Гринвуда освободили из-под стражи под залог

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Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда отпустили из-под стражи.

Футболиста, подозреваемого в изнасиловании, выпустили под залог по итогам закрытого слушания.

На прошлой неделе 21-летнего форварда арестовали за нарушение условий залога, он был заключен под стражу.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию. Футболиста подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

Гринвуда арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

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