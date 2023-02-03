Пеп о тратах «Челси»: «Удивительно, ведь это не клуб-государство. У «Ман Сити» 11 трофеев за 5 лет, хотя мы тратили на уровне 5-6 клубов АПЛ»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола сравнил траты «Челси» с вложениями «Ман Сити» в последние годы.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Это не мое дело. Удивительно, потому что это не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние 5 лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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19 комментариев

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Belfast Boy
Ответ Marcus-light
Насколько помню до безумия Челси в АПЛ было только два клуба, оба из Манчестера, с тратами на основу и скамейку больше миллиарда.
плохо помнишь, безумные траты начались с Челси Абрамовича
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Reece24
Челси продаёт игроков намного круче, чем Сити. Имеет лучшую школу в Англии, и неплохо собирает кэш с аренд.

Гуехи, Абрахам, Томори - вот тебе уже почти 100 лямов в бюджет Челси. А поскольку они воспитанники - это огромный плюс для fair play.

Или Азар+Мората на 220 миллионов.

Сити за Жезуза и Стерлинга получил всего 100. А это звездные игроки.
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OldRedWhite
Ответ Sardor Abdujalilov
Потратил миллиарды
Главное другое !
Откуда он знает про гос клубы ?
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Nuraly Amirov
Ответ Winterburn
5-6 клубов в сумме, он имеет ввиду?
Это уже ближе к правде)
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Сикарио
Сказал Пип по кличке "миллиард евро и ноль ЛЧ"
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Nuraly Amirov
Опять сказки от Пепа, что он тратил не больше других)
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Армен Онфрой
Удивительно, ведь это не Ман Сити
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Вальтер Пандиани
Лысый балабол.
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Batt Monner
Ответ Marcus-light
Насколько помню до безумия Челси в АПЛ было только два клуба, оба из Манчестера, с тратами на основу и скамейку больше миллиарда.
Траты у Сити крупные, но они так же хорошо продают, нетто далеко не самые главные транжиры
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Гегенпрессинг Рангника
Пеп: это не мое дело, но челси жёстко развели
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инок
Этому составу Челси целиком цена миллионов 300 от силы.
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Marcus-light
Насколько помню до безумия Челси в АПЛ было только два клуба, оба из Манчестера, с тратами на основу и скамейку больше миллиарда.
Так то Челси со времен лидера Чукотки безумством занимается.
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Александр Баранов
Ответ gustavo1097
5-6 клубы тратят сотни миллионов? Ну не считая Челси) но и они не 5-6 сейчас ахаха
10 ползем :((( худший сезон за последни лет 15... Мб что-то поменяется с этим закупом на 323 ляма
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Ванька-Манька
да, Челси - это мерзкий мешок
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Winterburn
5-6 клубов в сумме, он имеет ввиду?
+4
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Сергей Пацаваца
Одних защитников на пол лярда
+1
-1
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Marcus-light
Насколько помню до безумия Челси в АПЛ было только два клуба, оба из Манчестера, с тратами на основу и скамейку больше миллиарда.
+13
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gustavo1097
5-6 клубы тратят сотни миллионов? Ну не считая Челси) но и они не 5-6 сейчас ахаха
+2
-2
0
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Sardor Abdujalilov
Потратил миллиарды
+15
-4
+11
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