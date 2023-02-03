«МЮ» платил Гринвуду, когда он был под следствием, и продолжит это делать во время внутреннего расследования

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает платить Мэйсону Гринвуду зарплату.

Как пишет The Athletic, манчестерский клуб будет платить полузащитнику зарплату в ходе внутреннего расследования. «Манчестер Юнайтед» не прекращал это делать на протяжении всего времени, что продолжалось следствие.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не начинал внутреннее расследование, пока Гринвуд находился под следствием. Тогда клуб посчитал момент для начала внутреннего разбирательства неподходящим.

Контракт Мэйсона с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на сезон. 

Вчера с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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30 комментариев

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Ghost.
Все такие толерантные, продвинутые... что забыли про презумпцию невиновности. Не доказали - значит не виновен. Но куда там бедному Грине до местных(на этом сайте) толерантных и демократичных и главное(!)точно знающих всю правду про это дело?! )))
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Алексей Куликов
Ответ kataev
На зарплату МЮ он и откупился. А говорят репутация важна. Уже давно бы контракт разорвали. Спонсоры
с футболистом нельзя просто так разорвать контракт и уволить, должны быть резкие основания.
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bibendum
Ответ Алекс Май
Смотри ка, как все переобулись. А когда под следствие попал... Какие тут коментарии были. Он преступник... И не просто преступник. Он насильник. А таких призерать надо. И нет им оправдания. Ладно бы еще украл или мужику в морду дал. Так это вообще не преступление. Так... Шалости.... Откупился он по любому.... А вы переобулись. Красавец... Вернется.... Да если МЮ его примет... То я тоже переобуюсь. Удалю себя из болельщиков МЮ, которым являюсь лет 30.
Можешь удаляться прямо сейчас. Если бы он действительно совершил преступление, то МЮ сразу же бы разорвал контракт. Безо всяких разбирательств.
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0,01%..
Ответ Орa Алв
Ждём его на поле, в форме красных дьяволов
Стало очевидным, что МЮ на стороне спортсмена но боится испортить имидж из за шалавы.
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Pirelli
Ответ Алекс Май
Смотри ка, как все переобулись. А когда под следствие попал... Какие тут коментарии были. Он преступник... И не просто преступник. Он насильник. А таких призерать надо. И нет им оправдания. Ладно бы еще украл или мужику в морду дал. Так это вообще не преступление. Так... Шалости.... Откупился он по любому.... А вы переобулись. Красавец... Вернется.... Да если МЮ его примет... То я тоже переобуюсь. Удалю себя из болельщиков МЮ, которым являюсь лет 30.
А с чего ты взял, что он преступник и насильник? С чего ты взял, что он откупился? Не допускаешь мысли, что он просто не виновен?
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MUthebest
Ответ Алекс Май
Смотри ка, как все переобулись. А когда под следствие попал... Какие тут коментарии были. Он преступник... И не просто преступник. Он насильник. А таких призерать надо. И нет им оправдания. Ладно бы еще украл или мужику в морду дал. Так это вообще не преступление. Так... Шалости.... Откупился он по любому.... А вы переобулись. Красавец... Вернется.... Да если МЮ его примет... То я тоже переобуюсь. Удалю себя из болельщиков МЮ, которым являюсь лет 30.
Удались, пожалуйста.
Воровство для тебя не преступление, как и нанесение телесных. Кстати, что скажешь о Гиггзе? Чего не удалился? Ах да, это же его личное дело, в какое депо парковаться.
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HusseinFatal
Ответ Rick Sorkin
Этому преступнику место в тюрьме. А тут ему только хорошее желают…
да здесь видимо такие-же гуаноеды, любители кулаками помахать..
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Дима Берин
Ответ kataev
На зарплату МЮ он и откупился. А говорят репутация важна. Уже давно бы контракт разорвали. Спонсоры
Вы уверены, что он именно откупился? Вы юрист занимающийся этим делом? Мне кажется, что нет.

Ну и в любом случае, денег он за этот год может быть и заработал, но точно не больше, чем за предыдущие года карьеры, учитывая, что тогда у него были спонсоры, а сейчас нет
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Алекс Май
Смотри ка, как все переобулись. А когда под следствие попал... Какие тут коментарии были.
Он преступник... И не просто преступник. Он насильник. А таких призерать надо. И нет им оправдания. Ладно бы еще украл или мужику в морду дал. Так это вообще не преступление. Так... Шалости....
Откупился он по любому.... А вы переобулись.
Красавец... Вернется....
Да если МЮ его примет... То я тоже переобуюсь. Удалю себя из болельщиков МЮ, которым являюсь лет 30.
+2
-9
-7
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<~Inter~>
Ответ kataev
На зарплату МЮ он и откупился. А говорят репутация важна. Уже давно бы контракт разорвали. Спонсоры
Так у МЮ не было оснований для разрыва контракта и по прежнему их нет. Следствие недостаточная причина для этого, так как высок риск получить заявление от самого игрока при оправдательном приговоре
+1
0
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Алекс Май
Ответ Орa Алв
Ждём его на поле, в форме красных дьяволов
Ни в коем случае. Откупился походу, вот и сняли обвинения.
Надеюсь МЮ поймет это и пошлет его подальше
+5
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-5
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<~Inter~>
Ответ QWertY
Будем надеяться, что это просто формальность для общественности. Такой талант нельзя терять
Удивительно, что люди готовы так легко мириться с тем, что в клубе будет работать насильник
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-3
-1
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Лёха Жданчик
Должны либо отправить в аренду либо в академию снова должен доказать на деле что он может играть и в форме...
А так игрок очень талантливый упускать такого нельзя ни смотря ни на что
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Пакаев
Респект
+1
-1
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kazbek.1
Отправят скорее всего на время в молодежку , а там и потихоньку наберёт форму , будет хорошо выступать а там думаю фанаты и примут обратно
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Евгений Есиков
Ответ Никита Самарин
В футбол Тен Хага, при хорошей форме, он должен идеально в писаться. До всей этой истории, казалось, что растёт звезда мирового уровня, а в итоге, хорошо бы вернул форму, которая у него была 2-3 года назад.
Люди после войны приходили и показывали отличный футбол. Он молодой ещё поэтому спокойно наберёт форму.
0
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Rick Sorkin
Ответ Rick Sorkin
Этому преступнику место в тюрьме. А тут ему только хорошее желают…
Больше минусов кидайте, (будущие) «достойные» отцы своих дочерей
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леша коваленко
С материальной стороны это хорошо, а вот с психологией...,трудно ему будет восстанавливаться.
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Мистер Робот
Конечно платили, надо быть безумцами, упустить такой талант!
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DolJun
ошибка конечно. хотя кто-то же должен продолжать дело гигза
0
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-2
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Rick Sorkin
Ответ Никита Самарин
В футбол Тен Хага, при хорошей форме, он должен идеально в писаться. До всей этой истории, казалось, что растёт звезда мирового уровня, а в итоге, хорошо бы вернул форму, которая у него была 2-3 года назад.
Он всего лишь год не играл, алло
+1
-2
-1
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Rick Sorkin
Этому преступнику место в тюрьме. А тут ему только хорошее желают…
+5
-10
-5
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Benner
Ответ QWertY
Будем надеяться, что это просто формальность для общественности. Такой талант нельзя терять
Комментарий скрыт
0
-13
-13
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DavidRobertJosephBeckham
Если он наберёт форму может и не придётся летом форварда покупать ибо на позиции цф он был бистярой!
+5
-1
+4
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kataev
На зарплату МЮ он и откупился. А говорят репутация важна. Уже давно бы контракт разорвали. Спонсоры
+1
-4
-3
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