Президент «Пересвета» о религии: «Мы не команда священников, но через футбол православием может заинтересоваться какое-то количество людей»

Президент «Пересвета» высказался о связи футбола и православия.

«Мы не команда священников. Но если кто-то из футболистов будет выступать против нашей веры – ему с нами не по пути.

На церковные праздники стараемся выезжать в храм – но обязаловки нет: ты можешь быть даже атеистом, просто не выражай это активно, относись с уважением к нашему видению. Как-то я спросил одного молодого игрока: почему не поехал с нами? Он ответил: «Слушай, я не особо в это верю».

Никаких проблем: у нас все добровольно. Хотя недавно умер первый тренер этого парня – и я видел, как после похорон он сам зашел в церковь помолиться. Видимо, мы тоже что-то меняем», – сказал Алексей Карбовский.

Также он рассказал, что идея создать клуб пришла после посещения епархиальных курсов.

«Кто-то после них пошел работать в воскресные школы, другой сокурсник открыл в Москве кабинет православной психологии. А я решил, что через футбол православием может заинтересоваться хотя бы какое-то количество людей. Это своего рода миссионерство», – добавил Алексей.

Президент «Пересвета» об алкоголе на стадионах: «Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет»

«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии