«Арсенал» и Мартинелли подписали контракт до 2027-го с опцией продления еще на сезон

Теги премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Мартинелли Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» подтвердил, что заключил новый контракт с Габриэлом Мартинелли.

Лондонский клуб сообщил, что заключил долгосрочное соглашение с бразильским футболистом.

По данным Фабрицио Романо, срок нового контракта игрока рассчитан до лета 2027 года. У «Арсенала» будет опция продления соглашения до июня 2028 года.

Предыдущий контракт Мартинелли с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2024 года.

Фото: twitter.com/Arsenal

Габриэл перешел в «Арсенал» из «Итуано» летом 2019 года и сыграл 76 матчей за «канониров».

В текущем сезоне у него 7 голов и 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Полную статистику вингера можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Степан Сорокин
И этого парня нашли в 4-ом бразильском дивизионе.
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Zekenstein
Лучшая новость зимы
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Влад Белянский
Именно мартинелли вышел тогда в старте на матч с Челси вместо обамеянга, после проигрышной серии и показал, что такое прессинг и работа на поле, разница между ним и обамеянгом по пользе для команды просто колоссальная, никакие голеадоры-пешеходы не сравнятся с ним
+4
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Микель Венгер
Теперь главное, чтобы не сбавлял темпы.
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Quintin07
осталось продлить Сака и Салиба!
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Umid Rahimov
Это лучшая новость на сегодня, я даже выпью сегодня за это ))
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Rhett Butler
Хорошая новость! Виден прогресс под руководством Артеты. Главное без травм...
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Данила Бодров
Отличные новости !
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