Пеп о тратах «Челси»: «Удивительно, ведь это не клуб-государство. У «Ман Сити» 11 трофеев за 5 лет, хотя мы тратили на уровне 5-6 клубов АПЛ»

сравнил траты « » с вложениями « » в последние годы.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Это не мое дело. Удивительно, потому что это не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние 5 лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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