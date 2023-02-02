Геннадий Орлов: «Семак может работать в Европе – у него европейская культура, нет любимчиков. Игрокам нравится его дипломатичность и мягкость»

уверен, что тренер «Зенита» способен работать в Европе.

– Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

– Может! Он ученик . Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер – Семак.

Я дружу с Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз – молодец. Два раза – значит он ого-го-го. А когда четыре раза…» Это ведь так сложно.

У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку « » – там нет конфликтов. Главное достоинство Семака – дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать.

Кроме этого, у него есть принцип – играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

Когда Аршавин вернулся из «Арсенал» в «Зенит», тренером был Виллаш-Боаш. Я видел, как Андрей тренируется и трудится. У него за спиной был «Арсенал», болельщики его любили. Но он как-то мне сказал: «Пока Данни играет, его не поменяют». Виллаш-Боаш отдавал предпочтение Данни, хотя это был не самый лучший Данни.

Когда у тренера есть любимчики – это плохо. Остальные игроки на это плохо реагируют. Семак это все учел. У него всегда играют лучшие. У Манчини и Луческу тоже были любимчики. Они хорошие тренеры, но ничего не выиграли с «Зенитом». Вот вам и ответ на вопрос, в чем сила Семака», – сказал журналист.