Мбаппе повредил колено в матче с «Монпелье», у Рамоса травма приводящей мышцы
Стали известны характеры повреждений Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе.
Футболисты «ПСЖ» получили травмы и не смогли доиграть матч чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Рамос и Мбаппе были заменены в первом тайме.
Сообщается, что Рамос повредил приводящую мышцу. Степень серьезности повреждения еще предстоит выяснить.
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Мбаппе получил удар в колено.
В эфире телеканала Canal+ заметили, как француз сказал «мне слишком больно» в адрес медицинского персонала, держась за подколенное сухожилие.
14 февраля «ПСЖ» предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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