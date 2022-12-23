«Локо» хочет расстаться с Игнатьевым в ближайшее время

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы игровая форма Иван Игнатьев Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

«Локомотив» хочет избавиться от Ивана Игнатьева.

Как сообщает Иван Карпов, московский клуб намерен расстаться с 23-летним нападающим в ближайшее время.

Отмечается, что Сергей Пиняев, который может перейти в «Локомотив» из «Крыльев Советов», хочет выступать за новый клуб под 9-м номером, который сейчас принадлежит Игнатьеву.

У Максима Глушенкова, который также близок к переходу в «Локо» из «Крыльев», нет предпочтений относительного нового игрового номера.

Сообщалось, что контракты футболистов с «Локомотивом» будут рассчитаны на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.

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36 комментариев

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Phantom1289
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Ответ kk.abb
Заголовок такой, будто Игнатьева из-за номера исключительно выгоняют. А не из-за того, что он бездарь лимитный
да собственно и новость так же составлена.
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Eric_Cartman
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Зато на трёшке БМВ, да, Иван?
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Aggrrist
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Ответ vdm23
давно было ясно что этот бездарь второй Кокорин Удивляет что до сих пор на него есть спрос.. кошмар !
Я тоже так хотел написать, но ему до Кокорина как до Китая.
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Влад Плеханов
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Ответ ЕгориЙ
За время пребывания в Локо впечатления о нем только положительные.Не супер прям, но очень достойно.И не играл он последние матчи исключительно из-за травм. Не от лучшей жизни в основе выпускают Раконьяца и молодежь типа Ракова.
Вот кстати да, учитывая что у него до Локо была 2х летняя засуха голевая, тут хоть +- дело пошло, по сути нужно оставлять, ну руководство Локо в своём стиле.
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Влад Плеханов
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Ответ Aggrrist
Игнатьев и Шапи что-то как-то быстро без Краснодара сдулись, стоило оно того?!
Шапи не был против играть в Краснодаре, но мало пользы под конец приносил поэтому это была инициатива руководства отдать его в аренду. Кстати в Израиле очень хорош сейчас. А слить избалованного Игнатьева за 7 мультов в Рубин наверное самая крутая сделка за всю историю краснодара)))
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гарри
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он никогда не устанет повторять......
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Railway/
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Честно говоря, изначально его кандидатура была сомнительной. Посредственный игрок
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Какао Боб
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На удивление к этому персонажу в атаке меньше всех претензий. Играет уж явно лучше, чем играл в рубине. Хоть не так много забил, но боролся хорошо и в подыгрыше нормально играл, да и видно, что может прибавить, если тренер будет не физрук. За период в Локо в скандалах замечен не был, однозначно надо продлевать хотя бы в ротацию
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Diman Stekolshikov
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Ответ Vedved
То есть вы думаете, что Игнатьева собираются выгнать из-за желания Пиняева взять 9 номер?)
Про номер спортс написал, не ко мне вопросы, мое мнение что Пиняев даже заикаться про номер не может еще, просто пусть свободный берет мальчик
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Shuller18
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А разве он был хуже других? Там большую часть команды гнать надо, если все дело в уровне, а в дисциплине Игнатьев пока не проваливался вроде как, ну либо мы чего-то не знаем
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vdm23
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давно было ясно что этот бездарь второй Кокорин
Удивляет что до сих пор на него есть спрос.. кошмар !
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Евпатий Романов
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Лучший нападающий Локо
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Константин Эсперов
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Ответ Aggrrist
Игнатьев и Шапи что-то как-то быстро без Краснодара сдулись, стоило оно того?!
Шапи нашел себя в контр атакующей модели в Израиле .
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Vedved
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Ответ Diman Stekolshikov
Статистика у Игнатьева лучше по сезону чем у Пиняева, номер еще заслужить надо, молодой еще, чтоб номера отбирать
То есть вы думаете, что Игнатьева собираются выгнать из-за желания Пиняева взять 9 номер?)
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Фут.Боль
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Странная новость. До травмы вполне себе неплохо играл.
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Ковид 07.10.52
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Какую чушь не придумаешь, ради того, чтобы тебя процитировали....тьфу...
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Caniball
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И тут Игнатьев не заиграл….
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ЕгориЙ
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Ответ kk.abb
Заголовок такой, будто Игнатьева из-за номера исключительно выгоняют. А не из-за того, что он бездарь лимитный
За время пребывания в Локо впечатления о нем только положительные.Не супер прям, но очень достойно.И не играл он последние матчи исключительно из-за травм. Не от лучшей жизни в основе выпускают Раконьяца и молодежь типа Ракова.
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Вячеслав Васильев
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Ответ Aggrrist
Игнатьев и Шапи что-то как-то быстро без Краснодара сдулись, стоило оно того?!
Шапи в Израиле неплох
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Diman Stekolshikov
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Статистика у Игнатьева лучше по сезону чем у Пиняева, номер еще заслужить надо, молодой еще, чтоб номера отбирать
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trashbox
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Ответ Michael Boldyrev
Мне показалось, что он чутка реанимировался в "Локо". Показалось?
Не показалось, он отлично боролся за мячи в штрафной соперника до травмы, даже лучше, чем в Краснодаре.
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ОттоДракула
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Какой отвратный новый дизайн комментариев. Всё в куче.
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Даниил Яцишiн
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Новость уже успел опровергнуть агент,а вы её только постите.
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Пинающий Достоинства
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чтобы молодежь не расхолаживал …?! Иначе зачем? Он за «еду» в Локо щас бегает
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Michael Boldyrev
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Мне показалось, что он чутка реанимировался в "Локо". Показалось?
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