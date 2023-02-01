Мбаппе и Рамос получили травмы. Игра «ПСЖ» с «Баварией» – 14-го
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье».
Форвард на 20-й минуте просигнализировал о необходимости его заменить и сел на газон. Медперсоналу он указал на левое бедро.
Вместо Мбаппе на поле вышел Юго Экитик. Килиан, прихрамывая и потирая заднюю поверхность бедра, отправился в раздевалку.
На 32-й минуте защитника парижан Серхио Рамоса, столкнувшегося головами с футболистом «Монпелье», заменил хавбек Ренату Саншеш.
14 февраля «ПСЖ» предстоит первый матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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