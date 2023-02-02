Карло Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже с Пепом это случится, если он продолжит работать»
Карло Анчелотти высказался о судьбе футбольных тренеров.
Главный тренер «Реала» сделал это на пресс-конференции перед перенесенным матчем 17-го тура Ла Лиги с «Валенсией», которая недавно расторгла контракт с Дженнаро Гаттузо.
«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать.
Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», – заявил Анчелотти.
«Реал» сыграет с «Валенсией» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Я думаю и не только я , за столько времени и столько звёздами можно было , да что там можно было , надо было выиграть лигу чемпионов.
Кстати это прямо касается и псж
А вот если и в следующем мимо титула,то Карло - прав. Уволят. Ну или сам сбежит,якобы не уволили,а сам