Зелимхан Бакаев о «Зените»: «В первые три месяца было очень непросто. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Зелимхан Бакаев Футбол

Хавбек Зелимхан Бакаев в интервью Sports.ru рассказал о своих проблемах в «Зените».

– Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»?

– В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад. 

В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал. Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее. 

– Семак, другие игроки замечали, что тебе не совсем комфортно?

– Семак подходил несколько раз, успокаивал. Даже приводил пример одного игрока, который очень тяжело адаптировался в «Зените», а сейчас играет в основе. Более того, на мой взгляд, этот игрок – один из лучших. 

Я слишком накручивал себя. У меня такой характер: хочется сразу себя показать. Что-то не получается – пытаюсь повторить, еще раз не получается – снова повторяю. Такое состояние сказывается на всем: на приеме, на передачах, на ударах. Если бы относился хладнокровнее, был бы эффективнее, – сказал Бакаев.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

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7 комментариев

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mars
Дуй обратно в шпортаг
0
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ЗЕНИТ65
Ответ proiski_vragov
боюсь предположить, чтобы он говорил, если бы тренировался в англии
Типа, ты в Англии тренировался?
0
-1
-1
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maks44
Ответ Евгений Кузнецов
Играть назад ненавижу ,а играть вперед неумею...
Остается играть поперек.
+2
0
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Камбоджа Иванов
Ответ proiski_vragov
боюсь предположить, чтобы он говорил, если бы тренировался в англии
То же самое, что говорят Миранчук и Головин. Но вот смущает, что он чувствует разницу между двумя российскими клубами, которые, де-факто сопоставимы по всем возможностям.
+3
0
+3
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Евгений Кузнецов
Играть назад ненавижу ,а играть вперед неумею...
+5
0
+5
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igls54
Только в конкурентной среде и можно вырасти. Терпения и настойчивости Зелимхану - способности есть
0
-1
-1
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proiski_vragov
боюсь предположить, чтобы он говорил, если бы тренировался в англии
0
0
0
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