Кака о Роналду в «Аль-Насре»: «Он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю Криштиану, он особенный игрок»
Кака высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.
«Я думаю, он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю его, он особенный игрок.
Такие игроки, как он, привносят в команду простую концепцию: победа и поражение – это вовсе не одно и то же. У меня такое чувство, что многие молодые игроки этого не понимают. Они считают, что если они выигрывают, то это здорово, а если нет, то это не имеет значения.
Все совсем не так. Мальдини был прекрасным примером этого. Он выиграл Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее пятый раз. Такие игроки, как он, делают разницу, Златан все еще может быть полезен благодаря своему менталитету», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Давай дальше, по методичке что: бегал, старался?:)))