Мбаппе и Рамос получили травмы. Игра «ПСЖ» с «Баварией» – 14-го

Теги Бавария ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Монпелье Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Здоровье Юго Экитик Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

Форвард на 20-й минуте просигнализировал о необходимости его заменить и сел на газон. Медперсоналу он указал на левое бедро.

Вместо Мбаппе на поле вышел Юго Экитик. Килиан, прихрамывая и потирая заднюю поверхность бедра, отправился в раздевалку.

На 32-й минуте защитника парижан Серхио Рамоса, столкнувшегося головами с футболистом «Монпелье», заменил хавбек Ренату Саншеш.

14 февраля «ПСЖ» предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот «Монпелье» на добивании

«Монпелье» – «ПСЖ». Месси играет, Мбаппе травмировался. Онлайн-трансляция

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34 комментария

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Muhammad Juraev
Ответ kassi kill
🤣🤣🤣 хороший анекдот. ты посмотри успехи меси в лч за последние 7 лет. увидишь как он "тащил" против топ командам.
А теперь посмотри на последние всю жизнь кринжа на ЧМ 🤣🤣🤣
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Muhammad Juraev
Мбаппе с 2 попыток не может забить с пенальти, но винить мы будем Месси)
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SternDesSüdens
Ответ GuruFutbola
Травам рамоса это усиление для ПСЖ, а вот Мбаппе будет очень не хватать
Зато на дне рождения Неймара будет хватать
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GuruFutbola
Травам рамоса это усиление для ПСЖ, а вот Мбаппе будет очень не хватать
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Кукич
Не по теме ,но у Монако появился еще один суперталант вундеркинд Элисс Бен Сегир ..Очередной гол положил
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Yu123
Ответ Барсик Юрана
Месси опять тащить свою команду в одиночку?🤔
как 2.5 года назад?)
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SEM WILSON
Меська щас покажет фанаткам насредина как надо играть футбол ,даже незабивая гол быть лучшим игроком матча! На лево на права раздает фирменные передачи что даже мамаев не промахнется.
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sayemlo
Ответ Виктор Петров
Нууу телка бадра
тёлка мать твоя)
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sayemlo
Ответ Parce
Месси 4 раза кубок ля на Камп Ноу приносил
особенно в 2006)) он даже в списке запасных не был в финале. в 2015 лч привезли Неймар, Ракитич и Суарес. Лучшим игроком того матча стал Иньеста. за то привёз🤣🤣🤣
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Виктор Петров
Ответ kassi kill
что за футболист кристинка? у тебя явно с головой проблемы.
Нууу телка бадра
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Денис Югай
Ответ sayemlo
Хакими один из главных лидеров, меси нет. Видим как меси без Неймара и Мбппее полный 0.
Иди высрись 🤡
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kassi kill
Ответ Виктор Петров
Ты фанатка Кристинки истерички у которой 0+0 в плей-офф чм на 5 чм?))))
что за футболист кристинка? у тебя явно с головой проблемы.
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Parce
Ответ sayemlo
разве меси когда-то тащил? может его тащили? 🤔 Чёт меси обещал принести лч на камп ноу, но привёз только кубок Испании. "тащил" Ах, да, в лч не играют эйбары.
Месси 4 раза кубок ля на Камп Ноу приносил
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Дядя Артем
Ответ Bayern munich 2212
А в параллельном матче Бавария с кансело разрывает Майнц
Разрывает там Шупо Мотинг,не путай пожалуйста
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Виктор Петров
Ответ kassi kill
🤣🤣🤣 хороший анекдот. ты посмотри успехи меси в лч за последние 7 лет. увидишь как он "тащил" против топ командам.
Ты фанатка Кристинки истерички у которой 0+0 в плей-офф чм на 5 чм?))))
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Syndycate
Ответ Барсик Юрана
Месси опять тащить свою команду в одиночку?🤔
В прошлом сезоне уже затащил, аж в штаны наложил и пеналь не забил)
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WelcomeBackPURE
Отлично придумали, потом скажут после вылета что мол травмы
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Дворец культуры Центральный
Ответ sayemlo
Хакими один из главных лидеров, меси нет. Видим как меси без Неймара и Мбппее полный 0.
по фактам ведь расписал. жаль Юрсик Барана минуснул и сейчас думает новый остроумный комментарий:))
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chouchou
До дня рождения Неймара осталось 4 дня....
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sayemlo
Ответ Барсик Юрана
Месси и Хакими играют
Хакими один из главных лидеров, меси нет. Видим как меси без Неймара и Мбппее полный 0.
+9
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прощай Роналду
Не пришел Шкриньяр и Зиеш, ушли Мбаппе и Рамос, круто, что сказать. Надеюсь с этого матча начнётся история как после СА, иногда и молния бьёт дважды 🙏🏻💪🏻
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-3
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sayemlo
Ответ Барсик Юрана
Месси опять тащить свою команду в одиночку?🤔
разве меси когда-то тащил? может его тащили? 🤔 Чёт меси обещал принести лч на камп ноу, но привёз только кубок Испании. "тащил" Ах, да, в лч не играют эйбары.
+7
-8
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Барсик Юрана
Ответ kassi kill
тяжко будет псж без своих главных лидеров
Комментарий скрыт
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Дворец культуры Центральный
Ответ Барсик Юрана
Месси опять тащить свою команду в одиночку?🤔
а такое когда то было??:))
+6
-7
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kassi kill
тяжко будет псж без своих главных лидеров
+2
-3
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