Мбаппе повредил колено в матче с «Монпелье», у Рамоса травма приводящей мышцы

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция травмы Монпелье Килиан Мбаппе Футбол

Стали известны характеры повреждений Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе.

Футболисты «ПСЖ» получили травмы и не смогли доиграть матч чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Рамос и Мбаппе были заменены в первом тайме.

Сообщается, что Рамос повредил приводящую мышцу. Степень серьезности повреждения еще предстоит выяснить.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Мбаппе получил удар в колено.

В эфире телеканала Canal+ заметили, как француз сказал «мне слишком больно» в адрес медицинского персонала, держась за подколенное сухожилие.

14 февраля «ПСЖ» предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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8 комментариев

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Александр Гончаров
Ответ Fan de PSG depuis 2002
ПСЖ и без Килиана может справиться с этой Баварией.
Бавария не в лучшем виде сейчас но честно говоря посмотрел на игру ПСЖ и пришел к выводу , что без Мбаппе они даже слабее слабой Баварии
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Кукич
Бавария довольно потирает ручки.Сама судьба говорит не бывать Псж в 1/4 финале .За день не купили игрока в ротацию атаки Зиеша, Рамос и Мбаппе поломались.Опять Меську будут драть немцы?
Пари Сен-Жермен пройдет Баварию. Даже не сомневайтесь
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Александр Гончаров
Если Мбаппе не будет, ПСЖ лучше не выходить.
ПСЖ и без Килиана может справиться с этой Баварией.
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Геннадий Тимченко
Ответ Кукич
Бавария довольно потирает ручки.Сама судьба говорит не бывать Псж в 1/4 финале .За день не купили игрока в ротацию атаки Зиеша, Рамос и Мбаппе поломались.Опять Меську будут драть немцы?
пешеход стоит целой команды - он вообще, как богатырь, может выйти один на поле... к тому же после днюхи должен уже и Неймар оклематься🤣🤣🤣
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Александр Гончаров
Ответ Кукич
Бавария довольно потирает ручки.Сама судьба говорит не бывать Псж в 1/4 финале .За день не купили игрока в ротацию атаки Зиеша, Рамос и Мбаппе поломались.Опять Меську будут драть немцы?
Если Мбаппе не будет, ПСЖ лучше не выходить.
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Nogoi89
Он не травмат вообще, надеюсь не связки колена.
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Кукич
Бавария довольно потирает ручки.Сама судьба говорит не бывать Псж в 1/4 финале .За день не купили игрока в ротацию атаки Зиеша, Рамос и Мбаппе поломались.Опять Меську будут драть немцы?
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GuruFutbola
Пора рамосу переходить к кринжу, пока не поздно
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