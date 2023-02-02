Карло Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже с Пепом это случится, если он продолжит работать»

Теги Дженнаро Гаттузо Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Валенсия Ла Лига отставки Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти высказался о судьбе футбольных тренеров.

Главный тренер «Реала» сделал это на пресс-конференции перед перенесенным матчем 17-го тура Ла Лиги с «Валенсией», которая недавно расторгла контракт с Дженнаро Гаттузо.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать.

Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», – заявил Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Валенсией» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ 26
а он ее что не выигрывал?
Его выигрывал тройка Месси, Хави,Иньеста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ corazón blanco
Теем не менее Пеп столько лет уже не выиграет её, однако работает в Сити до сих пор, значит руководство все устраивает. В Англии на ведущих ролях который уже год, столько внутренних трофеев клубу принёс, у команды есть стиль.
Но согласитесь для супер клубов на первом месте победа в лиге чемпионов.
Я думаю и не только я , за столько времени и столько звёздами можно было , да что там можно было , надо было выиграть лигу чемпионов.
Кстати это прямо касается и псж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Гвардиола не пользуется личной бригадой судейских ассистентов, как некоторые
Эвребе: 🗿
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Работа такая, ты или хороший или иды нафиг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Пеп сам увольняет клубы, как Чак Норрис
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ 26
а он ее что не выигрывал?
Вы же наверно поняли что , речь о каком клубе идёт .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто там рекордсмен по выигранным ЛЧ? Сколько лет назад Гвардиола её выигрывал?
Гвардиола не пользуется личной бригадой судейских ассистентов, как некоторые
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AstaAsta
Ответ Никого_нет
Думаю нельзя, так как Клоппа увольняли из БД, а Пеп всегда сам по истечению контракта уходил Да и сейчас Юрген близок к увольнению
Клопп из БД уходил по собственной воле, это много раз обговаривалось. И сейчас вовсе не близок, с чего такое мнение. Сейчас на самом деле то же, что и тогда в 2015, если примет сам решение уйти в отставку, тогда да, примут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergy Grand
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Просто хитрожопый лысый сам всегда убегает, как только чует запах жареного.
Это описание подходит и для Зидана, к слову
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BlackBart
Клоппа также не увольняли никогда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
26
Ответ Я Гражданин Мира
Главная работа , это победа в лига чемпионов !
а он ее что не выигрывал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BlackBart
Ответ Никого_нет
Думаю нельзя, так как Клоппа увольняли из БД, а Пеп всегда сам по истечению контракта уходил Да и сейчас Юрген близок к увольнению
это тебе сказал, что его уволили из БД? Он сам ушел, заранее объявив об этом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Андреевич
Ответ Никого_нет
Думаю нельзя, так как Клоппа увольняли из БД, а Пеп всегда сам по истечению контракта уходил Да и сейчас Юрген близок к увольнению
Клоппа не увольняли из БД
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Olajuvon
Только Мостового не уволить, потому что он Царь!
Он сам кого хочет уволить!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Величайших не увольняют, это не про карлуху)
Кто там рекордсмен по выигранным ЛЧ? Сколько лет назад Гвардиола её выигрывал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Я Гражданин Мира
Главная работа , это победа в лига чемпионов !
Теем не менее Пеп столько лет уже не выиграет её, однако работает в Сити до сих пор, значит руководство все устраивает. В Англии на ведущих ролях который уже год, столько внутренних трофеев клубу принёс, у команды есть стиль.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ GuruFutbola
Величайших не увольняют, это не про карлуху)
Потому что они сами уходить, когда видит что надо уходить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Мелкумян
Ответ Владимир Андреевич
Ферги никто не увольнял, хотя работал он ну оооочень долго
Неправда, его увольняли из 2 клуба в карьере
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Проиграет помощнику и попросит ещё лярд на трансферы.
А вот если и в следующем мимо титула,то Карло - прав. Уволят. Ну или сам сбежит,якобы не уволили,а сам
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liquidozz
Дон Карло ещё тот тролль 😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olajuvon
Только Мостового не уволить, потому что он Царь!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Валенсия должна быть на психологическом подъёме и навязать борьбу меньше, чем клубу
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ corazón blanco
Это, кстати, прекрасно охарактеризовывает работу, которую проделывает Гвардиола.
Главная работа , это победа в лига чемпионов !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Андреевич
Ферги никто не увольнял, хотя работал он ну оооочень долго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Просто хитрожопый лысый сам всегда убегает, как только чует запах жареного.
это ты сейчас про зидана ?
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий