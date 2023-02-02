Кака о Роналду в «Аль-Насре»: «Он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю Криштиану, он особенный игрок»

высказался о переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я думаю, он хочет уйти из футбола, играя. Я понимаю его, он особенный игрок.

Такие игроки, как он, привносят в команду простую концепцию: победа и поражение – это вовсе не одно и то же. У меня такое чувство, что многие молодые игроки этого не понимают. Они считают, что если они выигрывают, то это здорово, а если нет, то это не имеет значения.

Все совсем не так. Мальдини был прекрасным примером этого. Он выиграл Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее пятый раз. Такие игроки, как он, делают разницу, все еще может быть полезен благодаря своему менталитету», – сказал бывший полузащитник « » в интервью La Gazzetta dello Sport.