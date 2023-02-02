Зелимхан Бакаев о «Зените»: «В первые три месяца было очень непросто. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал»

Хавбек Зелимхан Бакаев в интервью Sports.ru рассказал о своих проблемах в «Зените».

– Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»?

– В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад.

В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал. Психологически я был готов к « », но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее.

– Семак, другие игроки замечали, что тебе не совсем комфортно?

– Семак подходил несколько раз, успокаивал. Даже приводил пример одного игрока, который очень тяжело адаптировался в «Зените», а сейчас играет в основе. Более того, на мой взгляд, этот игрок – один из лучших.

Я слишком накручивал себя. У меня такой характер: хочется сразу себя показать. Что-то не получается – пытаюсь повторить, еще раз не получается – снова повторяю. Такое состояние сказывается на всем: на приеме, на передачах, на ударах. Если бы относился хладнокровнее, был бы эффективнее, – сказал Бакаев.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева