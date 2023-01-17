Иван Игнатьев о режиме: «От алкоголя и клубов отказался, личный тренер контролирует питание. Многое переосмыслил, футбол на первом месте»

сказал, что отказался от алкоголя и нашел личного тренера по режиму.

– При переходе в «Локомотив» ты сказал: «Пришло время отложить прошлое в сторону». Это тоже символ переосознания?

– Были времена, когда я был полностью сконцентрирован на футболе. Думал о тренировках, об играх, о команде. А потом появились моменты, которые меня от футбола стали отвлекать. Называть их не буду, сам все знаешь. Плюс в жизни произошли не самые лучшие вещи. Все это накладывалось друг на друга, моментами я себя терял, не понимал, что для меня важнее, не ставил футбол на первое место.

– А теперь?

– Сейчас многое переосмыслил. У меня есть цель, футбол сейчас на первом месте, остальное отставил в сторону. Каждый день работаю над собой. Посмотрим, как эта работа окупится в дальнейшем.

– Что конкретно ты изменил? В ночные клубы перестал ходить?

– И до того ходил нечасто, но теперь – вообще перестал. Все поменял. У меня появился личный тренер, который контролирует мое питание, режим сна, разрабатывает персональные тренировки, чтобы я не стух во время отпуска и так далее.

– Алкоголь?

– Полностью отказался.

– Давно нашел этого человека?

– Скоро год будет или около того. Еще перед «Локомотивом» мы связались и договорились о сотрудничестве. Мне его Шапи посоветовал: он с ним работает уже довольно продолжительное время, и результат виден.

– У тебя эффект сразу появился?

– Естественно. Когда у тебя правильное питание, правильный сон, организм вообще по-другому реагирует на нагрузки. Больше рывков можешь сделать на поле, больший объем работы дать.

– Получается, это даже не столько тренер, сколько ментор? Контролирует все процессы жизни.

– Так и есть. Потому что я такой человек, которому нужен рядом такой человек-наставник, – сказал форвард « ».