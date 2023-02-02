Геннадий Орлов: «Семак может работать в Европе – у него европейская культура, нет любимчиков. Игрокам нравится его дипломатичность и мягкость»

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов уверен, что тренер «Зенита» Сергей Семак способен работать в Европе.

– Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

– Может! Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер – Семак.

Я дружу с Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз – молодец. Два раза – значит он ого-го-го. А когда четыре раза…» Это ведь так сложно.

У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» – там нет конфликтов. Главное достоинство Семака – дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать.

Кроме этого, у него есть принцип – играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

Когда Аршавин вернулся из «Арсенал» в «Зенит», тренером был Виллаш-Боаш. Я видел, как Андрей тренируется и трудится. У него за спиной был «Арсенал», болельщики его любили. Но он как-то мне сказал: «Пока Данни играет, его не поменяют». Виллаш-Боаш отдавал предпочтение Данни, хотя это был не самый лучший Данни.

Когда у тренера есть любимчики – это плохо. Остальные игроки на это плохо реагируют. Семак это все учел. У него всегда играют лучшие. У Манчини и Луческу тоже были любимчики. Они хорошие тренеры, но ничего не выиграли с «Зенитом». Вот вам и ответ на вопрос, в чем сила Семака», – сказал журналист.

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17 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ костянчик1918
Ну уж не глорам нашего Фарма говорить про евроКубки
Почему бы нет ) покорители Брюгге
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Носитель культуры
Ответ костянчик1918
Ну уж не глорам нашего Фарма говорить про евроКубки
А что укроп вроде тебя, делает на российском сайте?
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Сергей Лепехин
Кроме Стаса никого не приглашали
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Semikovaaa@mail.ru
В Торпедо пусть сходит свой уровень покажет.
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Skunst
Когда же наконец прекратят постить чушь этого маразматика?!! Все прекрасно знают что такое Семак и что такое Зенит
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MyGerodot
Главное достоинство Семака – дипломатичность и мягкость.
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Кроме того у Семака есть принципы и железный характер, чтобы их держать, что не менее важно. Например, не побоялся публично заявить про явно опального тогда на самом верху игрока: "Кокорин мне нужен". Не помогло, но свою не угодную верхам позицию Богданыч высказал.
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Кую коней
А нет, еще вопрос, вернее просьба. Сергеич, уточни пож у Газзаева когда он выполнит обещание сбрить усы
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костянчик1918
Ответ Алексей Ненахов
Доминатор Лч , как дрожали гранды перед Зенитом
Ну уж не глорам нашего Фарма говорить про евроКубки
+1
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Кую коней
Эмм, всего один вопрос, если у Семака европейская культура, то у Манчини с Луческу тогда чья? Какая к черту связь между культурой и тем кто выиграл или нет
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Алексей Ненахов
Доминатор Лч , как дрожали гранды перед Зенитом
+1
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Ковид 07.10.52
У него европейская культура, поэтому он может там работать...
Какая европейская культура может быть у украинца, который работает в стране, которая уничтожает его соотечественников....тьфу...
0
-2
-2
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Миша Михайлов
Ответ Mohnatiy
А штаб из охрениллиона помощников в Европе дадут содержать?
В Европе как раз большой штат помощников это норма. Там у штаба идёт разделение обязанностей : вплоть до ответственных за мотивацию и психологию.
Это у нас большой штат тренеров Семака воспринимается как какая-то несамостоятельность, хотя в Европе это норма уже давно
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Иван1984
Сначала пусть мясо поест,а то его там быстро превратят в задне....го!!
0
-1
-1
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это пройдет
Казахстан — Европа? Европа! Сербия? Тоже! И там, и там есть «Газпром». В чем дед не прав?
0
0
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Wiley Fox
Какая физруку Европа?

Сербия максимум с газовой ЦЗ
+5
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Mohnatiy
А штаб из охрениллиона помощников в Европе дадут содержать?
+6
-3
+3
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Вратарь Бага
Еврокубки показали уровень)
+9
-2
+7
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