна, снова лузер не при делах, а как он вышел на поле - проигрыш без шансов
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Benner
Сити как раз его и надо было брать вместо норвежского бруска. С этим поленом теперь Сити откатился на десятки шагов назад. Вот с Кейном могли стать еще сильнее и продлить доминацию в Англии еще на лет 5
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Александр Степанов
Пеп конечно образец здравомыслия, когда рассуждает на такие темы. Кейн - абсолютная легенда Тотенхэма. Надеюсь, под конец карьеры перейдет куда-то в топ клуб. Парень заслужил титул
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Sevuska
Ответ DolJun
статистика не в титулах? штаа??
Он всё правильно сказал , ведь не будем забывать - Хари играет за Тоттенхэм 😊
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udiekemen
Жаль, почти всю карьеру в Тоттенхэме, но а мог бы и ЛЧ конечно выиграть с этой командой, но не везёт
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Gornostaev
Тоттенхэм вообще не про титулы... Трагическая карма Кейна в том, что он увяз так надолго в этом болоте без стиля, истории и всяких перспектив...
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Direct free kick
0 ударов по воротам 2-ого номера Сити в финале кубка лиги 2021. Ещё бы Пеп его не хвалил
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Орa Алв
"Поэтому глупо было переплачивать за ЭНЦО" добавил Пеп
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DolJun
статистика не в титулах? штаа??
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