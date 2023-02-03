«МЮ» платил Гринвуду, когда он был под следствием, и продолжит это делать во время внутреннего расследования

« » продолжает платить зарплату.

Как пишет The Athletic, манчестерский клуб будет платить полузащитнику зарплату в ходе внутреннего расследования. «Манчестер Юнайтед» не прекращал это делать на протяжении всего времени, что продолжалось следствие.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не начинал внутреннее расследование, пока Гринвуд находился под следствием. Тогда клуб посчитал момент для начала внутреннего разбирательства неподходящим.

Контракт Мэйсона с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на сезон.

Вчера с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать