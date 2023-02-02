Кака о Роналду в «Аль-Насре»: «Он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю Криштиану, он особенный игрок»

Теги Милан Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Кака Криштиану Роналду серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Кака высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии. 

«Я думаю, он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю его, он особенный игрок.

Такие игроки, как он, привносят в команду простую концепцию: победа и поражение – это вовсе не одно и то же. У меня такое чувство, что многие молодые игроки этого не понимают. Они считают, что если они выигрывают, то это здорово, а если нет, то это не имеет значения.

Все совсем не так. Мальдини был прекрасным примером этого. Он выиграл Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее пятый раз. Такие игроки, как он, делают разницу, Златан все еще может быть полезен благодаря своему менталитету», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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9 комментариев

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rigobersong
Ответ Дмитрий Шмелев
Ну только ты мог такую чушь написать на этом сайте.. Конечно аналитику с мухосаранска видней...
Причем тут аналитика, это сухие факты, хотя тебе из своего сарая без ремонта виднее:))
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Дмитрий Шмелев
Ответ rigobersong
Кринжтиану конечно такой позорник, орал что он величайший, а в самом конце оказался просто дутым пузырем:) 0 голов а ПО ЧМ, 0 медалей ЧМ и как вишента на торте Чемпионат пустыни, где тащер за 2 матча умудрился слить трофей:))🤣🤣🤣
Ну только ты мог такую чушь написать на этом сайте.. Конечно аналитику с мухосаранска видней...
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Гамаль Хайдаров
Так он ушел из футбола играя, когда сел на скамейку в МЮ
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rigobersong
Ответ error505
Трофей слила вся команда, а не Роналду. Твой упрек не к месту
Конечно, кринжтиану не виноват:))🤣🤣🤣

Давай дальше, по методичке что: бегал, старался?:)))
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error505
Ответ rigobersong
Кринжтиану конечно такой позорник, орал что он величайший, а в самом конце оказался просто дутым пузырем:) 0 голов а ПО ЧМ, 0 медалей ЧМ и как вишента на торте Чемпионат пустыни, где тащер за 2 матча умудрился слить трофей:))🤣🤣🤣
Трофей слила вся команда, а не Роналду. Твой упрек не к месту
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Shafer
У Карпина сегодня ДР! Спортс, вы поздравили? Или только про миллеров вспоминаете???
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rigobersong
Кринжтиану конечно такой позорник, орал что он величайший, а в самом конце оказался просто дутым пузырем:) 0 голов а ПО ЧМ, 0 медалей ЧМ и как вишента на торте Чемпионат пустыни, где тащер за 2 матча умудрился слить трофей:))🤣🤣🤣
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rigobersong
Помню как Кака в 2007м надругался над нашим Кринжем:))
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error505
И правда особенный: не каждый человек клубника
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