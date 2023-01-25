Гальтье о Неймаре: «На ЧМ его голеностопам досталось, он все еще испытывает боль и не вернул легкость в игре»

рассказал, что вернулся с с повреждением.

«На чемпионате мира его голеностопам досталось, ему требовалось лечение. Вернувшись [в «ПСЖ»], он все еще испытывал боль.

Он прилагает много усилий. Он еще не восстановил свою легкость в игре до конца», – сказал главный тренер « ».

В матче Кубка Франции против «Пеи де Кассель» (7:0) Неймар забил гол и отдал 2 голевые передачи.