Карло Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже с Пепом это случится, если он продолжит работать»

высказался о судьбе футбольных тренеров.

Главный тренер « » сделал это на пресс-конференции перед перенесенным матчем 17-го тура с «Валенсией», которая недавно расторгла контракт с .

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме . Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать.

Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», – заявил Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Валенсией» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.