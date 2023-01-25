Гальтье о Неймаре: «На ЧМ его голеностопам досталось, он все еще испытывает боль и не вернул легкость в игре»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Кубок Франции травмы Неймар ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье рассказал, что Неймар вернулся с ЧМ-2022 с повреждением.

«На чемпионате мира его голеностопам досталось, ему требовалось лечение. Вернувшись [в «ПСЖ»], он все еще испытывал боль.

Он прилагает много усилий. Он еще не восстановил свою легкость в игре до конца», – сказал главный тренер «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против «Пеи де Кассель» (7:0) Неймар забил гол и отдал 2 голевые передачи.

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7 комментариев

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Emma Nevskaia
Ответ Rule1
Обидно что мы сидя на диванах это понимаем,а он будучи главным тренером команды,не может до этого додуматься 🤔. Легче отмазку закинуть для них
если это сарказм,то неуместный ))
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Ренат Хамидулин
Ответ Flow market Victor Mercedes
Ещё бы, с его стилем игры вообще удивительно как он до сих пор на своих ногах ходит
Он много отдыхает и лечится, с момента перехода в ПСЖ он и 30 матчей за сезон еле набирает. Он очень талантливый игрок, но при этом очень ленивый.
+1
-1
0
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Rule1
Ответ Emma Nevskaia
не имело ли тогда смысл не выпускать его на матчи с дворовыми командами и подвести в нормальной форме к матчу в лч???
Обидно что мы сидя на диванах это понимаем,а он будучи главным тренером команды,не может до этого додуматься 🤔.
Легче отмазку закинуть для них
+4
0
+4
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Emma Nevskaia
не имело ли тогда смысл не выпускать его на матчи с дворовыми командами и подвести в нормальной форме к матчу в лч???
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gaval
Ответ Flow market Victor Mercedes
Ещё бы, с его стилем игры вообще удивительно как он до сих пор на своих ногах ходит
стиль Вам его не нравится?
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Нассер Эль Хелайфи
Скоро мы его продадим. Найти бы покупателя.
0
-4
-4
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Flow market Victor Mercedes
Ещё бы, с его стилем игры вообще удивительно как он до сих пор на своих ногах ходит
+15
0
+15
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