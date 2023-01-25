Гальтье о Неймаре: «На ЧМ его голеностопам досталось, он все еще испытывает боль и не вернул легкость в игре»
Кристоф Гальтье рассказал, что Неймар вернулся с ЧМ-2022 с повреждением.
«На чемпионате мира его голеностопам досталось, ему требовалось лечение. Вернувшись [в «ПСЖ»], он все еще испытывал боль.
Он прилагает много усилий. Он еще не восстановил свою легкость в игре до конца», – сказал главный тренер «ПСЖ».
В матче Кубка Франции против «Пеи де Кассель» (7:0) Неймар забил гол и отдал 2 голевые передачи.
Легче отмазку закинуть для них