«Локо» хочет расстаться с Игнатьевым в ближайшее время

« » хочет избавиться от .

Как сообщает Иван Карпов, московский клуб намерен расстаться с 23-летним нападающим в ближайшее время.

Отмечается, что , который может перейти в «Локомотив» из « », хочет выступать за новый клуб под 9-м номером, который сейчас принадлежит Игнатьеву.

У Максима Глушенкова, который также близок к переходу в «Локо» из «Крыльев», нет предпочтений относительного нового игрового номера.

Сообщалось, что контракты футболистов с «Локомотивом» будут рассчитаны на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.