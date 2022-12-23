«Локо» хочет расстаться с Игнатьевым в ближайшее время
«Локомотив» хочет избавиться от Ивана Игнатьева.
Как сообщает Иван Карпов, московский клуб намерен расстаться с 23-летним нападающим в ближайшее время.
Отмечается, что Сергей Пиняев, который может перейти в «Локомотив» из «Крыльев Советов», хочет выступать за новый клуб под 9-м номером, который сейчас принадлежит Игнатьеву.
У Максима Глушенкова, который также близок к переходу в «Локо» из «Крыльев», нет предпочтений относительного нового игрового номера.
Сообщалось, что контракты футболистов с «Локомотивом» будут рассчитаны на 3,5 года. Игроки уже прошли медосмотр.
Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.
Удивляет что до сих пор на него есть спрос.. кошмар !