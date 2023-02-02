Энцо о трансфере за 121 млн евро: «Челси» сделал все, чтобы я стал частью проекта. Рад играть в лучшей лиге мира и бороться за главные трофеи»
Полузащитник Энцо Фернандес прокомментировал переход в «Челси» из «Бенфики».
«Я признателен «Челси» и владельцам за то, что они сделали все ради того, чтобы я стал частью этого проекта.
Я счастлив и рад, что присоединяюсь к «Гордости Лондона», что буду играть в лучшей лиге мира, что буду бороться за главные трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на глазах у наших фанатов, помочь партнерам на поле и за его пределами», – сказал хавбек, приобретенный за рекордный для Англии 121 млн евро.
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