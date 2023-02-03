«МЮ» платил Гринвуду, когда он был под следствием, и продолжит это делать во время внутреннего расследования
«Манчестер Юнайтед» продолжает платить Мэйсону Гринвуду зарплату.
Как пишет The Athletic, манчестерский клуб будет платить полузащитнику зарплату в ходе внутреннего расследования. «Манчестер Юнайтед» не прекращал это делать на протяжении всего времени, что продолжалось следствие.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не начинал внутреннее расследование, пока Гринвуд находился под следствием. Тогда клуб посчитал момент для начала внутреннего разбирательства неподходящим.
Контракт Мэйсона с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на сезон.
Вчера с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.
В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать
Воровство для тебя не преступление, как и нанесение телесных. Кстати, что скажешь о Гиггзе? Чего не удалился? Ах да, это же его личное дело, в какое депо парковаться.
Ну и в любом случае, денег он за этот год может быть и заработал, но точно не больше, чем за предыдущие года карьеры, учитывая, что тогда у него были спонсоры, а сейчас нет
Он преступник... И не просто преступник. Он насильник. А таких призерать надо. И нет им оправдания. Ладно бы еще украл или мужику в морду дал. Так это вообще не преступление. Так... Шалости....
Откупился он по любому.... А вы переобулись.
Красавец... Вернется....
Да если МЮ его примет... То я тоже переобуюсь. Удалю себя из болельщиков МЮ, которым являюсь лет 30.
Надеюсь МЮ поймет это и пошлет его подальше
А так игрок очень талантливый упускать такого нельзя ни смотря ни на что