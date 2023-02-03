«Арсенал» и Мартинелли подписали контракт до 2027-го с опцией продления еще на сезон
«Арсенал» подтвердил, что заключил новый контракт с Габриэлом Мартинелли.
Лондонский клуб сообщил, что заключил долгосрочное соглашение с бразильским футболистом.
По данным Фабрицио Романо, срок нового контракта игрока рассчитан до лета 2027 года. У «Арсенала» будет опция продления соглашения до июня 2028 года.
Предыдущий контракт Мартинелли с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2024 года.
Фото: twitter.com/Arsenal
Габриэл перешел в «Арсенал» из «Итуано» летом 2019 года и сыграл 76 матчей за «канониров».
В текущем сезоне у него 7 голов и 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Полную статистику вингера можно изучить здесь.
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