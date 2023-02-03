Президент «Пересвета» об алкоголе на стадионах: «Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет»

Президент «Пересвета» выступает против запрета пива на стадионах.

«Грех – это упиваться, а выпить пиво – вовсе нет. Вспомните первое чудо Христа, который превратил воду в вино. Пиво расслабляет, человек становится раскованным – отсюда и поддержка команды эмоциональнее.

И это гораздо лучше, чем если человек набухается водкой перед стадионом. Ну и для нас это дополнительный доход – как выживать частным клубам, если мы даже базовые потребности болельщиков на стадионе не закрываем?» – сказал Алексей Карбовский.

«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии

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