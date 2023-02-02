Энцо о трансфере за 121 млн евро: «Челси» сделал все, чтобы я стал частью проекта. Рад играть в лучшей лиге мира и бороться за главные трофеи»

Теги Челси Бенфика премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Полузащитник Энцо Фернандес прокомментировал переход в «Челси» из «Бенфики».

«Я признателен «Челси» и владельцам за то, что они сделали все ради того, чтобы я стал частью этого проекта.

Я счастлив и рад, что присоединяюсь к «Гордости Лондона», что буду играть в лучшей лиге мира, что буду бороться за главные трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на глазах у наших фанатов, помочь партнерам на поле и за его пределами», – сказал хавбек, приобретенный за рекордный для Англии 121 млн евро.

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8 комментариев

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ZamoRano
Ответ Gornostaev
Никогда не подумал бы, что крутейшая и богатейшая лига мира установит свой трансферный рекорд, благодаря подобному персонажу. Качественный игрок, но... Спроси "экспертов" пару месяцев назад - он не вошел бы и в топ 20-30 потенциальных рекордных трансферов в истории АПЛ... Боэли просто финансово изнасиловали.
"Крутейшая и богатейшая лига" имеет за всю свою историю двух обладателей зм, один из которых Оуэн, на ком им устанавливать трансферные рекорды?🤣
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Vlad Emelin
Как они будут умещать такое количество футболистов на поле мне кто-то может объяснить?
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ZamoRano
Ну то шо Челси проект это я согласен🤣🤣
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Gornostaev
Никогда не подумал бы, что крутейшая и богатейшая лига мира установит свой трансферный рекорд, благодаря подобному персонажу.
Качественный игрок, но... Спроси "экспертов" пару месяцев назад - он не вошел бы и в топ 20-30 потенциальных рекордных трансферов в истории АПЛ...
Боэли просто финансово изнасиловали.
0
-3
-3
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Rudy77
Проекта, не клуба)))
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-3
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Ебздрогыч
Может он хотел сказать мешок, а не проект?
0
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Ебздрогыч
Как же режет слух когда футбольный клуб называют проектом. Хотя, судя по тратам зимой, Челси тот еще проект
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-4
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DolJun
велкам. ща время отомстить грозному фулхему за поражение в первом круге)
+2
-6
-4
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