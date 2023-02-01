Кемпес о Месси: «Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна»
Марио Кемпес высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.
Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, одержав победу над Францией в финале (3:3, пен. 4:2).
«Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна», – сказал чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины.
«Его мечтой было выиграть чемпионат в футболке Аргентины. Он получил и поцеловал то, чего хотел больше всего. Его не интересовала «Золотая бутса» или приз лучшему игроку турнира. Все, чего он хотел, – это поцеловать свой кубок», – добавил Кемпес.
Постоянно минусуют сообщения про Месси
Ты беременна что-ли?
Рассмотрим конкретный пример
Вот недавние результаты встреч.
Ренн 1 : 0 ПСЖ
ПСЖ 1 : 1 Реймс, у Месси 4 балла из 10 за матч с «Реймсом»
«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3112190.html
17:04 У Месси 4,5 из 10 за матч с «Реймсом» от Le Parisien.
https://www.sports.ru/football/1114856786-u-messi-4-5-iz-10-za-match-s-rejmsom-ot-le-parisien-mbappe-poluchil-4-.html
Сразуже заработала химчистка по отмыванию Лео от фекалий и начался наброс на пропеллер.
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17:04 У Месси 4,5 из 10 за матч с «Реймсом» от Le Parisien. Мбаппе и Рамос получили 4 балла, Солер – 3
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15:15 Кемпес о Месси: «Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна»
Яркий пример того как можно отмыть любого преступника или серийного убийцу, а Исуса Христа можно смешать с дерьмом.
До сих пор перед глазами.
Этот чемпионат был первым, что я смотрел в максимально полном объеме.
Та Аргентина была очень красивой. Она играла ярко, немного хаотично, была физически готова для небольшой войны даже.
Как говорил Игорь Фесуненко, Аргентина вдруг показала, что есть еще одна сила в мировом футболе и подарила миру в одночасье целый букет звезд первой величины.
Пасарелла, Ардильес, Кемпес, Тарантини, Бертони, Ольгуин....Барбас, Хаусман, Филлолл....
’Целая страна" все же была тогда.
А тут просто устранена несправедливость историческая.
За свое мастерство, за вклад в мировой футбол, за великую карьеру, за магию, за понимание игры, аргентинский футболист Лионель Месси заслужил титул.
Я всегда болею за Аргентину, она еще не раз станет чемпионом, штампуют футболистов высокого класса неустанно.Например, не успели мы насладиться победой на чемпионате мира, как уже заявили о себе Суле Гарначо, причем первого я почему то считаю "алмазом на стадии огранки". Я вижу некоторые "нотки" в его игре, что заставляет немного приятно поволноваться.
А у Месси времени на титул оставалось мало.
Поэтому мир болел за него, больше чем за Аргентину.
Но и Аргентина победила заслуженно, что бы не говорили.
Она в каждом матче была лучше соперника.
А лучший отрезок был во втором овертайме с Голландией.
Целый тайм Голландия не выходила из своей штрафной.
Это было странно.
Тогда Кемпес тоже Голландии забил.
А величайшим он стал давно, задолго до КМ в Катаре.
И больше пореже печатайте об этом...
Вопрос закрыт окончательно
Я думаю у любого нормального человека не может быть вопросы по этому вопросу