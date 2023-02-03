Президент «Пересвета» об алкоголе на стадионах: «Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет»

Теги премьер-лига Россия болельщики Вторая лига стадионы алкоголь и спорт религия Пересвет Домодедово Футбол

Президент «Пересвета» выступает против запрета пива на стадионах.

«Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет. Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Пиво расслабляет, человек становится раскованным – отсюда и поддержка команды эмоциональнее.

И это гораздо лучше, чем если человек набухается водкой перед стадионом. Ну и для нас это дополнительный доход – как выживать частным клубам, если мы даже базовые потребности болельщиков на стадионе не закрываем?» – сказал Алексей Карбовский.

«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии

Связь церкви и российского спорта: от обряда «Химок» до комиссии РПЦ и духовника на Олимпиаде

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30 комментариев

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karlsson27
Красиво заливает!
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Георгий Юраков
Лучший !
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OldRedWhite
Ответ Oleg Andreev
Всему своё время и место.
Аминь !
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Adeen
Какой... хитрый человек)
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Oleg Andreev
Ответ OldRedWhite
Почему по пятницам ? Шабат ?
Всему своё время и место.
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alegosha
Ответ Вася Столяр
Превратил это одно, но сам то потом не пил
Пил на тайной вечере
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OldRedWhite
Ответ Oleg Andreev
Получается Богоугодным делом занимаемся по пятницам.
Почему по пятницам ?
Шабат ?
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Marienburg
Наш человек 👍
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Назар Игорь
Христос накормил пятью хлебами и тремя рыбами массу людей. ВВП так не может.
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Cearvm
Ответ Apol
Грамотно приплел благородное вино к разбавленному пивасу
Ох уж это благородное вино, которое два тысячелетия назад все пили из-за недостатка чистой воды. Вино было разбавлено куда сильнее "пиваса")
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Pb-SE
А женщинам можно на стадион ходить или грех?
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Мохнатый55
Ответ Вася Столяр
Превратил это одно, но сам то потом не пил
Ну так он знал же, каким образом вино получилось. Вот и решил не рисковать.
+3
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John Doomsday
Да-да, питие в меру во славу Божию не грех, а богоугодное дело
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Dinamik1
Эта горбачевщина всем надоела.Те кто принял эти меры у себя на работе дубасят мама не горюй.
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Rio de Janeiro
Ответ M_i_t_y_a
Спортс опять интервью попилил на много частей и мы будем любоваться этими отрывками пару дней?
Радуйтесь если не неделю как со всякими шмурновыми.Надо же местных хомячков чем-то кормить
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Николай Коровин
Что за дичь второй день подряд. Один про тюрьму другой про алкоголь
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Gonzoo
Перспективный проект в плане обсуждения дичи, которую они будут нести в инфопространстве. Может их вместо Химок в РПЛ?
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кuraakula belov
Был такой клуб в 90х Реформация из Абакана, да канул в лету

Тоже на религиозном движе был)
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Aleksey Yashin
Пойду сегодня после работы в бар закрывать свои базовые потребности
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M_i_t_y_a
Спортс опять интервью попилил на много частей и мы будем любоваться этими отрывками пару дней?
+3
0
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Winterburn
Ответ Apol
Грамотно приплел благородное вино к разбавленному пивасу
И еще смешал это с водкой. Этому Пересвету явно нехорошо на утро будет)
+8
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ОттоДракула
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Это мы поддерживаем
Воистину воскресе
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Добрый Ретроград
Предложите пиво клубу "Ахмат". Им понравится.
+1
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Oleg Andreev
Получается Богоугодным делом занимаемся по пятницам.
+18
-2
+16
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Tutti Pazzi per Materazzi
Это мы поддерживаем
+40
-1
+39
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