Пеп о тратах «Челси»: «Удивительно, ведь это не клуб-государство. У «Ман Сити» 11 трофеев за 5 лет, хотя мы тратили на уровне 5-6 клубов АПЛ»
Пеп Гвардиола сравнил траты «Челси» с вложениями «Ман Сити» в последние годы.
Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
«Это не мое дело. Удивительно, потому что это не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние 5 лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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Гуехи, Абрахам, Томори - вот тебе уже почти 100 лямов в бюджет Челси. А поскольку они воспитанники - это огромный плюс для fair play.
Или Азар+Мората на 220 миллионов.
Сити за Жезуза и Стерлинга получил всего 100. А это звездные игроки.
Откуда он знает про гос клубы ?