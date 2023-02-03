Президент «Пересвета» о религии: «Мы не команда священников, но через футбол православием может заинтересоваться какое-то количество людей»
Президент «Пересвета» высказался о связи футбола и православия.
«Мы не команда священников. Но если кто-то из футболистов будет выступать против нашей веры – ему с нами не по пути.
На церковные праздники стараемся выезжать в храм – но обязаловки нет: ты можешь быть даже атеистом, просто не выражай это активно, относись с уважением к нашему видению. Как-то я спросил одного молодого игрока: почему не поехал с нами? Он ответил: «Слушай, я не особо в это верю».
Никаких проблем: у нас все добровольно. Хотя недавно умер первый тренер этого парня – и я видел, как после похорон он сам зашел в церковь помолиться. Видимо, мы тоже что-то меняем», – сказал Алексей Карбовский.
Также он рассказал, что идея создать клуб пришла после посещения епархиальных курсов.
«Кто-то после них пошел работать в воскресные школы, другой сокурсник открыл в Москве кабинет православной психологии. А я решил, что через футбол православием может заинтересоваться хотя бы какое-то количество людей. Это своего рода миссионерство», – добавил Алексей.
Президент «Пересвета» об алкоголе на стадионах: «Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет»
«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии
Елки палки.
Ясно, что вера, это очень и очень важный и нужный костыль в жизни очень многих.
И самый доступный из всех.
Но, елки палки... я все же надеюсь, что на первые строчки пропаганды когда-нибудь выйдет трезвое отношение к самому себе, и способность психолога заменить батюшку.
Чтобы организовать принципиальное дерби
Православненько