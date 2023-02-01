Мбаппе и Рамос получили травмы. Игра «ПСЖ» с «Баварией» – 14-го

Нападающий «ПСЖ» получил травму в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

Форвард на 20-й минуте просигнализировал о необходимости его заменить и сел на газон. Медперсоналу он указал на левое бедро.

Вместо Мбаппе на поле вышел . Килиан, прихрамывая и потирая заднюю поверхность бедра, отправился в раздевалку.

На 32-й минуте защитника парижан , столкнувшегося головами с футболистом «Монпелье», заменил хавбек Ренату Саншеш.

14 февраля «ПСЖ» предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот «Монпелье» на добивании

«Монпелье» – «ПСЖ». Месси играет, Мбаппе травмировался. Онлайн-трансляция