Мбаппе повредил колено в матче с «Монпелье», у Рамоса травма приводящей мышцы

Стали известны характеры повреждений и .

Футболисты «ПСЖ» получили травмы и не смогли доиграть матч чемпионата Франции против « » (3:1). Рамос и Мбаппе были заменены в первом тайме.

Сообщается, что Рамос повредил приводящую мышцу. Степень серьезности повреждения еще предстоит выяснить.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Мбаппе получил удар в колено.

В эфире телеканала Canal+ заметили, как француз сказал «мне слишком больно» в адрес медицинского персонала, держась за подколенное сухожилие.

14 февраля « » предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.