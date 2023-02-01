Кемпес о Месси: «Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна»

высказался о победе на чемпионате мира.

выиграла , одержав победу над Францией в финале (3:3, пен. 4:2).

«Выиграв чемпионат мира, он сбросил груз с плеч. И это был не рюкзак, а целая страна», – сказал чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины.

«Его мечтой было выиграть чемпионат в футболке Аргентины. Он получил и поцеловал то, чего хотел больше всего. Его не интересовала «Золотая бутса» или приз лучшему игроку турнира. Все, чего он хотел, – это поцеловать свой кубок», – добавил Кемпес.