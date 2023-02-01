Кемпес о Месси: «Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Марио Кемпес Футбол

Марио Кемпес высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира. 

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, одержав победу над Францией в финале (3:3, пен. 4:2).

«Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна», – сказал чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины. 

«Его мечтой было выиграть чемпионат в футболке Аргентины. Он получил и поцеловал то, чего хотел больше всего. Его не интересовала «Золотая бутса» или приз лучшему игроку турнира. Все, чего он хотел, – это поцеловать свой кубок», – добавил Кемпес. 

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36 комментариев

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Goofts
Ответ Я Гражданин Мира
Лионел Месси лучший футболист всех времена. Я думаю у любого нормального человека не может быть вопросы по этому вопросу
Как же больно КристоБоям
Постоянно минусуют сообщения про Месси
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
До блевоты уже надоели с этой темой "Месси и ЧМ". Ну выиграл и выиграл, сколько можно эту тему ещё обсасывать?
До блевоты?
Ты беременна что-ли?
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Alex Zet
Как работают информационный технологии.

Рассмотрим конкретный пример
Вот недавние результаты встреч.

Ренн 1 : 0 ПСЖ

ПСЖ 1 : 1 Реймс, у Месси 4 балла из 10 за матч с «Реймсом»

«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3112190.html

17:04 У Месси 4,5 из 10 за матч с «Реймсом» от Le Parisien.
https://www.sports.ru/football/1114856786-u-messi-4-5-iz-10-za-match-s-rejmsom-ot-le-parisien-mbappe-poluchil-4-.html

Сразуже заработала химчистка по отмыванию Лео от фекалий и начался наброс на пропеллер.

30 января|Sports.ru

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31 января|Sports.ru

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21:33 Месси о том, что сказал бы самому себе времен «Барсы»: «Что он никогда не откажется от своей мечты и получит желанную награду. И что будет счастливый конец, как в фильме»

22:38 «У меня был Кубок мира, и я увидел, что Месси делает круг почета с другим. Я рассказал ему, что он делал это не с оригиналом, мы посмеялись». Ди Мария о ненастоящем трофее

1 февраля|Sports.ru

15:15 Кемпес о Месси: «Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна»

Яркий пример того как можно отмыть любого преступника или серийного убийцу, а Исуса Христа можно смешать с дерьмом.
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А.Э.РАСИМ
Помню, в 1978 году длиноногий и колоритный Марио Кемпес принес Аргентине первый титул, покрыв на первый взгляд совсем не короткую дистанцию двумя шагами, ввергнув футбольный державу в форменное блаженство.
До сих пор перед глазами.

Этот чемпионат был первым, что я смотрел в максимально полном объеме.

Та Аргентина была очень красивой. Она играла ярко, немного хаотично, была физически готова для небольшой войны даже.

Как говорил Игорь Фесуненко, Аргентина вдруг показала, что есть еще одна сила в мировом футболе и подарила миру в одночасье целый букет звезд первой величины.

Пасарелла, Ардильес, Кемпес, Тарантини, Бертони, Ольгуин....Барбас, Хаусман, Филлолл....

’Целая страна" все же была тогда.

А тут просто устранена несправедливость историческая.

За свое мастерство, за вклад в мировой футбол, за великую карьеру, за магию, за понимание игры, аргентинский футболист Лионель Месси заслужил титул.
Я всегда болею за Аргентину, она еще не раз станет чемпионом, штампуют футболистов высокого класса неустанно.Например, не успели мы насладиться победой на чемпионате мира, как уже заявили о себе Суле Гарначо, причем первого я почему то считаю "алмазом на стадии огранки". Я вижу некоторые "нотки" в его игре, что заставляет немного приятно поволноваться.
А у Месси времени на титул оставалось мало.
Поэтому мир болел за него, больше чем за Аргентину.
Но и Аргентина победила заслуженно, что бы не говорили.
Она в каждом матче была лучше соперника.

А лучший отрезок был во втором овертайме с Голландией.

Целый тайм Голландия не выходила из своей штрафной.
Это было странно.

Тогда Кемпес тоже Голландии забил.
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Кую коней
Хоть где-нибудь на этом сайте есть возможность писать правду о Месси и чтоб тебя не минуcовали? Или киборги все заполонили?)
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Burel
Ответ GuruFutbola
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они яйцу лайки ставят
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Vinnipukh Vinni
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Это был последний шаг Лео,что бы стать Величайшим Футболистом в истории.
Это было исполнение мечты.
А величайшим он стал давно, задолго до КМ в Катаре.
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Muhammad Juraev
Ответ Великий Алонсо
До блевоты уже надоели с этой темой "Месси и ЧМ". Ну выиграл и выиграл, сколько можно эту тему ещё обсасывать?
До блевотины вы надоедали, когда до титулов в сборной годами упрекали Месси в этом!
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Homelender_666
Ответ Руслан Лысенко
Комментарий удален модератором
Об этом можно только мечтать.
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Руслан Лысенко
Ответ Homelender_666
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Терминатор///Айлбибекович
Это был последний шаг Лео,что бы стать Величайшим Футболистом в истории.
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Владислав Бондарчук
Ответ Homelender_666
До сих пор горит? Для успокоения сбегай на ветку Аль-Нассра
Пусть лучше Твиттер Моргана почитает
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Любезный Коссутий
- "задолбали эти спиногрызы" - сказал Лео, сбрасывая страну с плеч
😀 значить тяжело
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Caterina
Ответ Voronator
Кемпес феерил в сборной когда туда еще не подпускали юного Марадону. И сейчас выглядит отлично
Да, его на трибуне постоянно показывали, переживал за своих. Выглядит прекрасно!
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alexis2020
Это хорошо, но когда я смогу увидеть на каком я месте в списке пользователей?
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Великий Алонсо
До блевоты уже надоели с этой темой "Месси и ЧМ". Ну выиграл и выиграл, сколько можно эту тему ещё обсасывать?
Эх эсли бы Насыр ходжа эль Криштиану выиграл ЧМ ты всю жизнь хвастался бы. Но непереживай Насыреддин способен и в 50 лет выиграть чм))
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Voronator
Кемпес феерил в сборной когда туда еще не подпускали юного Марадону. И сейчас выглядит отлично
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Любезный Коссутий
- "задолбали эти спиногрызы" - сказал Лео, сбрасывая страну с плеч
+2
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Raybar
Месси - самый счастливый футболист в мире
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инок
Месси лучший игрок в современной истории футбола!
И больше пореже печатайте об этом...
Вопрос закрыт окончательно
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Я Гражданин Мира
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
С 8 и золотым мячом!
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Я Гражданин Мира
Лионел Месси лучший футболист всех времена.
Я думаю у любого нормального человека не может быть вопросы по этому вопросу
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
До блевоты уже надоели с этой темой "Месси и ЧМ". Ну выиграл и выиграл, сколько можно эту тему ещё обсасывать?
В общем-то вы этого заслужили, надо больше новостей
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GuruFutbola
Комментарий удален
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Homelender_666
Ответ Я Гражданин Мира
И вы думаете поможет ему Им ничто не поможет
У них есть повод для гордости - Роналду обыграл Аргентину в фифе.
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