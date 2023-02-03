«Арсенал» и Мартинелли подписали контракт до 2027-го с опцией продления еще на сезон

«Арсенал» подтвердил, что заключил новый контракт с .

Лондонский клуб сообщил, что заключил долгосрочное соглашение с бразильским футболистом.

По данным , срок нового контракта игрока рассчитан до лета 2027 года. У « » будет опция продления соглашения до июня 2028 года.

Предыдущий контракт Мартинелли с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2024 года.

Фото: twitter.com/Arsenal

Габриэл перешел в «Арсенал» из «Итуано» летом 2019 года и сыграл 76 матчей за «канониров».

В текущем сезоне у него 7 голов и 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Полную статистику вингера можно изучить здесь.